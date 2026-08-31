Ester Expósito y Mbappé avanzan viento en popa: la actriz se convierte en su mejor apoyo en el último partido del Real Madrid

Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)

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La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé continúa avanzando hacia una nueva etapa. Después de meses en los que ambos han intentado mantener su vida sentimental lejos de los focos, la actriz y el futbolista parecen sentirse cada vez más cómodos compartiendo espacios en público. La última muestra de esta creciente naturalidad se ha producido este domingo en el Santiago Bernabéu, donde la intérprete no quiso perderse el encuentro del Real Madrid ante el Málaga.

Expósito ocupó uno de los palcos del estadio y siguió con atención la actuación del delantero francés. La presencia de la actriz no pasó desapercibida para las cámaras, especialmente cuando Mbappé consiguió marcar. El jugador celebró su tanto con un gesto dirigido hacia el palco, lanzando un beso que rápidamente fue interpretado como una dedicatoria hacia su pareja.

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Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra el tercer gol de su equipo con Vinicius Junior y Marc Cucurella (REUTERS/Thomas Peter).

La reacción de Ester tampoco dejó lugar a dudas. La actriz se levantó de su asiento para festejar el gol y se sumó al ambiente madridista coreando el tradicional ‘¡Hala Madrid y nada más!’. La escena no tardó en hacerse viral y permitió comprobar la complicidad que existe entre ambos, que cada vez parecen tener menos reparos a la hora de mostrar públicamente su relación.

Este episodio vivido en el Bernabéu llega apenas unas horas después de que la pareja protagonizara otra de sus apariciones más comentadas. Durante una noche de verano, Ester y Kylian fueron fotografiados caminando juntos por las calles de Madrid y, esta vez, no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su cercanía.

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Los dos pasearon cogidos de la mano y se mostraron relajados mientras recorrían el centro de la capital. Después se dirigieron a un restaurante para cenar juntos. Su entrada y posterior salida del establecimiento volvieron a dejar imágenes especialmente significativas: ambos permanecieron unidos de la mano y actuaron con total normalidad pese a la presencia de curiosos y fotógrafos.

Pero Mbappé también tuvo que responder a preguntas relacionadas con otro romance muy conocido del mundo del fútbol: el enlace de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El francés les deseó “lo mejor para ellos”, aunque evitó pronunciarse cuando los periodistas quisieron saber si él podría ser el siguiente jugador en pasar por el altar.

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Ester Expósito y Mbappé ya no se esconden: paseo de la mano en una romántica cita por las calles de Madrid. (EUROPA PRESS).

De la discreción a las muestras de cariño en público

Este cambio de actitud supone un paso más respecto a los primeros meses de su relación, cuando cualquier imagen conjunta estaba rodeada de una mayor discreción. Ahora, sin embargo, las apariciones públicas se suceden con mayor frecuencia y la pareja parece haber asumido que su romance ya forma parte de la actualidad mediática.

El verano ya había dejado otra señal en esta dirección. Mbappé incluyó a Ester Expósito en una de sus publicaciones relacionadas con sus vacaciones. Aunque no se trataba de una fotografía de ambos posando juntos, la aparición de la actriz entre las imágenes compartidas por el futbolista supuso un gesto poco habitual hasta entonces.

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Así, la visita de Expósito al Bernabéu refuerza una tendencia que se ha hecho especialmente evidente durante las últimas semanas. La actriz, que atraviesa además un momento profesional marcado por nuevos proyectos, ha pasado de mantener un perfil discreto respecto a su vida sentimental a acompañar al delantero en uno de los escenarios más importantes de su carrera.