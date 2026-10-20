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El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

Antes de recibir a los Beatles, Pink Floyd y Queen, la propiedad londinense ya estaba rodeada de relatos sobre eventos paranormales

historia desconocida de Abbey Road Studios antes de convertirse en el estudio de The Beatles. (AP)
historia desconocida de Abbey Road Studios antes de convertirse en el estudio de The Beatles. (AP)
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Antes de convertirse en uno de los estudios de grabación más reconocidos de la historia de la música, Abbey Road Studios, ubicado en el norte de Londres, fue una residencia privada construida en el siglo XIX.

Décadas antes de recibir a los Beatles y a otros artistas internacionales, la propiedad quedó vinculada con la misteriosa muerte de una mujer, un caso que dio origen a relatos sobre una supuesta presencia paranormal en sus instalaciones.

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Desde su apertura como estudio de grabación, el recinto ha recibido a músicos y agrupaciones como los Beatles, Pink Floyd, Queen, Aretha Franklin y Kate Bush.

Sin embargo, parte de su historia se remonta a 1831, año en que se construyó la casa de nueve habitaciones que posteriormente albergaría las instalaciones musicales.

Una de las historias más conocidas sobre el inmueble es la de la llamada «Dama de Blanco», una figura que, según testimonios recogidos durante el siglo XX, habría sido vista recorriendo los pasillos del edificio durante la noche.

Una mujer de blanco era vista en los pasillos de Abbey Road Studios. (Imagen Ilustrativa)
Una mujer de blanco era vista en los pasillos de Abbey Road Studios. (Imagen Ilustrativa)

La mujer ha sido identificada popularmente como Edith Rosse, una antigua estrella del music hall que vivió en la propiedad durante las primeras décadas del siglo pasado.

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De acuerdo con una carta de Ken Townsend, ingeniero de grabación que trabajó en Abbey Road entre 1950 y 1995, obtenida por el diario The Telegraph, el personal de seguridad del estudio informó sobre supuestos encuentros con una mujer vestida de blanco.

“El personal de seguridad nocturna, que en aquel momento estaba formado por los señores Smythe y Blyth, se quejaba de que, durante la madrugada, el fantasma de Abbey Road bajaba por el pasillo, la puerta se abría y una mujer vestida de blanco pasaba frente a ellos”, relató.

Los testimonios contribuyeron a consolidar las historias sobre la supuesta aparición, aunque no existe evidencia verificable que confirme la presencia de un fenómeno paranormal en el edificio.

Las historias relacionadas con el inmueble no se limitan a la figura de la mujer de blanco.

Abbey Road
Además de la mujer de blanco, hay otros eventos paranormales que suceden en los estudios Abbey Road. Crédito: AP/Kin Cheung

Studio Sound Magazine también recogió relatos sobre puertas que se abrían y cerraban sin intervención aparente, habitaciones en las que se percibía un intenso olor a perfume y una supuesta mancha de sangre en una de las habitaciones del ático que cambiaba de color.

La historia de Edith Rosse

La identidad atribuida a la llamada Dama de Blanco está relacionada con Edith Rosse, quien residió en la propiedad junto a John Maundy Gregory, un hombre que se instaló allí durante la década de 1920.

Aunque se creía que ambos mantenían una relación matrimonial, los relatos históricos señalan que su vínculo era platónico. Según la información publicada por The Telegraph, Gregory convenció a Rosse de modificar su testamento para favorecerlo como beneficiario.

Sin embargo, la mujer murió pocos días después de realizar el cambio, una coincidencia temporal que posteriormente generó sospechas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La causa oficial de muerte fue una hemorragia cerebral y la enfermedad de Bright, una denominación médica histórica asociada con afecciones renales.

Antes de que fuera el estudio Abbey Road, una famosa actriz vivió en ese lugar. (Phil Dent/Redferns)
Antes de que fuera el estudio Abbey Road, una famosa actriz vivió en ese lugar. (Phil Dent/Redferns)

Pese a ese diagnóstico, las dudas sobre un posible envenenamiento llevaron a un inspector a ordenar la exhumación del cuerpo para realizar nuevas investigaciones. No obstante, el avanzado estado de descomposición impidió que los investigadores llegaran a una conclusión definitiva.

Según la revista especializada Studio Sound Magazine, John Maundy Gregory había enterrado a Rosse en un ataúd sin sellar, en un cementerio cercano al río Támesis, circunstancia que habría dificultado el análisis posterior de sus restos.

Por ello, las sospechas sobre las causas de su muerte no se tradujeron en una conclusión que confirmara un posible envenenamiento.

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