Onda tropical y vaguada provocarán tormentas en El Salvador disminuyendo las temperaturas extremas del domingo

El Salvador enfrenta este domingo calor extremo y lluvias intensas por la influencia de una onda tropical y una vaguada. EFE/Rodrigo Sura

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El territorio salvadoreño enfrenta este domingo un escenario de calor extremo y lluvias intensas durante la tarde y noche, producto de la influencia combinada de una onda tropical y una vaguada. Estas condiciones, informadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), colocan a varios departamentos bajo vigilancia por la posibilidad de crecidas urbanas y afectaciones leves en la movilidad.

Desde primeras horas del día, el ambiente presenta características de calor sofocante, con temperaturas máximas que alcanzan los 41 °C (105,8 °F) en San Miguel, 38 °C (100,4 °F) en La Unión y 37 °C (98,6 °F) en La Libertad. El fenómeno climático que cubre el país se atribuye al flujo del este acelerado, la presencia de una vaguada y el acercamiento de una onda tropical, lo que favorece la formación de nubosidad, lluvias y tormentas localizadas.

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El Ministerio de Medio Ambiente reportó temperaturas máximas de 41 °C en San Miguel, 38 °C en La Unión y 37 °C en La Libertad. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Durante la mañana, el cielo permanece poco nublado, sin probabilidades de lluvias. Esta condición cambia hacia la tarde, cuando el cielo se presenta parcialmente nublado y las primeras precipitaciones se desarrollan en municipios ubicados cerca de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y sectores del norte de Chalatenango. El Ministerio de Medio Ambiente advierte que estas lluvias pueden intensificarse en la noche, especialmente en zonas central y paracentral, abarcando municipios de Cabañas, San Vicente, La Paz, San Salvador Sur, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad Sur, Sonsonate y Ahuachapán Sur.

Las precipitaciones se caracterizan por su intensidad moderada, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden superar los 35 km/h (21,7 mph). El viento varía entre 8 y 18 km/h (5 a 11 mph), con brisas ocasionales que refuerzan la sensación de frescura al final del día, especialmente en áreas montañosas y rurales.

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El pronóstico del MARN indica que la mañana transcurre con cielo poco nublado y sin probabilidad de lluvias en el territorio salvadoreño. EFE/Rodrigo Sura

Un aspecto relevante de la jornada se relaciona con la advertencia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente desde la noche del sábado. Según la entidad, existe la probabilidad de crecidas urbanas en el Área Metropolitana de San Salvador debido al volumen de lluvia esperado, una situación que podría causar afectaciones leves tanto en el tráfico vehicular como en el tránsito peatonal. El llamado a la vigilancia se extiende a quienes residen o transitan por zonas habitualmente propensas a inundaciones.

El ambiente dominical se caracteriza por temperaturas máximas elevadas y mínimas que descienden durante la noche y la madrugada. Para este domingo, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C (68 °F) y 23 °C (73,4 °F) en los departamentos del occidente, centro y oriente, ofreciendo un respiro frente al calor registrado en horas diurnas. Las condiciones climáticas extremas se concentran en los departamentos de San Miguel, La Unión y La Libertad, donde se esperan los valores térmicos más altos reportados por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

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El pronóstico señala que las lluvias previstas para la tarde y noche pueden variar en intensidad y distribución, con mayor incidencia en zonas cercanas a montañas y áreas urbanas densamente pobladas. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el incremento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas en diferentes puntos del país.

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre probables crecidas urbanas en el AMSS por el volumen de lluvia esperado. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El fenómeno de la onda tropical y la vaguada mantiene bajo observación a los principales centros urbanos, especialmente el AMSS, donde la acumulación de agua podría ocasionar dificultades en la circulación habitual. El Ministerio de Medio Ambiente subraya la importancia de mantenerse informado sobre el desarrollo de las condiciones del clima, particularmente ante la posibilidad de afectaciones leves por inundaciones en sectores vulnerables.

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