España

Denuncian en redes a un grupo de turistas por dar cerveza a unas cabras en Mallorca: “Los animales no están para nuestro entretenimiento”

Las imágenes difundidas muestran a cuatro jóvenes ofreciendo de beber alcohol a unas cabras

Captura de vídeo que muestra a un grupo de turistas dando cerveza a unas cabras en Mallorca.
Captura de vídeo que muestra a un grupo de turistas dando cerveza a unas cabras en Mallorca.
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La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado en sus redes sociales la actitud incívica de un grupo de turistas en Mallorca. Las imágenes difundidas en su cuenta de Twitter (ahora X) muestran a un grupo de personas dando de beber cerveza a unas cabras en la localidad de Cala Figuera. Posteriormente, los implicados tiran las latas de cerveza al suelo.

“¿En qué momento hemos dejado de ver a los animales como seres que sienten?“, han expresado indignados desde FAADA. ”Los animales no están para nuestro entretenimiento. No podemos convertir su vulnerabilidad en un espectáculo ni utilizar la naturaleza como un lugar donde hacer lo que nos apetezca", han agregado en su mensaje en redes sociales.

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El vídeo proviene del medio digital Mallorca Viral, que publicó el 17 de junio las imágenes en sus perfiles de TikTok e Instagram. La grabación proviene, según explicaron en las publicaciones, de uno de sus seguidores en redes sociales, que captó la escena con su teléfono. Según pudo verificar dicho medio, el grupo lo conformaban cinco turistas nacionales, que interactuaban “de forma inadecuada” con la fauna local.

En concreto, los cinco jóvenes se acercaron a unas cabras que se encontraban cerca de la costa y decidieron que era divertido ofrecerles de su cerveza a estos animales. Los turistas acercaron las latas a su morro, para facilitar su ingesta. Al terminar de dar de beber a estos animales, decidieron tirar las latas vacías al suelo, abandonándolas en medio del paisaje natural.

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Nueva polémica animalista en Mallorca

Una turista alemana denuncia una agresión por parte de un conductor de una calesa de Palma, tras pedirle que diera agua a su caballo. "Le pregunté si podía darle de beber a su caballo, y entonces se enfadó muchísimo, me llamó nazi, me dijo que me fuera a un McDonald’s", explica Xenia Denise en sus redes sociales.

La denuncia de FAAD se suma a una reciente polémica en la misma isla relacionada también con el bienestar animal. En este nuevo caso, una turista y activista animalista alemana se acercó a un cochero en Palma para pedirle que le diera agua a sus caballos y este contestó con insultos y agrediéndola.

Según difundió la propia activista en redes sociales, la mujer observó que uno de los caballos de la calesa se encontraba en un estado preocupante, con signos de delgadez y una evidente deshidratación. La joven decidió acercarse al responsable de los animales para solicitarle que le diera de beber, pero el cochero no se tomó nada bien la petición.

En el vídeo puede observarse cómo el hombre contestó con insultos y comentarios misóginos sobre el físico de la joven. “Me llamó nazi, me dijo que me fuera a un McDonald’s y que me comiera una hamburguesa con carne”, explicó después la activista en sus redes sociales. El comentario lo hizo, describe, señalando a su cuerpo de arriba abajo y resaltando que “ese culo necesita un McDonald’s”.

Pese a los improperios, la joven siguió insistiendo en darle agua a los caballos. El cochero respondió cogiendo una botella de agua y vertiéndola en la cara de la turista. A raíz de este episodio, el Ayuntamiento de Palma abrió un expediente informativo para investigar los hechos, determinar cómo ocurrió la agresión e identificar al implicado para adoptar las medidas y/o sanciones correspondientes.

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