República Dominicana

La primera visita de un canciller dominicano a Canadá en 20 años: comercio, Haití y una inversión de USD 1.761 millones en juego

Víctor Bisonó llegó a Ottawa acompañado de empresarios de minería, turismo y banca para impulsar la diplomacia económica. La agenda incluye el Parlamento canadiense, el gobierno de Ontario y una nueva oficina para la diáspora.

El canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó se reunió con la ministra Anita Anand en Ottawa; las delegaciones también analizaron inversión, cooperación, seguridad aérea y social, según informó la Cancillería dominicana (Foto cortesía Cancillería dominicana)
El canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó se reunió con la ministra Anita Anand en Ottawa; las delegaciones también analizaron inversión, cooperación, seguridad aérea y social, según informó la Cancillería dominicana (Foto cortesía Cancillería dominicana)
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La visita oficial del canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó a Canadá entró este lunes 19 de octubre en su segunda jornada con una reunión con la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, centrada en comercio, inversión, cooperación, Haití, seguridad aérea y social, y la facilitación de viajes mediante la autorización electrónica de viaje, conocida como eTA.

El encuentro formó parte de la agenda que el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana desarrolla en Ottawa y Toronto. Según la Cancillería dominicana, ambas partes revisaron el avance de las consultas políticas entre los dos países y abordaron nuevas áreas de colaboración bilateral.

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Comercio, Haití y autorización electrónica de viaje

Bisonó y Anand analizaron asuntos prioritarios de la relación entre Santo Domingo y Ottawa, con foco en el intercambio comercial, la llegada de inversiones y los mecanismos de cooperación internacional.

La conversación incluyó la situación de Haití, un tema de interés para República Dominicana en su agenda regional, además de asuntos de seguridad aérea y social. Las delegaciones trataron las alternativas para facilitar los desplazamientos de ciudadanos mediante la autorización electrónica de viaje eTA.

El dato difundido por la Cancillería corresponde al período 2019-2025; la comitiva incluye empresarios de sectores como minería, energía, banca, turismo, transporte aéreo, infraestructura, industrias y zonas francas en encuentros oficiales (Foto cortesía Cancillería dominicana)
El dato difundido por la Cancillería corresponde al período 2019-2025; la comitiva incluye empresarios de sectores como minería, energía, banca, turismo, transporte aéreo, infraestructura, industrias y zonas francas en encuentros oficiales (Foto cortesía Cancillería dominicana)

Primera visita de un canciller dominicano a Canadá en más de 20 años

El viaje comenzó el domingo 18 de octubre y constituye la primera visita oficial de un canciller dominicano a Canadá en más de dos décadas, de acuerdo con la Cancillería.

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La misión se desarrolla cuando ambos países cumplen 72 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 22 de abril de 1954. La agenda incluye encuentros con autoridades federales y provinciales, representantes del Parlamento, empresarios y miembros de la comunidad dominicana residente en Canadá.

Bisonó llegó acompañado por la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras, y fue recibido por el embajador dominicano en Canadá, José A. Blanco Conde, quien participa de las actividades oficiales.

Sector privado y diplomacia económica

La comitiva dominicana incluye, en algunos encuentros, a empresarios y representantes de zonas francas, industrias, minería, energía, banca, transporte aéreo, infraestructura y turismo.

Víctor “Ito” Bisonó llegó acompañado por la viceministra Vilma Arbaje de Contreras y fue recibido por el embajador José A. Blanco Conde, antes de reuniones previstas en Ottawa y Toronto (Foto cortesía Cancillería dominicana)
Víctor “Ito” Bisonó llegó acompañado por la viceministra Vilma Arbaje de Contreras y fue recibido por el embajador José A. Blanco Conde, antes de reuniones previstas en Ottawa y Toronto (Foto cortesía Cancillería dominicana)

El canciller sostuvo que la presencia del sector privado forma parte de la estrategia de diplomacia económica de su gestión. Canadá figura entre los principales socios económicos de República Dominicana y registra una inversión extranjera directa acumulada de USD 1.761 millones entre 2019 y 2025, según los datos difundidos por la Cancillería.

“El acompañamiento del sector privado constituye un componente fundamental de esta misión”, afirmó Bisonó, al destacar la participación canadiense en sectores de la economía dominicana.

Reuniones en Ottawa y Toronto

Durante su estadía, el ministro tiene previsto reunirse con Marc-André Blanchard, jefe de Gabinete del primer ministro canadiense, además de visitar la Embajada de República Dominicana en Canadá y mantener un encuentro con embajadores acreditados en ese país y concurrentes ante Santo Domingo.

La agenda contempla una visita al Parlamento canadiense, donde Bisonó se reunirá con el presidente de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia, y miembros del Grupo Interparlamentario de Amistad Canadá-República Dominicana.

También encabezará la apertura de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), organismo estatal dominicano de vinculación con la diáspora, en Canadá.

En Toronto, el canciller prevé una reunión bilateral con Doug Ford, primer ministro de Ontario, y una participación como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026. El programa incluye un almuerzo de trabajo con ejecutivos de Scotiabank y otras entidades, junto con un encuentro con Ammar Al-Joundi, presidente y director ejecutivo de Agnico Eagle Mines Limited.

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