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Chery debuta en el Salón del Automóvil de París 2026 con novedades en movilidad electrificada

La marca participa por primera vez en uno de los encuentros automotrices más importantes de Europa, con la presentación del Chery Q 100% eléctrico, el Tiggo 4 híbrido y su portafolio de SUV electrificados

Chery lidera las exportaciones de vehículos de pasajeros desde China desde hace 23 años.
Chery lidera las exportaciones de vehículos de pasajeros desde China desde hace 23 años. (Chery)
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Chery llegó oficialmente al Salón del Automóvil de París 2026 con la presentación de la Q, su nuevo vehículo eléctrico, y el inicio de la comercialización en Francia del SUV híbrido Tiggo 4 HEV, que inicia su comercialización con un precio desde 23.990 euros.

La participación marca un nuevo paso en la expansión de la automotriz china en Europa, donde busca ampliar su oferta de vehículos electrificados.

La feria, conocida como Mondial de l’Auto, se celebra hasta el 18 de octubre en París y reúne las principales novedades de la industria. Para Chery, el evento llega poco más de un mes después de su entrada al mercado francés con los modelos Tiggo 7 y Tiggo 8.

Chery Q y Tiggo 4 HEV: las novedades que presenta en París

Una de las principales novedades de la exhibición es la Chery Q, un vehículo urbano 100 % eléctrico que se presenta por primera vez en Europa. Según las especificaciones anunciadas por el fabricante, incorpora una batería de 41 kWh y ofrece una autonomía de hasta 400 kilómetros bajo el ciclo de homologación NEDC.

La marca desarrolla su oferta de vehículos híbridos y eléctricos para el mercado colombiano.
La marca desarrolla su oferta de vehículos híbridos y eléctricos para el mercado colombiano. (Chery)

La compañía también señala que el modelo puede pasar del 30 % al 80 % de carga en menos de 17 minutos, bajo las condiciones indicadas para esa medición. Estas cifras corresponden a las especificaciones declaradas por el fabricante y deben interpretarse teniendo en cuenta que la autonomía y los tiempos de recarga pueden variar según la temperatura, el estilo de conducción y las características de la infraestructura de carga.

La segunda novedad es el Tiggo 4 HEV, un SUV híbrido que inicia su comercialización en Francia. El modelo incorpora la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), desarrollada por la compañía como parte de su estrategia de movilidad electrificada.

La exhibición se completa con versiones híbridas e híbridas enchufables de los Tiggo 7 y Tiggo 8. Con esta oferta, Chery busca mostrar distintas alternativas de propulsión para segmentos y necesidades de movilidad diferentes.

Las marcas chinas ganan terreno en el Salón del Automóvil de París

Alrededor de 20 marcas automotrices chinas participan en esta edición del Salón del Automóvil de París, el doble que en 2024, según Reuters. Su presencia refleja la apuesta de estos fabricantes por ganar participación en Europa, un mercado en el que deben competir con marcas consolidadas y responder a las exigencias regulatorias y comerciales de cada país.

Chery debutó por primera vez en el Salón del Automóvil de París con su gama de vehículos electrificados.
Chery debutó por primera vez en el Salón del Automóvil de París con su gama de vehículos electrificados. (Chery)

La expansión internacional también plantea retos más allá de la oferta de vehículos. La homologación, los aranceles y las normas locales se suman a la necesidad de construir redes de concesionarios, garantizar el mantenimiento y asegurar la disponibilidad de repuestos, factores que pueden influir en la decisión de compra.

En Francia, Chery asegura contar con 56 puntos de venta operativos y proyecta ampliar esa red a 90 antes de finalizar 2026. La compañía también ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para sus vehículos y de ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes eléctricos, de acuerdo con las condiciones de cada cobertura.

La presencia de Chery y el mercado colombiano

La participación en París forma parte de la expansión internacional de Chery, que afirma tener presencia en más de 120 países y regiones. La empresa también sostiene que ocupa desde hace 23 años el primer lugar entre los exportadores chinos de vehículos de pasajeros.

Un total de 20 marcas automotrices chinas participan en la edición 2026 del Salón del Automóvil de París.
Un total de 20 marcas automotrices chinas participan en la edición 2026 del Salón del Automóvil de París. (Chery)

En Colombia, la compañía continúa desarrollando su portafolio de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, en un mercado que está experimentando una transformación acelerada hacia nuevas tecnologías de movilidad.

Para Chery Colombia, este tipo de escenarios internacionales permite visibilizar la evolución tecnológica de la marca y el respaldo de una organización con experiencia global en investigación, desarrollo y producción automotriz.

La participación en el salón europeo no implica, por sí misma, la confirmación de lanzamientos adicionales para el mercado colombiano.

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