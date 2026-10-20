Lluvias causan el colapso de la ruta entre Sayaxché y Cobán en Guatemala

Las lluvias provocaron un hundimiento en la carretera entre Sayaxché y Cobán a la altura de la aldea El Paraíso. (Facebook Guayo Ayala, alcalde de Sayaxché)

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Un tramo de la ruta que conecta Sayaxché, en Petén, con Cobán, Alta Verapaz, sufrió un hundimiento tras las fuertes lluvias que afectaron el municipio durante el domingo 18 de octubre en Guatemala.

El daño se registró a la altura de la aldea El Paraíso, donde el paso quedó habilitado de forma parcial y bajo vigilancia de autoridades locales.

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El alcalde de Sayaxché, Luis Eduardo Ayala, informó en sus redes sociales que la carretera nacional presentó daños por las precipitaciones que han azotado el área.

El jefe edil pidió a conductores y transportistas reducir la velocidad, atender la señalización y seguir las instrucciones del personal desplegado en el sector.

“Desde esta hora de la noche, como municipalidad, desde ya estamos realizando las gestiones a donde corresponde para poder buscar una solución”, indicó Ayala en una publicación difundida en sus redes sociales este lunes 19 de octubre.

Un socavamiento en la orilla de la carretera entre los municipios de Sayaxché y Cobán restringe el paso en uno de los carriles. La zona afectada está delimitada con toneles amarillos y azules, conos y cinta de precaución frente a construcciones aledañas. (Video: Redes Sociales)

El agua desprendió un muro de contención antes del colapso

Imágenes compartidas durante la noche del domingo 18 de octubre mostraron una fuerte corriente de agua en el área afectada. Información divulgada por el alcalde, la fuerza del caudal desprendió parte de un muro de contención instalado para proteger la vía.

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La situación derivó en el derrumbe de una parte de la estructura y en el posterior hundimiento de la cinta asfáltica. El daño afecta uno de los dos carriles de la carretera que comunica a Sayaxché con Cobán, una conexión utilizada por vehículos particulares, transporte de carga y buses extraurbanos de pasajeros que circulan entre Petén y Alta Verapaz.

La fuerza del caudal desprendió parte del muro de contención previo al colapso de la cinta asfáltica. (Facebook Guayo Ayala, alcalde de Sayaxché)

El alcalde señaló que la zona fue señalizada para advertir a quienes transitan por el lugar. Además, confirmó la presencia de trabajadores de la Municipalidad de Sayaxché, agentes de la Policía Municipal, la Policía Municipal de Tránsito y miembros de la Brigada de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala.

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El tránsito continúa en un solo sentido y con turnos para cruzar

Pese a la magnitud del hundimiento, las autoridades permitieron el paso de vehículos en un solo sentido. Los conductores deben esperar turnos para cruzar el tramo afectado, ante el riesgo que representa la pérdida de parte de la superficie de rodadura.

Medios locales informaron que el socavamiento ocurrió durante la noche del domingo o en las primeras horas del lunes 19 de octubre. En las imágenes nocturnas se observa que el terreno cedió junto al borde de la carretera, lo que dejó expuesta una sección de la infraestructura vial.

Efectivos de la Policía Municipal de Tránsito y del Ejército de Guatemala vigilan la circulación vehicular en el sector. (Facebook Guayo Ayala, alcalde de Sayaxché)

La situación genera preocupación por la posibilidad de que las lluvias provoquen nuevos desprendimientos o agraven los daños internos de la ruta. Hasta el momento, no se difundió una evaluación técnica sobre la estabilidad del tramo ni una fecha para una reparación definitiva.

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Conred no respondió sobre las medidas para atender la carretera

Infobae solicitó información a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para conocer las acciones previstas en la carretera de Sayaxché, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

El recuento de la temporada de lluvias acumuló 691 carreteras y 39 puentes con daños en el territorio de Guatemala. (Conred)

Sin embargo, el último informe de la Conred sobre emergencias de la época lluviosa de 2026 contabilizaba 691 carreteras afectadas, además de 39 puentes con daños y cuatro estructuras destruidas en Guatemala.

La afectación en El Paraíso se suma a los incidentes viales registrados durante las lluvias en distintos puntos del país.