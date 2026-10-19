Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

Barbara Palvin regresó a la pasarela del desfile de Victoria’s Secret seis semanas después del nacimiento de su hija Sylvie - REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Solo seis semanas después de convertirse en madre, Barbara Palvin regresó a la pasarela del desfile de moda de Victoria’s Secret 2026 en Los Ángeles, con su esposo, el actor Dylan Sprouse, como su mayor admirador desde la primera fila.

La modelo húngara de 33 años dio a luz a su primera hija, una niña llamada Sylvie, en septiembre, y su vuelta a las pasarelas no pasó desapercibida en una noche que marcó el regreso del evento a la ciudad californiana tras 19 años.

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En una entrevista con Zanna Roberts Rassi, conductora del pódcast Wildmen, Sprouse, de 34 años, aseguró que su esposa había estado “trabajando muchísimo” para prepararse para el desfile. “Me asombra cómo logra mantener la compostura y hacerlo bien cada vez”, declaró el actor, con quien Palvin se casó en julio de 2023, según recogió PEOPLE.

Dylan Sprouse destacó la dedicación y el entrenamiento de su esposa antes de la presentación en Los Ángeles - REUTERS/Manon Cruz

El también protagonista de Zack y Cody: Gemelos en Acción confesó que el desfile le depara sorpresas año tras año. “Ella no me cuenta el orden de las cosas ni cómo se desarrollan. Me sorprende un poco. A veces veo sus caras, como si ya las hubiera visto antes, pero estoy muy emocionado por ver qué nos depara este año”, añadió, de acuerdo con el medio.

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Sprouse también reveló que su esposa había practicado su caminata la noche anterior al evento. “Le dije que se veía genial… se veía natural”, aseguró en declaraciones recogidas por Us Magazine.

Palvin desfiló con dos looks y también cargó con una lesión en el pie

La modelo no solo enfrentó el desafío de regresar a la pasarela pocas semanas después del parto: según relató Sprouse en la alfombra rosa, Palvin se había fracturado el pie cuatro semanas antes del desfile y caminó sobre una lesión a medio sanar, informó PEOPLE.

A pesar de las dificultades, la modelo húngara lució dos conjuntos durante la velada en los Sony Pictures Studios de Culver City. El primero fue un romántico camisón rosa transparente con inscripciones caligráficas, que combinó con un peinado suelto y maquillaje en tonos rosados. Su segundo look incluyó las icónicas alas gigantes de la marca, que acompañó con un corpiño blanco con incrustaciones de pedrería y ropa interior a juego, según detalló Us Magazine.

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La modelo completó su recorrido en el evento con una fractura en el pie sufrida cuatro semanas antes - REUTERS/Mario Anzuoni

Sprouse se puso de pie en varias ocasiones desde la primera fila para filmar y aplaudir a su esposa, e incluso le lanzó un beso mientras ella desfilaba.

Antes de salir a la pasarela, Palvin habló con PEOPLE entre bastidores y restó dramatismo a su regreso. “Mañana cumpliré seis semanas posparto, que es, creo, cuando la mayoría de la gente en Estados Unidos tiene que volver al trabajo. Así que no es para tanto”, afirmó la modelo.

La ex ángel de Victoria’s Secret también calificó la decisión de la marca de incluirla en el desfile como un gesto significativo. “Creo que es muy empoderador que el equipo de Victoria’s Secret me tenga en el desfile y que estemos apoyando a las mujeres”, aseguró en la misma entrevista.

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Palvin presentó dos conjuntos de la marca durante la velada en los Sony Pictures Studios de Culver City - REUTERS/Mario Anzuoni

El actor reveló que su hija ya se ríe de sus chistes

Sprouse también compartió detalles sobre su nueva vida como padre. Según contó, la recién nacida ya se “reía” de sus bromas, algo que interpretó como una señal definitiva de aceptación. “Así que, oficialmente estoy dentro, amigo”, bromeó.

El actor no ocultó su fascinación por el parecido de Sylvie con su madre. “Por suerte, tiene los preciosos ojos azules de Barbara. ¡Y son enormes! Si todo va bien, heredó mi sentido del humor y todo lo demás de Barbara”, afirmó ante PEOPLE.

