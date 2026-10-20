La Ciudad Colonial en República Dominicana estrena calles y prepara su reapertura

Adoquines, drenajes, mobiliario urbano y restauraciones patrimoniales forman parte de una transformación que reconfiguró la circulación peatonal y vehicular en el corazón histórico de Santo Domingo (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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David Collado, ministro de Turismo, entregó este domingo las renovadas calles Colón y los tramos norte y sur de Hostos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, en las que completó las obras viales previstas dentro del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas.

Los trabajos buscaron mejorar la infraestructura urbana, la circulación peatonal y vehicular y la recuperación patrimonial del entorno.

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La etapa final de las intervenciones concluirá en diciembre, cuando ya no habrá calles cerradas por los proyectos pendientes del programa del Banco Interamericano de Desarrollo en su segunda fase.

El Ministerio de Turismo también informó que las inversiones incluyeron restauraciones de monumentos, iglesias y museos, además de reparaciones en más de 100 viviendas y pintura de fachadas en sectores cercanos a la zona histórica.

Nuevos pavimentos, drenajes y mobiliario en la Ciudad Colonial

La calle Colón fue intervenida entre Vicente Celestino Duarte y Fuerte del Ángulo. El tramo comprendido entre Vicente Celestino Duarte y General Cabral recibió adoquines rojos y gris oscuro de alto tránsito, mientras que desde General Cabral hasta Fuerte del Ángulo se colocaron asfalto y aceras de tabletas de hormigón gris.

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La obra incluyó la rehabilitación del sistema pluvial, canaletas de recolección y recuperación de imbornales. También se instalaron bancos, bolardos esféricos y trapezoidales, señalización vertical y horizontal, roblillos y jardineras con trinitarias.

Calles, monumentos, iglesias, parques infantiles y espacios públicos fueron intervenidos en un programa que, según el Ministerio de Turismo, cerrará su etapa final antes de que termine el año (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

En Hostos Sur, entre Padre Billini y José Gabriel García, se instalaron pavimentos de tabletas de hormigón rojo y adoquines negros. El segmento situado entre Arzobispo Portes y José Gabriel García fue asfaltado.

La remodelación de esa vía contempló bolardos esféricos y trapezoidales, previsiones para redes eléctricas de media y baja tensión y para comunicaciones. El proyecto sumó trabajos de drenaje, registros, acometidas y otros sistemas.

El tramo norte de Hostos incluyó cambios de pavimento entre Mercedes y Arzobispo Meriño. Se colocaron tabletas rojas en ambas aceras entre Mercedes y Juan Isidro Pérez, además de ladrillo cerámico en la acera de Emiliano Tejera, desde Juan Isidro Pérez hasta Arzobispo Meriño.

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La intervención incorporó canalizaciones y registros para el futuro alumbrado público, bolardos metálicos esféricos y pintura de barandas metálicas.

Cuatro obras recreativas y comunitarias en Boca Chica

Collado entregó el domingo cuatro obras en Boca Chica: la reconstrucción de la plaza Los Caracoles, la remodelación de los parques municipal e infantil y la intervención de la parroquia San Rafael Arcángel. El funcionario sostuvo que se trataba de reclamos históricos de la comunidad y afirmó: “El crecimiento del turismo debe expresarse, sentirse, en el bienestar de la gente, de las comunidades”.

El Ministerio de Turismo entregó calles, plazas y espacios comunitarios rehabilitados en dos zonas clave del país. La inversión abarca desde adoquines históricos hasta la remodelación de una parroquia centenaria. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El proyecto modernizó las instalaciones con un área administrativa, baños de uso público y un salón de eventos. La nueva distribución arquitectónica agregó espacios para la sacristía y un salón.

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El Parque Infantil de Boca Chica, ubicado en la intersección de las avenidas San Rafael y Duarte, fue reconstruido. La obra abarcó 1.222 m² e incluyó nuevas aceras, contenes, bordillos, rampas de acceso, paisajismo, juegos infantiles y la reconstrucción de un gazebo.

El parque recibió un módulo de venta equipado, bancos, zafacones, iluminación, señalética y bolardos. También se sustituyó mobiliario y se remozó la caseta de los taxistas.

El Parque Central demandó intervenir 1.472 m² delimitados por las avenidas San Rafael y Duarte, la parroquia San Rafael Arcángel, la calle Pedro Mella y la calle Juan B. Vicini. El espacio cuenta con 560 m² de área verde, 765 m² de pavimento y 50 m² de rampas de acceso para personas con discapacidad.

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La obra incorporó una plazoleta de luces, iluminación, paisajismo, nuevos pavimentos, mobiliario urbano, un área infantil, reconstrucción de contenes y bordillos y señalética.

La plaza Los Caracoles fue reconstruida en el área delimitada por la avenida Duarte y la playa de Boca Chica y recibió una plazoleta, iluminación, paisajismo, pavimentos renovados, zafacones, bolardos y bancos. Los trabajos incluyeron la restauración de columpios y asientos altos, la reconstrucción de aceras y nueva señalética.