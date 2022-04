Cuál fue la relación entre la vegetación y las temperaturas globales durante los últimos 10 mil años

Un reciente estudio señaló que las fluctuaciones registradas durante los últimos 10 mil años estuvieron relacionadas con las modificaciones en la flora EFE/Alejandro Bolívar

El calentamiento global es una realidad. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo variaciones en la temperatura del planeta. Ahora, un reciente estudio señaló que las fluctuaciones registradas durante los últimos 10 mil años estuvieron relacionadas con las modificaciones en la flora. “Es más probable que las proyecciones para el cambio climático futuro produzcan predicciones más confiables si incluyen cambios en la vegetación”, señalaron los expertos.

Según el estudio realizado por Alexander Thompson, investigador de ciencias terrestres y planetarias en Arts & Sciences de la Universidad de Washington, en St. Louis, los rastros del polen permiten conocer cuál fue el desarrollo de la vida vegetal en los últimos 10 mil años. Asimismo, estos indicios cuentan la “historia real de las temperaturas globales”, según señaló el documento.

La investigación, que fue publicada en Science Advances, aseguró, además, que las temperaturas cálidas impulsaron el crecimiento de la vegetación, siendo que este incremento estuvo correlacionado con un aumento de la temperatura del planeta . De esta manera, según la simulación que realizó Thompson, desde la última edad de hielo se registraron importantes fluctuaciones de temperatura: con un pico entre 6.000 y 9.000 años atrás, que elevó la temperatura global del planeta entre 0,7 y 0,8°C.

“Los registros de polen sugieren una gran expansión de la vegetación durante ese tiempo”, aseguró Thompson, quien destaco que el rol de los cambios en la vegetación en favor de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico o la capa de hielo. “En los modelos anteriores solo muestran una cantidad limitada de crecimiento de la vegetación y, aunque algunas simulaciones han incluido vegetación dinámica, no fue un cambio de vegetación suficiente para explicar lo que sugieren los registros de polen”, afirmó al destacar las mejoras de su análisis.

Gracias a estos avances, el investigador señaló la importancia de conocer qué ocurrió en el Holoceno (etapa geológica actual), ya que en ese momento el desierto del Sahara (África) era como una pradera; mientras que en las latitudes medias del hemisferio norte y el Ártico crecieron bosques de coníferas y caducifolios . “La vegetación expandida durante el Holoceno calentó el globo hasta 1,5 grados Fahrenheit”, explicó Thompson.

“Es emocionante que podamos señalar la vegetación del hemisferio norte como un factor potencial que nos permite resolver el controvertido enigma de la temperatura del Holoceno“ , aseguró el experto. Según explicó, estos datos son el resultado de “registros de polen”, los cuales fueron analizados junto a otros experimentos referidos a los modelos climáticos, entre los que se encuentran el Community Earth System Model (CESM), considerado como “uno de los modelos mejor considerados”.

“En general, nuestro estudio enfatiza que tener en cuenta el cambio de vegetación es fundamental”, aseguró el científico. Quien señaló, además, que entender cuál fue la escala de crecimiento de la vegetación y conocer el momento del cambio de la temperatura durante el Holoceno, denominado como “el momento más importante de la historia geológica reciente” , permitirá tener una mayor conocimiento del origen de la agricultura humana, como así también del avance de la civilización durante ese periodo.

Esta época y los avances de la civilización humana que se registraron son analizados por científicos e historiadores, ya que permitirán conocer aspectos de la humanidad que aún no fueron descubiertos. Pero eso no es todo, según Thompson, este es solo el punto de partida. Gracias a su análisis, no solo se sabrán aspectos del pasado, sino que, incluso, “estos resultados demuestran que los modelos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) pueden simular una respuesta de temperatura realista a los forzamientos climáticos externos, pero solo cuando se incluyen todos los forzamientos relevantes . Nuestros hallazgos implican que es más probable que las proyecciones para el cambio climático futuro produzcan predicciones más confiables si incluyen cambios en la vegetación”.

