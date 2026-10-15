iCAUR presentará el V25 en China con una agenda centrada en la personalización

ICAUR celebrará el International User Summit 2026 en Wuhu, China, del 19 al 23 de octubre. (iCAUR)

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La personalización ganó espacio en la industria automotriz como una forma de ampliar el vínculo entre los vehículos y quienes los usan. Las soluciones modulares, los accesorios funcionales y las configuraciones para distintos entornos permiten que la movilidad responda a rutinas urbanas, actividades al aire libre y preferencias de diseño.

iCAUR llevará esta conversación al International User Summit 2026, que se realizará del 19 al 23 de octubre en Wuhu, China. El encuentro reunirá a usuarios, medios de comunicación y socios estratégicos de más de 40 mercados, con una agenda centrada en diseño automotor, tecnología de nueva energía y posibilidades de adaptación bajo el concepto “Make It Yours”.

La programación incluirá el debut global del V25, que se incorporará a la familia V. La marca presentará este modelo como parte de una estrategia enfocada en vehículos que puedan modificarse de acuerdo con las necesidades, los intereses y las experiencias de sus propietarios.

iCAUR impulsa un enfoque modular que permite sustituir las configuraciones cerradas de fábrica por accesorios adaptables. (iCAUR)

La familia V incorpora interfaces para accesorios y modificaciones

iCAUR plantea la personalización como una alternativa a la configuración cerrada de fábrica. Bajo ese enfoque, los vehículos pueden incorporar accesorios de carga, soluciones para viajes, componentes funcionales y elementos exteriores que respondan a distintos usos.

El V23 dispone de más de 20 interfaces estandarizadas para modificaciones de fábrica. También incluye un portaequipajes con capacidad de carga estática de hasta 200 kg y kits exteriores intercambiables.

Estas características permiten sumar equipamiento destinado al transporte de objetos, las salidas de fin de semana o las actividades fuera de la ciudad. La disponibilidad de componentes compatibles también abre una discusión sobre instalación, seguridad y funcionalidad de los accesorios.

El V27 integra tracción i-AWD, el sistema de autonomía extendida Golden REEV y 39 interfaces para accesorios. (iCAUR)

El V27, por su parte, combina una carrocería de líneas cuadradas con sistemas de nueva energía. El modelo incorpora Golden REEV, un sistema eléctrico de autonomía extendida, tracción inteligente i-AWD y 39 interfaces para integrar más de 1.000 componentes de personalización, según datos de la compañía.

iCAUR sostuvo que estas interfaces facilitan la incorporación de piezas desarrolladas por fabricantes de accesorios, socios tecnológicos y comunidades de propietarios. Las configuraciones pueden orientarse a desplazamientos cotidianos, viajes o actividades al aire libre.

El iCAUR MOD FEST exhibirá vehículos intervenidos por usuarios de varios mercados

El 19 de octubre se realizará el primer iCAUR MOD FEST, una actividad dedicada a vehículos configurados por usuarios de distintas regiones. El programa contempla exposiciones, votaciones presenciales y espacios de intercambio entre propietarios, especialistas, fabricantes de componentes e ingenieros.

El festival iCAUR MOD FEST reunirá automóviles personalizados con diseños inspirados en Malasia, Omán y la Ruta 66. (iCAUR)

Entre las propuestas anunciadas habrá vehículos inspirados en la técnica tradicional del batik de Malasia, paisajes y fauna de Omán, referencias estéticas a la Ruta 66 y configuraciones destinadas a aventuras al aire libre.

El festival también incluirá talleres sobre accesorios y soluciones técnicas. La programación sumará áreas de café, propuestas para asistentes con mascotas y desafíos recreativos vinculados con el uso urbano y exterior de los vehículos.

Las pruebas de conducción mostrarán el desempeño de los modelos en distintos entornos

El summit contará con una exhibición de vehículos, accesorios y mejoras funcionales desarrolladas junto con socios estratégicos. La marca buscará mostrar cómo el diseño modular se integra con aplicaciones prácticas para distintos estilos de vida.

La marca plantea la personalización modular como una alternativa frente a las configuraciones tradicionales de fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los participantes podrán asistir a un campamento de pruebas de conducción para conocer el desempeño de los modelos de la familia V en diferentes caminos y condiciones de uso.

La cita en Wuhu tendrá lugar a partir del 19 de octubre y concluirá el 23. Allí, iCAUR presentará por primera vez el V25 ante su comunidad internacional y mostrará las configuraciones disponibles para el resto de la gama V.