En declaraciones a E! News, reveló las realidades menos glamurosas de la crianza. “Lo que más me ha sorprendido es lo insensible que me he vuelto a los fluidos corporales”, admitió. “Supongo que es lo normal cuando se tiene un bebé. Están por todas partes todo el tiempo”.

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La modelo calificó su inclusión en el espectáculo como una señal de apoyo hacia las mujeres en etapa de posparto - REUTERS/Sarah Meyssonnier

El anuncio del embarazo en Cannes y la llegada de Sylvie

La pareja había revelado la noticia de su embarazo el 14 de mayo, durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, y en junio confirmaron que esperaban una niña. El 28 de septiembre, Sprouse y Palvin anunciaron el nacimiento de su hija a través de una publicación conjunta en Instagram con la frase: “Nos tomamos el Día del Trabajo en sentido literal este año”, en referencia al feriado estadounidense del 7 de septiembre, fecha en la que habría nacido Sylvie, según recogieron PEOPLE y Cosmopolitan.

El nombre de la niña fue revelado por Sprouse en un episodio de su pódcast Wildmen el 29 de septiembre. “Hay un momento en el que miro a Sylvie y digo: ‘Esto es lo más genial que existe’. Me está mirando, y sus ojos se abren. Tiene una pequeña ventana de vigilia durante el día, me mira, sonríe o algo así, y es lo más tierno”, compartió el actor, según citó Cosmopolitan.

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Dos días antes del desfile, Victoria’s Secret confirmó la participación de Palvin con un video promocional en el que la modelo aparecía junto a un cochecito con un cartel que decía “Angel on Board” (ángel a bordo). En el clip, la húngara anunciaba: “Estoy de vuelta”, y luego pedía silencio para no despertar a su bebé, según informó PEOPLE.

Dylan Sprouse compartió detalles sobre las primeras semanas de crianza y los rasgos físicos de su hija - REUTERS/Sarah Meyssonnier

Palvin describió la maternidad como “una montaña rusa”

En declaraciones a PEOPLE tras bambalinas, la modelo, quien celebró su primer cumpleaños como madre el 8 de octubre, reflexionó sobre la experiencia de criar a su primera hija. “Es una aventura, divertida, pero también aterradora. Es como una montaña rusa”, describió.

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Palvin también dedicó palabras a su esposo. “Dylan es genial. Siempre quiso ser papá, y creo que es un padre increíble para una niña. Creo que estaba destinado a serlo. No lo sabía antes, pero así era”, afirmó. Y añadió que el actor estuvo filmando esa semana y no pudo pasar tiempo con la bebé, pero regresó para acompañarla en el desfile.

Antes de que la modelo saliera a la pasarela, Sprouse le dedicó un mensaje público a través de sus historias de Instagram. “Orgulloso de mi esposa, que se lanzó directamente al desfile de Victoria’s Secret después del parto. ¡Es diferente!”, escribió, y añadió: “¡No sé de dónde sacas tanta energía, pero vaya!”.

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La pareja reveló la noticia de su paternidad durante la edición del Festival de Cannes previa al parto en septiembre - Barbara Palvin. Instagram

El desfile reunió a figuras consagradas, debutantes y un elenco musical femenino

El regreso del evento a Los Ángeles, luego de dos ediciones consecutivas en Nueva York, convocó a modelos veteranas como Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Ashley Graham y Elsa Hosk —quien volvió a la pasarela tras ocho años de ausencia—, junto con figuras más recientes como Alex Consani, Anok Yai y Paloma Elsesser, según informaron Vogue y Harper’s Bazaar.

La velada también tuvo debutantes de alto perfil: Natalia Bryant, hija de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, pisó por primera vez la pasarela de la marca. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue la aparición de Kylie Jenner, quien salió a escena durante la actuación de Megan Thee Stallion luciendo unas enormes alas blancas con plumas, según consignó Harper’s Bazaar.

El elenco musical estuvo compuesto íntegramente por artistas femeninas. Megan Moroney abrió la velada con los temas “6 Months Later” y “Wish I Didn’t”; Tate McRae estrenó la coreografía de su nuevo sencillo “Housewife”; el grupo Katseye interpretó “Pinky Up” y “Animal” de su álbum Wild; y Megan Thee Stallion cerró el desfile con “Her” y “Body”, según detalló Harper’s Bazaar. La transmisión fue gratuita a través del canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret.