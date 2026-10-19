Judiciales

Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual en el juicio oral por Los Sauces

La defensa presentó una solicitud ante el Tribunal Oral Federal 5 para evitar la presencialidad de ambos acusados. El debate está previsto para el viernes 23 de octubre, mientras Casación debe resolver si unifica las causas Los Sauces y Hotesur

La defensa de Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitó participar de manera virtual en el juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para el viernes 23 de octubre
La defensa de Cristina Kirchner y su hijo Máximo solicitó participar de manera virtual en el juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para el viernes 23 de octubre
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner le pidió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que les permita participar por medios telemáticos en las audiencias del juicio oral por Los Sauces, que, de acuerdo con el cronograma vigente, comenzará esta semana.

El diputado nacional advirtió que necesita compatibilizar sus obligaciones parlamentarias con las del juicio, mientras que la expresidenta solicitó evitar el operativo de seguridad que requiere su traslado desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta los tribunales de Retiro.

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En el escrito que presentaron ante la Justicia, indicaron que ambos conocen el contenido de los requerimientos de elevación a juicio y que, si fuera necesario, podrán ratificarlo mediante un escrito firmado por los dos.

Para sus abogados, la conexión digital garantizaría el derecho de defensa sin perjudicar a las partes.

La respuesta quedó en manos del tribunal, a pocos días de que se inicie el debate oral previsto para el viernes 23 de octubre, a las 10:00, en la sala AMIA de Comodoro Py, bajo modalidad presencial.

El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, también estableció que las audiencias serán convocadas los lunes, viernes y sábados.

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Mientras tanto, aún está pendiente la resolución de la Casación Penal sobre las apelaciones contra el desdoblamiento de las causas Los Sauces y Hotesur.

La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. El proceso reúne a 19 imputados (NA)
La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. El proceso reúne a 19 imputados (NA)

La decisión pendiente de Casación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si mantiene o revoca el desdoblamiento de los debates por Los Sauces y Hotesur, dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5. La decisión podría derivar en una nueva postergación del inicio del debate.

El TOF 5 separó ambos tramos al considerar que tienen objetos procesales diferenciados y que un juicio conjunto, con casi 200 testigos propios en cada expediente, podría extenderse durante más de dos años. Con ese criterio, fijó el debate de Los Sauces para octubre de 2026 y el de Hotesur para marzo de 2027.

La fiscalía y la Unidad de Información Financiera apelaron esa resolución. Sostienen que las dos causas comparten imputados, sociedades, operaciones y elementos de prueba, y que dividirlas puede fragmentar el análisis de una presunta maniobra de lavado de activos. También advirtieron que la producción de prueba en procesos separados podría generar duplicaciones o decisiones incompatibles.

La discusión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, quienes determinarán si ambos expedientes se tramitan en un único debate o si se mantiene el cronograma fijado hasta ahora.

Las causas

Los Sauces y Hotesur investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.

En Los Sauces, el objeto procesal incluye alquileres de propiedades y hoteles a compañías de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación abarca los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras.

En Hotesur, se examina la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, así como el rol de la firma administradora Valle Mitre, en un supuesto esquema de lavado de activos.

Los 19 imputados son: Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Ricardo Albornoz, Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz.

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