Lluvias causan el colapso de la ruta entre Sayaxché y Cobán en Guatemala

Un tramo de la ruta que conecta Sayaxché, en Petén, con Cobán, Alta Verapaz, sufrió un hundimiento tras las fuertes lluvias que afectaron el municipio durante el domingo 18 de octubre en Guatemala.
El daño se registró a la altura de la aldea El Paraíso, donde el paso quedó habilitado de forma parcial y bajo vigilancia de autoridades locales.
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El alcalde de Sayaxché, Luis Eduardo Ayala, informó en sus redes sociales que la carretera nacional presentó daños por las precipitaciones que han azotado el área.
El jefe edil pidió a conductores y transportistas reducir la velocidad, atender la señalización y seguir las instrucciones del personal desplegado en el sector.
“Desde esta hora de la noche, como municipalidad, desde ya estamos realizando las gestiones a donde corresponde para poder buscar una solución”, indicó Ayala en una publicación difundida en sus redes sociales este lunes 19 de octubre.
El agua desprendió un muro de contención antes del colapso
Imágenes compartidas durante la noche del domingo 18 de octubre mostraron una fuerte corriente de agua en el área afectada. Información divulgada por el alcalde, la fuerza del caudal desprendió parte de un muro de contención instalado para proteger la vía.
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La situación derivó en el derrumbe de una parte de la estructura y en el posterior hundimiento de la cinta asfáltica. El daño afecta uno de los dos carriles de la carretera que comunica a Sayaxché con Cobán, una conexión utilizada por vehículos particulares, transporte de carga y buses extraurbanos de pasajeros que circulan entre Petén y Alta Verapaz.
El alcalde señaló que la zona fue señalizada para advertir a quienes transitan por el lugar. Además, confirmó la presencia de trabajadores de la Municipalidad de Sayaxché, agentes de la Policía Municipal, la Policía Municipal de Tránsito y miembros de la Brigada de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala.
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El tránsito continúa en un solo sentido y con turnos para cruzar
Pese a la magnitud del hundimiento, las autoridades permitieron el paso de vehículos en un solo sentido. Los conductores deben esperar turnos para cruzar el tramo afectado, ante el riesgo que representa la pérdida de parte de la superficie de rodadura.
Medios locales informaron que el socavamiento ocurrió durante la noche del domingo o en las primeras horas del lunes 19 de octubre. En las imágenes nocturnas se observa que el terreno cedió junto al borde de la carretera, lo que dejó expuesta una sección de la infraestructura vial.
La situación genera preocupación por la posibilidad de que las lluvias provoquen nuevos desprendimientos o agraven los daños internos de la ruta. Hasta el momento, no se difundió una evaluación técnica sobre la estabilidad del tramo ni una fecha para una reparación definitiva.
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Conred no respondió sobre las medidas para atender la carretera
Infobae solicitó información a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para conocer las acciones previstas en la carretera de Sayaxché, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
Sin embargo, el último informe de la Conred sobre emergencias de la época lluviosa de 2026 contabilizaba 691 carreteras afectadas, además de 39 puentes con daños y cuatro estructuras destruidas en Guatemala.
La afectación en El Paraíso se suma a los incidentes viales registrados durante las lluvias en distintos puntos del país.
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