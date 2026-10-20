Costa Rica

Tres hombres detenidos en Costa Rica con 2,700 dólares presuntamente falsos: todos los billetes eran de $100

Los sospechosos fueron interceptados durante operativos policiales en distintos sectores de Heredia. Las autoridades detectaron billetes con números de serie idénticos y alertaron sobre posibles estafas ante la proximidad de la temporada de fin de año.

La Fuerza Pública de Costa Rica aprehendió a tres hombres durante distintos operativos en Heredia, donde decomisó 27 billetes de $100 presuntamente falsificados. Crédito: MSP
La Fuerza Pública de Costa Rica aprehendió a tres hombres durante distintos operativos en Heredia, donde decomisó 27 billetes de $100 presuntamente falsificados. Crédito: MSP
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La Fuerza Pública de Costa Rica aprehendió a tres hombres durante diferentes operativos realizados en la provincia de Heredia, luego de que los oficiales localizaran en su poder un total de 27 billetes de $100, cuyo valor nominal asciende a $2,700, todos sospechosos de ser falsificados.

Las intervenciones se desarrollaron en los sectores de Guararí y San Francisco de Heredia, donde las autoridades detectaron varias circunstancias que despertaron sospechas sobre la autenticidad del dinero, entre ellas la presencia de billetes con números de serie idénticos.

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Los hombres fueron identificados por sus apellidos Vega, Montoya y Guevara, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el presunto delito de tenencia de moneda falsa.

De acuerdo con el reporte policial, las tres aprehensiones ocurrieron en distintos días, como resultado de las acciones preventivas que realizan los oficiales para combatir posibles actividades delictivas.

Intentó huir de la policía y llevaba tres billetes con la misma numeración

El primero de los procedimientos se registró en Guararí de Heredia, cuando un grupo de oficiales realizaba recorridos preventivos por la comunidad.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un hombre de apellido Vega, quien comenzó a correr al percatarse de la presencia policial.

El comportamiento motivó una intervención de los agentes, quienes consiguieron interceptarlo para verificar la situación.

Durante la revisión, los policías encontraron tres billetes de $100, equivalentes a $300, que presentaban una particularidad: todos tenían el mismo número de serie.

Esta coincidencia constituye una señal de alerta, debido a que los billetes auténticos de una misma denominación deben contar con números de serie que permitan diferenciarlos.

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Ante las sospechas sobre su autenticidad, los oficiales procedieron con el decomiso del dinero y la aprehensión del hombre.

Los sospechosos, identificados con los apellidos Vega, Montoya y Guevara, fueron remitidos a la Fiscalía de Heredia para enfrentar investigaciones por presunta tenencia de moneda falsa. Crédito: MSP
Los sospechosos, identificados con los apellidos Vega, Montoya y Guevara, fueron remitidos a la Fiscalía de Heredia para enfrentar investigaciones por presunta tenencia de moneda falsa. Crédito: MSP

Otro hombre fue sorprendido con $900 en Guararí

La segunda intervención ocurrió un día después, nuevamente en el sector de Guararí, donde los policías abordaron a otro hombre, identificado con el apellido Montoya.

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron nueve billetes de $100, que sumaban un valor nominal de $900.

Según el reporte de la Fuerza Pública, el dinero también presentaba características que hicieron presumir a los oficiales que se trataba de billetes falsificados.

Como resultado, los agentes decomisaron las nueve piezas y procedieron con la aprehensión del sospechoso.

En el sector de Guararí, los oficiales interceptaron a un hombre que intentó huir al observar la presencia policial y le encontraron tres billetes de $100 con el mismo número de serie. Crédito: MSP
En el sector de Guararí, los oficiales interceptaron a un hombre que intentó huir al observar la presencia policial y le encontraron tres billetes de $100 con el mismo número de serie. Crédito: MSP

Tercer sospechoso llevaba $1,500 en billetes de $100

El tercer operativo se desarrolló en el distrito de San Francisco de Heredia, donde la policía ubicó a un hombre de apellido Guevara.

Durante la intervención, los oficiales encontraron en su poder 15 billetes de $100, equivalentes a un valor nominal de $1,500.

Al inspeccionar el dinero, los agentes detectaron que todos los billetes presentaban el mismo número de serie, circunstancia que reforzó las sospechas sobre su autenticidad.

Este procedimiento representó el decomiso más numeroso de los tres casos reportados durante la semana, al concentrar 15 de los 27 billetes incautados.

Las autoridades procedieron con el decomiso del dinero y la aprehensión del hombre, quien también fue remitido a las instancias judiciales correspondientes.

Durante una intervención en San Francisco de Heredia, las autoridades localizaron 15 billetes de $100, equivalentes a $1.500, todos aparentemente falsos y con numeración idéntica. Crédito: MSP
Durante una intervención en San Francisco de Heredia, las autoridades localizaron 15 billetes de $100, equivalentes a $1.500, todos aparentemente falsos y con numeración idéntica. Crédito: MSP

Los tres casos quedaron en manos de la Fiscalía

Tras las intervenciones, los sospechosos Vega, Montoya y Guevara fueron presentados ante la Fiscalía de Heredia, donde se deberá determinar su situación jurídica y la eventual existencia de responsabilidades penales.

El delito investigado es la presunta tenencia de moneda falsa, aunque corresponderá a las autoridades competentes establecer oficialmente si los billetes decomisados son falsificados y determinar las circunstancias en que llegaron a manos de los investigados.

Por el momento, la información policial no establece que los tres hombres formen parte de una misma organización ni que exista una relación directa entre los casos.

Policía advierte sobre posibles estafas durante las compras de fin de año

Ante estos decomisos, la Fuerza Pública hizo un llamado a la población para que preste especial atención al dinero que recibe en transacciones comerciales, particularmente cuando se trata de billetes de alta denominación.

La advertencia cobra relevancia ante la proximidad de la temporada de fin de año, cuando aumenta el movimiento comercial y numerosas personas realizan compras utilizando dinero en efectivo.

Entre las medidas preventivas recomendables se encuentran verificar las características de seguridad de los billetes, revisar su textura, observar las marcas de agua y comprobar que los elementos impresos correspondan con los de una pieza auténtica.

En el caso de los dólares estadounidenses, también es importante prestar atención a los números de serie, los elementos que cambian de color y otros dispositivos de seguridad, de acuerdo con la denominación del billete.

Los comerciantes y ciudadanos que sospechen haber recibido dinero falsificado deben evitar ponerlo nuevamente en circulación y acudir a las autoridades para su revisión.

La Fuerza Pública reiteró la importancia de mantener la vigilancia y adoptar medidas de prevención para evitar posibles estafas y proteger el patrimonio de los ciudadanos, especialmente durante los últimos meses del año.

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