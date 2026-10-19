Entretenimiento

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

La expareja del cantante de One Direction compartió en Instagram las lecciones que ha aprendido durante su proceso de duelo

Kate Cassidy, novia de Liam Payne
Kate Cassidy habla del duelo tras la muerte de Liam Payne (Instagram/@kateecass)
Guardar

Kate Cassidy, quien mantenía una relación sentimental con Liam Payne al momento de su muerte, compartió una reflexión sobre el duelo y su proceso de recuperación emocional, a dos años del fallecimiento del exintegrante de One Direction.

A través de una publicación en Instagram, la joven habló sobre los cambios que ha experimentado durante este periodo y confirmó que ha comenzado a salir nuevamente con otras personas.

PUBLICIDAD

El cantante murió en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un alojamiento en Argentina. En ese momento, mantenía una relación con Cassidy, con quien había comenzado a salir en 2022. Desde entonces, ella ha compartido mensajes y recuerdos del cantante en sus redes sociales.

En su más reciente publicación, la creadora de contenido explicó que el proceso de duelo ha cambiado su manera de afrontar la pérdida y señaló que la recuperación emocional no significa dejar atrás a la persona fallecida.

Kate Cassidy
Kate Cassidy aseguró que salir adelante no significa olvidar a Liam Payne. (Instagram)

“Mi novio falleció hace dos años y estas son algunas de las cosas que he aprendido durante este tiempo. Sanar no significa que lo hayas superado; mi mentalidad ahora es totalmente diferente a la de hace dos años o incluso hace un año. De verdad, cuando pienses que las cosas no van a mejorar, te prometo que sí mejoran”, escribió.

PUBLICIDAD

Kate Cassidy señaló que, aunque el paso del tiempo puede ayudar a afrontar la pérdida, no necesariamente elimina el dolor.

“Hay un dicho que afirma que el tiempo cura todas las heridas, pero, para ser sincera, no las cura por completo. Y el hecho de que pase el tiempo no significa que tu dolor vaya a desaparecer; supongo que simplemente aprenderás a sobrellevarlo mejor”, expresó.

Cassidy también explicó que su estado emocional varía. Según relató, hay días en los que se siente bien y puede continuar con sus actividades habituales, mientras que en otros momentos experimenta tristeza y dificultades para salir de casa.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la posibilidad de recuperar la felicidad después de una pérdida. “Tienes permitido volver a ser feliz y mereces volver a ser feliz”, afirmó, al referirse a quienes atraviesan experiencias similares.

Kate Cassidy lleva un sombrero blanco y abraza a Liam Payne, quien viste una camiseta blanca y una gorra verde
Kate Cassidy envió el mensaje a sus seguidores sobre que merecen ser feliz.

En ese contexto, Kate Cassidy confirmó que ha comenzado a tener citas. Explicó que, después de dos años, se encuentra en una etapa en la que ha salido con distintas personas y ha tenido experiencias tanto positivas como negativas.

La joven sostuvo que continuar con su vida no implica olvidar a Payne ni dejar atrás el vínculo que compartieron.

“Estoy aprendiendo que seguir adelante no siempre significa dejar a alguien atrás”, expresó. También aseguró que mantiene al cantante presente en su vida y que siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

La publicación se produce después de que Kate Cassidy recibiera críticas en redes sociales por unas imágenes en las que aparecía preparando helado con un hombre cuya identidad no reveló.

Kate Cassidy, novia de Liam Payne
Kate Cassidy tras ser vista con un hombre en una cita. (Instagram/@kateecass)

Algunos usuarios cuestionaron el momento en que compartió esos videos, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Liam Payne, y otros hicieron comentarios sobre el parecido físico entre el hombre y el cantante.

Antes de esa publicación, Cassidy había recordado a Payne con un mensaje por su cumpleaños número 33, acompañado de imágenes y recuerdos relacionados con su relación.

Temas Relacionados

Kate CassidyLiam Payneentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Tras cancelar sus presentaciones previstas para este año, el músico ofreció una actualización sobre su recuperación

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

El actor habló en el pódcast Wildmen sobre la intensa preparación de su esposa, quien regresó a la pasarela apenas seis semanas después de dar a luz a la pequeña Sylvie en septiembre

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

El evento tendrá lugar en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles durante la 33.ª edición de los premios, y reconocerá al intérprete neoyorquino como representante de los más altos ideales de la profesión

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

El actor estadounidense, reconocido por interpretar a Tom Smykowski, falleció en Los Ángeles a los 78 años

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

La cantante de 44 años compartió un video en Instagram en el que reflexionó sobre las críticas que ha recibido y los cambios que percibe en la sociedad

Britney Spears afirma que ser auténtica le ha traído críticas: “El mundo me ha odiado y sigo en pie”

DEPORTES

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

Jugó en Racing y en Europa, se volcó a otro deporte y puso en venta las camisetas que cambió: los llamativos precios

La historia detrás del retorno del Rally Dakar a África luego de 20 años: las razones y las claves de la negociación

Derechazo al ángulo y volea de zurda: los golazos de Giovanni Simeone en el Torino con el que alcanzó una marca histórica en la Serie A

TELESHOW

Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

La reacción de Francisco, el hermano de Tini Stoessel, cuando le preguntaron sobre la polémica familiar

Luciana Salazar habló del escándalo en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Es mi familia”

Teresa Costantini asegura que su exmarido Eduardo le pidió retirar los restos de sus padres del Jardín de Paz: cuál fue su respuesta

INFOBAE AMÉRICA

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

Récord en astronomía: captaron la ráfaga rápida de radio más lejana jamás registrada

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo recibe reclamos de justicia durante el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa

“Esto es justicia para el pueblo cubano”, afirmó el embajador estadounidense ante la ONU sobre orden de arresto para Castro