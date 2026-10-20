Datos revelan cómo se vive la experiencia laboral en la región del Bajío

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La búsqueda de organizaciones que impulsen el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores se ha convertido en un objetivo prioritario para quienes buscan construir trayectorias significativas. La Región Bajío, integrada por Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, concentra una de las áreas industriales y de servicios más dinámicas de México, escenario donde la calidad de vida laboral adquiere un papel fundamental.

El reconocimiento de los espacios laborales que promueven valores claros, ambientes de respeto y oportunidades de crecimiento es cada vez más relevante. Para los más de 11 mil 300 colaboradores evaluados en la región, la percepción de orgullo, equidad y propósito en sus actividades diarias se refleja en cifras que superan la media nacional. La experiencia colectiva destaca por el sentido de pertenencia y la identificación con los logros alcanzados junto a sus equipos.

A partir de la aplicación de un modelo de medición integral, Great Place To Work® México distingue a las empresas que sobresalen en la construcción de culturas organizacionales inclusivas y de alto desempeño. Este reconocimiento, que año con año cataliza la conversación sobre el entorno laboral en México, valida el compromiso de las organizaciones con la maximización del potencial humano y la generación de condiciones para la innovación y el crecimiento empresarial.

Un Modelo que Mide la Experiencia de Todos

El Modelo For All™ implementado en la evaluación de la Región Bajío considera no solo la percepción general, sino también las brechas de confianza entre distintos grupos demográficos. De este modo, los listados reconocen a aquellas empresas donde la experiencia positiva es consistente para todos los colaboradores, independientemente de su puesto, género, edad o tipo de contrato.

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La metodología otorga un peso de 85% al Trust Index® y Maximización del Potencial Humano, y un 15% a valores, liderazgo efectivo e innovación. Para la edición 2026, participaron organizaciones que aplicaron la encuesta hasta el 31 de mayo y que previamente obtuvieron la certificación correspondiente, asegurando así la calidad y representatividad del listado.

En la Región Bajío, 35 organizaciones recibieron el reconocimiento, distribuidas en tres segmentos: hasta 500 colaboradores nacionales, hasta 500 colaboradores multinacionales y más de 500 colaboradores. Este enfoque segmentado permite visibilizar el impacto de la cultura laboral en empresas de diferentes tamaños y sectores.

Indicadores Laborales: Orgullo, Permanencia y Satisfacción

La experiencia laboral en la Bajío exhibe resultados sobresalientes en áreas clave. El Índice de Confianza alcanza un 83% de favorabilidad, mientras que el orgullo se posiciona como el área de enfoque más destacada, con un 87%. Los niveles de credibilidad, respeto y compañerismo superan el 80%, configurando un entorno donde la satisfacción y la intención de permanencia son elevados.

Entre los datos más relevantes, 89% de los colaboradores expresa su deseo de permanecer en su organización a largo plazo. Asimismo, 87% atribuye un significado especial a su trabajo, que va más allá de una actividad rutinaria.

La satisfacción general alcanza un 88%, indicador que refuerza la percepción de la región como referente en prácticas laborales de calidad.

Ventaja Competitiva Regional y Fortalezas Clave

Comparadas con el promedio nacional, las organizaciones reconocidas en la Región Bajío muestran ventajas competitivas significativas. En productividad, la favorabilidad se ubica en 82% (18 puntos porcentuales más que las empresas promedio en México). El reclutamiento y atracción de talento llega a 87% frente a un 63% nacional, mientras que la retención y permanencia escala hasta 89%, superando por 25 puntos porcentuales a otras empresas del país.

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El sentido de orgullo se expresa de múltiples formas: 94% de los colaboradores se siente orgulloso de los logros alcanzados junto con su organización, 93% percibe equidad en el trato y 92% valora la contribución de su empresa a la comunidad local. La seguridad física en el trabajo es reconocida por 91% de los participantes, consolidando así una percepción de bienestar integral.

Si bien la región exhibe fortalezas notables, persisten oportunidades para reforzar la equidad en las decisiones de liderazgo, el crecimiento profesional y la transparencia en las compensaciones. Estos desafíos invitan a las organizaciones a profundizar en prácticas que garanticen imparcialidad y acceso equitativo al desarrollo dentro de sus equipos.

El listado de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en la Región Bajío 2026 se presenta como un punto de referencia para líderes y profesionales interesados en conocer a fondo las empresas que promueven ambientes laborales excepcionales y contribuyen al crecimiento empresarial en México. El detalle completo de las organizaciones reconocidas y su posición dentro del ranking está disponible en el sitio web oficial: www.greatplacetowork.com.mx