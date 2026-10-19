Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Kate Cassidy habla del duelo tras la muerte de Liam Payne (Instagram/@kateecass)

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Kate Cassidy, quien mantenía una relación sentimental con Liam Payne al momento de su muerte, compartió una reflexión sobre el duelo y su proceso de recuperación emocional, a dos años del fallecimiento del exintegrante de One Direction.

A través de una publicación en Instagram, la joven habló sobre los cambios que ha experimentado durante este periodo y confirmó que ha comenzado a salir nuevamente con otras personas.

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El cantante murió en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un alojamiento en Argentina. En ese momento, mantenía una relación con Cassidy, con quien había comenzado a salir en 2022. Desde entonces, ella ha compartido mensajes y recuerdos del cantante en sus redes sociales.

En su más reciente publicación, la creadora de contenido explicó que el proceso de duelo ha cambiado su manera de afrontar la pérdida y señaló que la recuperación emocional no significa dejar atrás a la persona fallecida.

Kate Cassidy aseguró que salir adelante no significa olvidar a Liam Payne. (Instagram)

“Mi novio falleció hace dos años y estas son algunas de las cosas que he aprendido durante este tiempo. Sanar no significa que lo hayas superado; mi mentalidad ahora es totalmente diferente a la de hace dos años o incluso hace un año. De verdad, cuando pienses que las cosas no van a mejorar, te prometo que sí mejoran”, escribió.

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Kate Cassidy señaló que, aunque el paso del tiempo puede ayudar a afrontar la pérdida, no necesariamente elimina el dolor.

“Hay un dicho que afirma que el tiempo cura todas las heridas, pero, para ser sincera, no las cura por completo. Y el hecho de que pase el tiempo no significa que tu dolor vaya a desaparecer; supongo que simplemente aprenderás a sobrellevarlo mejor”, expresó.

Cassidy también explicó que su estado emocional varía. Según relató, hay días en los que se siente bien y puede continuar con sus actividades habituales, mientras que en otros momentos experimenta tristeza y dificultades para salir de casa.

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Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la posibilidad de recuperar la felicidad después de una pérdida. “Tienes permitido volver a ser feliz y mereces volver a ser feliz”, afirmó, al referirse a quienes atraviesan experiencias similares.

Kate Cassidy envió el mensaje a sus seguidores sobre que merecen ser feliz.

En ese contexto, Kate Cassidy confirmó que ha comenzado a tener citas. Explicó que, después de dos años, se encuentra en una etapa en la que ha salido con distintas personas y ha tenido experiencias tanto positivas como negativas.

La joven sostuvo que continuar con su vida no implica olvidar a Payne ni dejar atrás el vínculo que compartieron.

“Estoy aprendiendo que seguir adelante no siempre significa dejar a alguien atrás”, expresó. También aseguró que mantiene al cantante presente en su vida y que siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

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La publicación se produce después de que Kate Cassidy recibiera críticas en redes sociales por unas imágenes en las que aparecía preparando helado con un hombre cuya identidad no reveló.

Kate Cassidy tras ser vista con un hombre en una cita. (Instagram/@kateecass)

Algunos usuarios cuestionaron el momento en que compartió esos videos, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Liam Payne, y otros hicieron comentarios sobre el parecido físico entre el hombre y el cantante.

Antes de esa publicación, Cassidy había recordado a Payne con un mensaje por su cumpleaños número 33, acompañado de imágenes y recuerdos relacionados con su relación.