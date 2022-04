6 hechos que hay que saber sobre la Tierra, según un experto de Harvard

Andrew Knoll es profesor de Historia Natural Fisher Research de Harvard y autor del reciente libro de divulgación científica "A Brief History of Earth: Four Billion Years in Eight Chapters" (The Harvard Gazette)

¿Cuánto sabés sobre la Tierra? Los conceptos básicos son fáciles, pero hay mucho sobre el planeta que la mayoría de la gente no ha escuchado. Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y en el marco del Día de la Tierra que se celebró el 22 de abril, The Harvard Gazette reunió media docena de hechos menos conocidos con la ayuda de Andrew Knoll, profesor de Historia Natural Fisher Research de Harvard y autor del reciente libro de divulgación científica A Brief History of Earth: Four Billion Years in Eight Chapters.

1. “La Tierra es un planeta que registra su propia historia”

“En capas en las rocas del planeta hay inscripciones físicas, químicas y biológicas que narran cómo era el mundo en diferentes puntos de la historia de la Tierra”, dijo Knoll, citando el Gran Cañón como un excelente ejemplo. Para el experto, si bien es espectacular de ver, también es una biblioteca gigante. “Cada capa de roca tiene su propia historia. Las rocas en el fondo cuentan historias de hace unos 800 millones de años, cuando había oxígeno en la atmósfera pero probablemente no lo suficiente para oxigenar el océano. Por encima de esas rocas hay otras de hace 500 millones de años que cuentan historias sobre la aparición de organismos terrestres”, añadió el experto.

2. “Los animales solo aparecen en el 85% del camino a través de la historia de la Tierra”

“Todos los animales, desde humanos hasta dinosaurios y trilobites, llegaron tarde a la fiesta”, bromeó el especialista. La razón, dijo, es que la historia de la vida en la Tierra es en gran parte microbiana. Durante miles de millones de años, las bacterias y otros organismos unicelulares fueron la única forma de vida en la Tierra .

De hecho, el intervalo de tiempo desde los primeros dinosaurios hasta hoy representa solo alrededor del 5% de la historia de la vida en la Tierra . “Estas formas de vida microscópicas no solo dominan el planeta, sino que también deberíamos agradecerles por transformar el planeta. Por ejemplo, las cianobacterias, que ingieren dióxido de carbono y liberan oxígeno. Hace unos miles de millones de años, empezaron a producir más oxígeno del que consumían los procesos naturales del planeta, por lo que el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera, allanando el camino para que fuera habitable para los animales”, explicó Knoll.

Durante miles de millones de años, las bacterias y otros organismos unicelulares fueron la única forma de vida en la Tierra (REUTERS)

3. “Todas las posibilidades de vida, aire, océanos y continentes se pusieron en posición cuando se creó la Tierra hace más de 4.500 millones de años”

Knoll señaló que es probable que Marte y los otros planetas nunca hayan sido como la Tierra porque no tenían las piezas correctas desde el principio.

La Tierra, por otro lado, cuando se formó nuestro sistema solar, recibió todos los ingredientes que necesitaría para transformarse en un gran “paraíso azul”.

4. “Durante casi la primera mitad de la historia de nuestro planeta, el aire y los océanos estuvieron esencialmente libres de oxígeno”

La vida moderna está bañada en una atmósfera rica en oxígeno. Lleva a pensar que la vida no puede existir sin oxígeno, pero esa línea de pensamiento es incorrecta, aseguró el paleontólogo , quien señaló: “Esto se remonta a los microbios: hubo muchos en la Tierra primitiva que vivieron sin o con muy poco oxígeno durante miles de millones de años”.

“Desde la década de 1950, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado casi un 30%. Esto ha calentado el planeta, ha hecho que el agua de mar sea más ácida (afectando a muchas especies) y ha disminuido el oxígeno en los ambientes de aguas profundas" (AFP)

5. “La Tierra moderna no es necesariamente representativa de nuestro planeta tal como ha existido a lo largo del tiempo”

La Tierra es un sistema dinámico y está cambiando todo el tiempo, según Knoll. El cambio, sin embargo, se mide geológicamente durante miles de millones o millones de años.

“Hace quinientos millones de años, durante el período Cámbrico, por ejemplo, había supercontinentes, con América del Norte y el norte de Europa uno al lado del otro y todos los continentes del sur reunidos en uno. Vivimos en un momento particular en la historia de la Tierra que es la culminación de todo lo que vino antes . Pero aquí está el truco: ¿Cómo será el planeta dentro de 500 millones de años? ¿Lo reconoceríamos?”, se preguntó el experto.

6. “En la historia de la Tierra, las altas tasas de cambio ambiental comúnmente coinciden con tasas elevadas de extinción”

“ Este claramente no es un buen augurio. Hoy, nuestro planeta está cambiando a un ritmo rara vez observado en el registro geológico ”, señaló. Y concluyó: “Desde la década de 1950, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado casi un 30%. Esto ha calentado el planeta, ha hecho que el agua de mar sea más ácida (afectando a muchas especies) y ha disminuido el oxígeno en los ambientes de aguas profundas. Consideremos esto: hace 252 millones de años, un vulcanismo masivo provocó un cambio ambiental similarmente fuerte y rápido que eliminó la mayoría de las especies animales en la Tierra”.

Para Knoll, depende de nosotros si el siglo XXI también terminará en una extinción masiva.

