Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Equipos de rescate y autoridades locales mantienen la búsqueda de extranjeros atrapados en una zona arrasada por agua, barro y derrumbes tras la catástrofe en la frontera entre Nepal y el Tíbet (REUTERS/Navesh Chitrakar/File Photo)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos intenta determinar el paradero de cerca de 100 estadounidenses desaparecidos tras la catástrofe que golpeó la frontera entre Nepal y el Tíbet, en un desastre que ya dejó cientos de muertos y miles de personas sin localizar.

La cifra convirtió a la emergencia en un asunto de alto interés para Washington por la cantidad de ciudadanos de EE.UU. afectados en una zona remota y de difícil acceso.

La diplomacia estadounidense sigue la situación de sus ciudadanos en el área afectada y coordina asistencia con sus sedes en Nepal y China (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

El episodio comenzó después de un colapso glaciar en la región del Himalaya. A partir de ese punto, una masa de agua, rocas y sedimentos bajó por los valles y arrasó pueblos, puentes, rutas y campos en ambos lados de la frontera, tal y como reconstruyeron NBC News y The Associated Press.

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Mientras las autoridades intentan establecer cuántos extranjeros siguen desaparecidos y dónde se concentra cada caso, el riesgo no cede.

Las autoridades nepalíes advirtieron este domingo sobre posibles nuevas crecidas tras nuevas lluvias y por el aumento del caudal en ríos de la zona, informó AP.

El desprendimiento en alta montaña liberó una masa de agua, rocas y sedimentos que avanzó por los valles y destruyó comunidades enteras (REUTERS/Adnan Abidi)

El foco de Washington está en los desaparecidos

NBC News reportó que la cifra de estadounidenses sin localizar incluye casos a ambos lados de la frontera, en una región de alta montaña a la que habían llegado turistas, trabajadores y peregrinos extranjeros antes del desastre.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no difundió una lista pública de los ciudadanos afectados ni precisó en qué puntos se concentra la mayoría de los casos.

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La magnitud del desastre complica la identificación de víctimas. NBC News detalló que en Nepal las morgues quedaron desbordadas y que las autoridades comenzaron a recolectar muestras de ADN para intentar notificar a los familiares.

La atención de la Casa Blanca y del Departamento de Estado se concentra en la localización de ciudadanos de EE.UU. en una emergencia con fuerte dimensión internacional (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Un agente policial del distrito nepalí de Chitwan describió una escena extrema. “Más de la mitad de los cuerpos recuperados no pueden ser reconocidos”, afirmó Anil Thapa a Reuters, en declaraciones citadas por NBC News.

El oficial añadió que en varios casos “no se distinguen los rostros” y que a veces solo quedan partes del cuerpo.

En Chitwan, las autoridades enfrentan dificultades para identificar cuerpos arrastrados por la corriente a lo largo de varios kilómetros (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Qué se sabe del desastre en la frontera del Himalaya

En el lado nepalí, la agencia nacional de desastres informó 752 muertos y 2.502 desaparecidos. Las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en el Tíbet. The Associated Press indicó que, si se toma la cuenta combinada de ambos lados, el saldo supera los 760 fallecidos y los 3.000 desaparecidos.

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Entre quienes no fueron ubicados hay cientos de extranjeros de más de una docena de países. AP señaló que medios estatales chinos hablaron de 261 extranjeros desaparecidos en territorio tibetano, incluidos más de un centenar de nepalíes y ciudadanos de otras nacionalidades.

La superposición entre los registros de China y Nepal todavía no está clara. NBC News remarcó que no se sabe cuánto coinciden las listas de personas buscadas en ambos países.

El episodio comenzó en una región de alta montaña y derivó en un flujo devastador que golpeó poblados, rutas e infraestructura a ambos lados de la frontera (Europa Press)

Rescates lentos y nuevas alertas

La autopista Prithivi, una vía central para el abastecimiento de Katmandú, sufrió daños en varios tramos. The Associated Press afirmó que los equipos de rescate trabajaban para despejar esa carretera, clave para mover alimentos, combustible y personal de emergencia hacia las áreas devastadas.

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El aislamiento también alcanzó a varias comunidades por la destrucción de puentes de hormigón y pasarelas colgantes. En zonas como Dhading y Galchhi, vecinos volvieron a casas cubiertas de lodo para recuperar lo poco que quedó en pie, aseguró AP.

Las nuevas alertas llegaron después de que las autoridades chinas informaran a sus pares nepalíes sobre un aumento del caudal aguas arriba, de acuerdo con The Associated Press.

La reapertura parcial de rutas clave resulta central para hacer llegar suministros básicos y reforzar las tareas de socorro en las zonas aisladas (REUTERS/Monika Malla)

El contexto climático y la presión internacional

Medios estatales chinos atribuyeron el episodio a la inestabilidad de un glaciar asociada al calentamiento sostenido en la región.

NBC News consignó que expertos todavía no pueden establecer una relación directa y absoluta con el cambio climático, aunque sí consideran probable que el aumento de temperatura haya agravado las condiciones que llevaron al colapso.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, reclamó una respuesta internacional más amplia. “A pesar de aportar solo el 0,1% de las emisiones globales, Nepal se convirtió en una de las principales víctimas del cambio climático”, sostuvo el funcionario, tal y como reprodujo AP.

Mientras crecen las preguntas sobre el papel del calentamiento global, varios gobiernos comenzaron a ofrecer ayuda ante una tragedia de alcance regional (REUTERS/Navesh Chitrakar)

En paralelo, Malasia anunció el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate y una ayuda financiera de USD 1 millón para apoyar las tareas de socorro, informó The Associated Press.

Para Estados Unidos, la prioridad inmediata sigue puesta en determinar el paradero de sus ciudadanos desaparecidos en la zona del desastre.