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Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Randy Quaid ha lanzado unos mensajes despectivos hacia la nueva compañera de Tom Cruise en la que sería la segunda parte de la película de 1990, con claro signo reaccionario y machista

La película que lleva a Cruise de regreso al circuito Nascar se estrenará en 2028.

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El actor Randy Quaid ha cargado contra Anne Hathaway por su fichaje para Días de trueno 2 y ha reclamado el regreso de Nicole Kidman, un comentario que llega justo después del anuncio oficial de la secuela, prevista para estrenarse en junio de 2028 casi 40 años después de la película original.

Paramount Pictures ha situado el estreno para el 2 de junio de 2028 en salas Imax, con Tom Cruise y Hathaway al frente de una continuación cuyos detalles de trama no se han hecho públicos y en la que, según la información publicada, la actriz interpretará a una propietaria de equipo e ingeniera.

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Quaid publicó el sábado varios mensajes en X contra la incorporación de Hathaway. En uno de ellos escribió: “Necesitamos que vuelva Nicole. No seas un cobarde, Tom Cruise. Necesitas a la chica original. No es nada personal; es hacer cine. Anne no es sexy, porque, por si no te habías dado cuenta, está embarazada”.

Unos mensajes machistas y reaccionarios

El actor redobló después sus críticas con otro mensaje: “Anne Hathaway es una izquierdista, woke, una elección horrible para la audiencia NASCAR de Días de trueno, que es MAGA”. En esa misma publicación añadió que “la chica mayor y sexy” para Cruise en esta película “tiene que ser Nicole”.

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Imagen de 'Días de trueno'
Imagen de 'Días de trueno', con Tom Cruise

El proyecto tendrá dirección de Jonathan Levine (Seducción mortal, 50/50 o Memorias de un zombie adolescente) y guion de Will Staples, y Cruise figuraría como productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

Randy Quaid, que en la película de 1990 interpretó a Tim Daland, el propietario del equipo que recluta al piloto Cole Trickle, sostuvo también que el reclamo comercial de la secuela debería pasar por reunir de nuevo a Cruise y Kidman en pantalla. “No necesitamos una chica nueva; necesitamos un coche de carreras nuevo”, escribió en otro de sus polémicos mensajes.

Qué supuso ‘Días de trueno’

En la primera Días de trueno, Cruise encarnó a Cole Trickle y Kidman interpretó a la doctora Claire Lewicki, el principal interés romántico de la historia. El reparto incluía además a Robert Duvall, Cary Elwes y John C. Reilly, con Tony Scott en la dirección.

Cruise y Kidman se conocieron durante el rodaje de aquella película y estuvieron casados entre 1990 y 2001. También coincidieron después en Un horizonte muy lejano en 1992 y en Eyes Wide Shut en 1999, y no han vuelto a aparecer juntos en pantalla desde su divorcio.

Nicole Kidman y Tom Cruise en 'Días de trueno', de Tony Scott
Nicole Kidman y Tom Cruise en 'Días de trueno', de Tony Scott

La cinta original se estrenó en el verano de 1990 y recaudó 82,6 millones de dólares en la taquilla doméstica y 157,9 millones de dólares en todo el mundo.

Las declaraciones de Quaid llegaron horas después de que él mismo pareciera insinuar su regreso a la franquicia. En un vídeo, citado por Deadline, afirmó: “Eh, Tom Cruise acaba de llamarme. ¡Vamos a hacer ‘Días de trueno 2’!”. Paramount no respondió de inmediato a las peticiones de comentario trasladadas por ambos medios, ni tampoco los representantes de Hathaway, que se han mantenido al margen. La actriz todavía tiene pendiente de estreno Verity. La sombra de un engaño, en uno de los grandes años de su carrera que culmina con este nuevo anuncio.

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