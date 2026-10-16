“Cusco necesita gas natural, no más años de espera”: Cámara de Comercio exige no postergar su masificación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco exigió al Gobierno Nacional, senadores, diputados, autoridades, dirigentes políticos y organizaciones sociales evitar nuevas postergaciones en la masificación del gas natural para hogares y negocios de la región.

En un pronunciamiento público fechado el 16 de octubre, el gremio señaló que, pese a que el gas natural ha contribuido durante más de veinte años al desarrollo del país, miles de familias y pequeños negocios cusqueños continúan pagando energía cara. Según la organización, cada año adicional de espera representa mayores gastos para los hogares, mayores costos para las empresas y oportunidades de desarrollo perdidas.

La Cámara sostuvo que actualmente existen alternativas que permitirían avanzar en la masificación del gas natural en Cusco en menos de dos años y advirtió sobre el riesgo de que nuevas controversias y disputas políticas retrasen nuevamente el proceso. El pronunciamiento no identifica cuáles son esas alternativas, pero plantea que la prioridad debe ser llevar el gas a la población en el menor tiempo posible, con transparencia, seguridad y precios justos.

Cámara exige alternativas concretas ante los cuestionamientos

El gremio reconoció el derecho a fiscalizar y cuestionar las iniciativas relacionadas con la masificación del gas natural, pero sostuvo que quienes propongan descartar alguna de ellas deben sustentar sus observaciones y presentar una alternativa viable.

Según la Cámara, cualquier propuesta debería precisar cuánto costará, cómo será financiada y cuánto tiempo demandará su ejecución. “El derecho a cuestionar no exime de la responsabilidad de proponer”, señaló.

“¿Qué o quién impide que el gas natural llegue a Cusco?”, preguntó el gremio. También reclamó que se informe qué alternativas concretas existen, cuándo podrían ejecutarse y quién respondería por el costo económico y social de eventuales nuevas postergaciones.

Cámara plantea que masificación y gasoducto pueden complementarse

La organización sostuvo además que la masificación del gas natural para hogares y negocios no se contrapone a un gasoducto para Cusco o el sur y planteó que ambas alternativas pueden desarrollarse de manera complementaria.

“Son soluciones que pueden complementarse”, afirmó. La Cámara agregó que las controversias relacionadas con un determinado proyecto no deberían impedir que otras alternativas sean evaluadas de acuerdo con sus propios méritos técnicos y económicos.

El gremio también afirmó que su posición no responde a la defensa de intereses empresariales específicos. “No defendemos empresas ni contratos particulares”, señaló, y sostuvo que su planteamiento responde al derecho de las familias a pagar menos por energía, de los pequeños negocios a reducir sus costos y de Cusco a generar empleo y oportunidades.

Finalmente, la Cámara reiteró su llamado al Gobierno Nacional, senadores, diputados, autoridades, dirigentes políticos y organizaciones sociales para que la masificación del gas natural se concrete y no vuelva a ser postergada.

“¡Cusco necesita soluciones y plazos! ¡No más años de espera!”, concluyó el pronunciamiento.