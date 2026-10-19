Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Rod Stewart cuenta cómo se encuentra dos meses después de su procedimiento cardíaco. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

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Rod Stewart, de 81 años, ofreció una actualización sobre su estado de salud tras someterse a un procedimiento cardíaco en agosto.

El músico habló sobre su recuperación durante su asistencia a una función benéfica de Sinatra the Musical, celebrada el jueves 15 de octubre en el teatro Aldwych, ubicado en el West End de Londres, donde estuvo acompañado por su esposa, Penny Lancaster.

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Al ser consultado por el diario Daily Mail sobre cómo se encontraba después de la intervención, el intérprete de “Maggie May” respondió que se sentía “fantástico” y comentó que recientemente había nadado 400 metros.

La declaración se produjo dos meses después de que se sometiera a un procedimiento de colocación de un stent coronario. La intervención llevó al artista a cancelar el resto de sus presentaciones programadas para 2026, con el objetivo de atender su salud.

El procedimiento se realizó después de que experimentara dificultades durante una presentación en Utah, en junio, cuando necesitó utilizar una mascarilla de oxígeno y estuvo cerca de desmayarse en el escenario.

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Rod Stewart necesitó ayuda de un tanque de oxígeno tras ofrecer un concierto en junio.

Posteriormente, su esposa, Penny Lancaster, de 55 años, compartió detalles sobre los problemas de salud que había enfrentado el cantante.

Durante una participación en el pódcast At Home with Vanessa, conducido por Vanessa Feltz, explicó que Rod Stewart había atravesado un par de episodios de infecciones de las vías respiratorias superiores.

Lancaster señaló que algunas de las presentaciones se habían realizado en lugares situados a gran altitud, una condición que, según explicó, podía afectar a cualquier persona.

Sin embargo, indicó que en ese momento desconocían que el músico también tenía un problema cardíaco.

“Detectaron una ligera obstrucción que requería la colocación de un stent, algo que, según numerosas investigaciones, parece ser necesario en la mayoría de las personas mayores de 65 años”, dijo.

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Rod Stewart tenía una obstrucción en su corazón que requirió de una cirugía. (REUTERS/Russell Cheyne)

El stent coronario se utiliza para mantener abierta una arteria y facilitar el flujo sanguíneo cuando existe una obstrucción. Asimismo, explicó que la estrella del rock cuenta con un grupo de personas que se aseguran de que se lo tome con calma a partir de ahora.

“Entre mi hermano, su entrenador, los médicos y todos los demás, no vamos a dejar que se salga con la suya... tiene que hacer lo que se le dice”, comentó.

La intervención fue seguida por la suspensión de sus compromisos musicales restantes para este año.

Pese a la cancelación de los conciertos de 2026, Rod Stewart anunció en septiembre una nueva gira para 2027, titulada The Final Encore Tour. El cantante presentó el proyecto como su última gira de rock, aunque aclaró que no tiene previsto retirarse por completo de la industria musical.

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“Después de mucha deliberación y tristeza, tengo que anunciar que el próximo año será mi última gira, para siempre”, escribió el artista en Instagram el 28 de septiembre.

Rod Stewart anunció que en 2027 dará su última gira.

En el mismo mensaje, precisó que no se retirará, pero que dejará de realizar giras de rock una vez concluya este recorrido.

La agenda anunciada contempla presentaciones en Estados Unidos, incluidos Florida, Georgia y Colorado, así como en Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y otros países de Europa continental.

Stewart también aprovechó el anuncio para agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante su carrera e invitarlos a asistir a los conciertos previstos para el próximo año.

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