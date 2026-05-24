Un estudio alerta que los microplásticos debilitan la absorción de carbono en los océanos

El fitoplancton realiza aproximadamente la mitad de la fotosíntesis del planeta en la superficie marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de microplásticos en todos los océanos está reduciendo la capacidad del fitoplancton para absorber dióxido de carbono, según investigaciones de la Universidad de Noruega publicadas en Ecosystem Services.

Este fenómeno inquieta a la comunidad científica por el ascenso continuo de los microplásticos, sobre todo en zonas áridas y tropicales, consideradas sumideros cruciales para mitigar el cambio climático.

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Los microplásticos perjudican la capacidad del océano para absorber carbono atmosférico debido a que limitan el desarrollo y la fotosíntesis del fitoplancton, principal responsable de capturar el gas y producir oxígeno en la superficie marina.

Los microplásticos reducen la capacidad del fitoplancton para absorber dióxido de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el océano pierde eficacia en su función de equilibrar los niveles globales de carbono, intensificando la preocupación por la aceleración del cambio climático, de acuerdo con los datos.

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Cómo los microplásticos debilitan la absorción de carbono oceánico

El fitoplancton resulta clave en la producción de oxígeno y absorción de carbono, ya que realiza aproximadamente la mitad de la fotosíntesis del planeta en la superficie marina.

Los microplásticos alteran a estos organismos a través de distintos mecanismos: algunos polímeros, como el PVC, pueden liberar sustancias tóxicas dañinas para las células, mientras que la acumulación de partículas plásticas disminuye la luz disponible en el agua, afectando el ciclo vital del fitoplancton.

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Algunos polímeros como el PVC liberan sustancias tóxicas que dañan células de algas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francesca Verones, investigadora de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), explicó: “Los microplásticos afectan el crecimiento de las algas de diversas maneras. La toxicidad de ciertos tipos de plásticos, como el PVC, es un problema en sí mismo, pero el plástico también puede reducir la cantidad de luz solar que penetra más profundamente en la columna de agua, causando daños físicos o estrés oxidativo en las células de las algas”.

A partir del análisis de datos de laboratorio y de distintas zonas climáticas, los científicos determinaron que el impacto negativo sobre la absorción de carbono es más intenso en regiones áridas y tropicales.

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Estos lugares presentan los mayores niveles de captación de carbono y, por tanto, experimentan las consecuencias más severas del aumento de microplásticos, según Verones.

Las pérdidas anuales estimadas oscilan entre 25.000 y 48.000 toneladas de carbono en zonas productivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance real del impacto de los microplásticos en el océano

Los datos publicados en la revista Ecosystem Services estiman que la reducción anual de la absorción de carbono por causa de los microplásticos varía entre 25.000 y 48.000 toneladas en las zonas más productivas.

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Sin embargo, Verones matizó a Phys.org que esta cantidad representa únicamente una pequeña fracción respecto a las 2.000 millones de toneladas que absorben los océanos cada año.

Aunque la proporción es limitada, la tendencia es motivo de alarma porque la concentración de microplásticos sigue aumentando en todos los hábitats oceánicos. El estudio constituye la primera evaluación que integra el impacto de los microplásticos sobre el secuestro de carbono marino en un balance ambiental global.

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La reducción calculada representa una fracción frente a las 2.000 millones de toneladas absorbidas por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología se basó en la evaluación de ciclo de vida, que permite analizar el impacto acumulativo del plástico desde su producción hasta su degradación. Verones señaló a Phys.org que esta técnica ofrece una perspectiva integral para comprender cómo el plástico afecta los servicios ecológicos del océano.

Microplásticos y su papel en la triple crisis planetaria

Esta investigación se encuadra dentro de la denominada triple crisis planetaria, que engloba la crisis climática, la contaminación por plásticos y la pérdida de biodiversidad.

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Los microplásticos contribuyen tanto al debilitamiento de los sumideros de carbono, como a la alteración directa de especies marinas, propagación de invasoras y desequilibrios ecológicos, factores que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica de urgentes e interrelacionados.

Verones afirmó que la evaluación de ciclo de vida puede abordar todas las dimensiones de la triple crisis planetaria.

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La investigación se enmarca en la triple crisis planetaria: clima, contaminación plástica y pérdida de biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que, para encontrar soluciones eficaces, es necesario comprender el problema en su totalidad, incluyendo tanto el papel de los plásticos en la pérdida de biodiversidad como la disminución de los servicios ecosistémicos, como la absorción de carbono.

La creciente contaminación por microplásticos refuerza la advertencia científica: cada tonelada de plástico desechada incrementa el riesgo de desplazar la función amortiguadora del océano en la regulación climática.

El futuro de los sumideros de carbono marinos dependerá, en gran medida, de las acciones y políticas que se adopten para frenar el vertido de plásticos en los océanos.