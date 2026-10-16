America Inhouse

“Cusco necesita gas natural, no más años de espera”: Cámara de Comercio exige no postergar su masificación

El gremio empresarial sostuvo que existen alternativas para avanzar en menos de dos años y reclamó que quienes cuestionen una iniciativa presenten opciones viables con costos, financiamiento y plazos

Cinco trabajadores con casco junto a tuberías en una planta de hidrocarburos rodeada por selva, un río y una torre de perforación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco exigió al Gobierno Nacional, senadores, diputados, autoridades, dirigentes políticos y organizaciones sociales evitar nuevas postergaciones en la masificación del gas natural para hogares y negocios de la región.

En un pronunciamiento público fechado el 16 de octubre, el gremio señaló que, pese a que el gas natural ha contribuido durante más de veinte años al desarrollo del país, miles de familias y pequeños negocios cusqueños continúan pagando energía cara. Según la organización, cada año adicional de espera representa mayores gastos para los hogares, mayores costos para las empresas y oportunidades de desarrollo perdidas.

La Cámara sostuvo que actualmente existen alternativas que permitirían avanzar en la masificación del gas natural en Cusco en menos de dos años y advirtió sobre el riesgo de que nuevas controversias y disputas políticas retrasen nuevamente el proceso. El pronunciamiento no identifica cuáles son esas alternativas, pero plantea que la prioridad debe ser llevar el gas a la población en el menor tiempo posible, con transparencia, seguridad y precios justos.

Cámara exige alternativas concretas ante los cuestionamientos

El gremio reconoció el derecho a fiscalizar y cuestionar las iniciativas relacionadas con la masificación del gas natural, pero sostuvo que quienes propongan descartar alguna de ellas deben sustentar sus observaciones y presentar una alternativa viable.

Según la Cámara, cualquier propuesta debería precisar cuánto costará, cómo será financiada y cuánto tiempo demandará su ejecución. “El derecho a cuestionar no exime de la responsabilidad de proponer”, señaló.

¿Qué o quién impide que el gas natural llegue a Cusco?”, preguntó el gremio. También reclamó que se informe qué alternativas concretas existen, cuándo podrían ejecutarse y quién respondería por el costo económico y social de eventuales nuevas postergaciones.

Cámara plantea que masificación y gasoducto pueden complementarse

La organización sostuvo además que la masificación del gas natural para hogares y negocios no se contrapone a un gasoducto para Cusco o el sur y planteó que ambas alternativas pueden desarrollarse de manera complementaria.

Son soluciones que pueden complementarse”, afirmó. La Cámara agregó que las controversias relacionadas con un determinado proyecto no deberían impedir que otras alternativas sean evaluadas de acuerdo con sus propios méritos técnicos y económicos.

El gremio también afirmó que su posición no responde a la defensa de intereses empresariales específicos. “No defendemos empresas ni contratos particulares”, señaló, y sostuvo que su planteamiento responde al derecho de las familias a pagar menos por energía, de los pequeños negocios a reducir sus costos y de Cusco a generar empleo y oportunidades.

Finalmente, la Cámara reiteró su llamado al Gobierno Nacional, senadores, diputados, autoridades, dirigentes políticos y organizaciones sociales para que la masificación del gas natural se concrete y no vuelva a ser postergada.

¡Cusco necesita soluciones y plazos! ¡No más años de espera!”, concluyó el pronunciamiento.

Temas Relacionados

CuscoCámara de Comercio de Cusco

Más Noticias

Los Inkadays regresan en octubre con promociones en web y app

La campaña de Inkafarma se realizará del 12 al 16 de octubre e incluirá productos para mamá y bebé, cuidado personal, dermocosmética y otras categorías. Las compras podrán realizarse a través de la web y la aplicación de la cadena

Los Inkadays regresan en octubre con promociones en web y app

México Digital Summit 2026 reunió a líderes del sector tecnológico para debatir infraestructura e IA

El evento puso el foco en la generación de empleo, la digitalización de micro y pequeñas empresas y la necesidad de que México desarrolle capacidades tecnológicas propias.

México Digital Summit 2026 reunió a líderes del sector tecnológico para debatir infraestructura e IA

Universidad peruana renueva certificación internacional basada en la evaluación de sus propios trabajadores

La Universidad César Vallejo renovó la certificación Great Place to Work® vigente hasta octubre de 2027. El proceso incorpora la percepción de los colaboradores y evalúa cinco dimensiones de la experiencia laboral: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo

Universidad peruana renueva certificación internacional basada en la evaluación de sus propios trabajadores

Cómo los ensayos clínicos pueden ampliar las opciones de tratamiento contra el cáncer en América Latina

Tras un diagnóstico de cáncer de mama HER2-positivo, la maestra costarricense Iris Arias decidió participar de un estudio y 24 años después compartió su experiencia con Infobae. Especialistas reunidos en un foro regional explicaron las claves de la innovación en investigación clínica

Cómo los ensayos clínicos pueden ampliar las opciones de tratamiento contra el cáncer en América Latina

Más allá de las aulas: el impulso que fortalece el futuro de estudiantes en Veracruz

Jóvenes de educación media superior y superior en Veracruz se integran a un modelo que articula apoyo económico, desarrollo humano, proyectos comunitarios y preparación para el empleo

Más allá de las aulas: el impulso que fortalece el futuro de estudiantes en Veracruz

ÚLTIMAS NOTICIAS

La mora de las familias tuvo una leve baja en agosto, pero subió el atraso en los pagos de las empresas

La mora de las familias tuvo una leve baja en agosto, pero subió el atraso en los pagos de las empresas

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño

Acusaron a un policía exonerado de Rosario por abusar y matar a una joven de 26 años

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

Wall Street profundiza las bajas ante la salida de fondos de las acciones tecnológicas

INFOBAE AMÉRICA

Buscan crear una hora común para la Luna: qué cambiaría en los satélites, los robots y las futuras bases humanas

Buscan crear una hora común para la Luna: qué cambiaría en los satélites, los robots y las futuras bases humanas

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

San Salvador Centro acoge el III Congreso Iberoamericano de Parques con delegaciones de nueve ciudades

Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegó a El Salvador para una visita oficial con foco en seguridad

ETRETENIMIENTO

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia