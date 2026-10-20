De Kylie Jenner a Gigi Hadid: los looks con lencería y plumas que conquistaron la pasarela de Los Ángeles

Las modelos recuperaron las alas, los corsés, las plumas y los cristales en una pasarela que alternó fantasía floral, brillo metálico y lencería de alto impacto (REUTERS/Mario Anzuoni)

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El domingo 18 de octubre, los Sony Pictures Studios de Culver City, en Los Ángeles, se tiñeron de rosa para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. El desfile organizó la noche como un cambio de estaciones: flores y verde lima para abrir, metal y tonos intensos en el centro, y un cierre blanco, con bordados y cubierto de cristales.

La pasarela recuperó sus alas, su lencería de fantasía y la escala teatral que convirtió al espectáculo en un referente pop. El elenco reunió a modelos históricas, figuras icónicas, nuevos rostros y cuatro artistas que llevaron el vestuario de escenario al mismo terreno que la lencería.

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Hubo pétalos convertidos en alas, corsés de red, encaje negro, plumas sobredimensionadas y una cantidad considerable de destellos.

Kylie Jenner en la pasarela de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra, una pieza de oro con 4.410 diamantes y un diamante amarillo de 75,54 quilates (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Fantasy Bra volvió a la pasarela en el debut de Kylie Jenner

El gran objeto de deseo de la noche apareció sobre Kylie Jenner. Su debut partió de una base ligera, lencería blanca, minifalda de gasa, zapatos transparentes y alas de plumas, una combinación deliberadamente suave para que la joya hiciera el resto.

Kylie Jenner debutó en la pasarela con la icónica creación de Jacob & Co (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Fantasy Bra concentró el brillo con oro, 4.410 diamantes y un diamante amarillo de 75,54 quilates. El diseño, desarrollado junto a Jacob & Co, marcó el regreso del Fantasy Bra a la pasarela desde 2018.

Con un valor de USD 50 millones, la pieza fue el accesorio más comentado del show.

Bella Hadid inauguró el desfile con lencería verde lima y una estructura botánica compuesta por ramas, hojas y flores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre las plumas blancas y las transparencias, funcionó como un fogonazo de alta joyería dentro de una imagen casi nupcial, aunque con la dosis de espectáculo que la prenda exige.

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Bella, Gigi y los Ángeles que dieron forma al regreso del brillo

Bella Hadid volvió a la pasarela con un look blanco de transparencias y alas de aire mitológico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Bella Hadid abrió el desfile con un sujetador floral multicolor, ropa interior verde neón y sandalias de tiras a juego.

El estilismo se completó con unas grandes alas de aire botánico, decoradas con flores y ramificaciones que remitían al primer segmento inspirado en la primavera.

Las alas, hechas de ramas, hojas y flores multicolores, extendían el motivo botánico hasta ocupar toda la pasarela. Más tarde, su cambio a blanco ofreció un contrapunto liviano y de aire casi mitológico.

Gigi Hadid apostó por la plata y unas alas de lentejuelas que caían como hilos metálicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gigi Hadid, en cambio, eligió la plata. Apareció con un conjunto de lencería en tono celeste, con encaje y ribetes rosados. El diseño incluyó un top de tirantes finos y una prenda inferior de tiro bajo en tonos claros y alas plateadas de acabado brillante. Además, combinó el efecto metálico de las alas con una silueta minimalista.

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Gigi Hadid caminó con un conjunto blanco y con brillos en la pasarela (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la segunda pasada, vistió un conjunto blanco compuesto por un top estructurado y una prenda inferior de tiro bajo, ambos decorados con aplicaciones brillantes y detalles metálicos.

La clave estuvo en las alas colocadas sobre los hombros y extendidas hacia los costados. También llevó joyería plateada en el cuello y las muñecas, además de sandalias en conjunto.

Barbara Palvin cambió el rosa por un conjunto blanco con cola vaporosa y alas que evocaban cristales de hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de Barbara Palvin tuvo dos registros. Primero apareció con un babydoll rosa con encaje, una mariposa aplicada y zapatos de brillo, entre coquetería retro y tocador de estrella pop.

Después cambió el rosa por blanco en otro look, con una cola vaporosa y alas que remitían a cristales de hielo.

Rosie Huntington-Whiteley eligió una silueta luminosa y depurada, acompañada por alas de inspiración clásica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Rosie Huntington-Whiteley optó por el camino contrario: una silueta luminosa y depurada, con el tipo de alas que remiten de inmediato a las grandes campañas de la firma.

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Alessandra Ambrosio recuperó el Ángel tradicional con lencería brillante y alas de gran formato (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el terreno del ángel clásico, Alessandra Ambrosio recurrió a una combinación de lencería brillante y alas de gran formato. Volvió a la pasarela con un conjunto de lencería de silueta clásica y alas de gran formato.

Su aparición mantuvo los códigos tradicionales del desfile, con brillo, transparencias y una estructura alada como pieza central.

Candice Swanepoel llevó una propuesta en tonos claros, con una silueta limpia y destellos medidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candice Swanepoel llevó una lectura más limpia con brillo medido. En otro de sus looks optó por el rosa y las plumas. El estilismo apostó por los tonos neutros y el contraste entre tejidos delicados y elementos escénicos de gran escala.

El cierre le correspondió a Adriana Lima, con un conjunto blanco bordado, flecos en movimiento y alas en plata y blanco.

Adriana Lima cerró el desfile con un conjunto blanco bordado, flecos y alas en plata y blanco (REUTERS/Mario Anzuoni)

La silueta concentró todo lo que el desfile había acumulado hasta entonces, pedrería, piel, vuelo y dramatismo, sin perder precisión. Fue una última pasada construida para la memoria visual.

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Flores, metal y volumen para una pasarela de nuevas siluetas

Ashley Graham llevó una estructura de pétalos rosas y amarillos que transformó las alas tradicionales en una flor de escala escénica (REUTERS/Mario Anzuoni)

El desfile también propuso distintas formas de ampliar la idea de las alas. Ashley Graham salió con una estructura de pétalos rosas y amarillos que reemplazó las plumas por una flor gigantesca.

La modelo Anok Yai desfila en dos momentos de la pasarela con un atuendo floral rosado y un conjunto blanco complementado con alas de plumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anok Yai ofreció dos lecturas del volumen: primero, un body blanco de peplum con alas altas; luego, una construcción floral de pétalos de escala escénica. Ambas apariciones cambiaron por completo la línea de su cuerpo.

Joan Smalls llevó unas alas metálicas que convertían su espalda en una escultura de aire futurista (REUTERS/Mario Anzuoni)

La modelo puertorriqueña Joan Smalls fue al extremo opuesto: desfiló con un conjunto de acabado metálico y alas estructuradas que parecían surgir desde la espalda y los hombros.

El resultado combinó lencería con una construcción escultórica, en uno de los looks de inspiración más futurista.

Elsa Hosk volvió con una de las estructuras aladas más grandes de la noche, de líneas casi arquitectónicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Elsa Hosk regresó con una de las estructuras más grandes de la noche, casi arquitectónica. La lencería de la modelo sueca actuó como una base precisa para sostener el volumen de las alas.

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Por su parte, la modelo italiana Vittoria Ceretti llevó el balletcore a un lugar menos inocente, con corsé, falda corta de plumas y alas ornamentales. La tensión entre la rigidez del corsé y el movimiento de las plumas fue la clave.

Vittoria Ceretti combinó un corsé, falda corta de plumas y alas ornamentales en una versión más oscura del balletcore (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reconocida Jasmine Tookes eligió una silueta clásica cubierta de aplicaciones luminosas: bajo las luces, cada paso activaba un efecto distinto.

En esa conversación entre archivo y presente, Alex Consani apareció con líneas más limpias y un brillo sin nostalgia explícita. Su look evitó el personaje y se apoyó en la presencia.

Jasmine Tookes, Alex Consani y Solange Omon reunieron tres lecturas de la pasarela: aplicaciones luminosas, líneas limpias y un debut con encaje negro, alas doradas y tul bronce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recién llegada Solange Omon debutó con lencería crema ribeteada en encaje negro, alas doradas de plumas y una capa de tul bronce. El contraste entre el encaje y el oro le dio al conjunto una entrada con peso propio.

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Denim, dijes y el Y2K sobre la pasarela

Natalia Bryant llevó el espíritu Y2K al segmento PINK con jeans bordados, accesorios de corazón y rosa intenso (REUTERS/Mario Anzuoni)

El segmento PINK cambió la fantasía alada por una energía más juvenil y de videoclip. Natalia Bryant llevó esa idea a fondo con sujetador negro y rosa, jeans bordados con pedrería, mangas de terciopelo fucsia, bolso plateado, pendientes de corazón y un cinturón con dijes. El denim dejó de ser fondo y pasó a ser prenda de show.

El segmento PINK llevó a la pasarela una estética juvenil de inspiración Y2K, con rosa intenso, denim, dijes, corsés, minifaldas y accesorios de aire pop (REUTERS/Mario Anzuoni)

La combinación de rosa intenso, plata y accesorios con aire dosmilero trazó una línea directa hacia los códigos Y2K, pero sin perder la intención de pasarela. En medio de tantos corsés y cristales, ese look introdujo una nota más juguetona y urbana.

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Las cuatro actuaciones convirtieron la música en vestuario de desfile

Megan Moroney actuó con guitarra brillante, vestido rosa de abertura pronunciada y alas de plumas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La primera en tomar la pasarela fue la cantante estadounidense Megan Moroney, con guitarra brillante, un vestido rosa de abertura pronunciada, plataformas altas y alas de plumas. Su universo country pop encontró lugar en la estética del show a través de un rosa que conectaba cada elemento del estilismo.

Tate McRae subió a la pasarela con un corsé rojo de red, lencería coordinada y alas de tul (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante canadiense Tate McRae llegó con un corsé rojo de red, lencería coordinada, zapatos altos y alas de tul. El look tenía la energía de una coreografía pop, pero las capas livianas de tul lo devolvían a la fantasía del desfile.

KATSEYE llevó el pop-punk al segmento PINK con corsés rosa y negro, minifaldas, medias de red y cadenas corporales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El grupo KATSEYE convirtió el segmento PINK en una escena de pop-punk. Corsés rosa y negro, minifaldas, medias de red, cadenas corporales y dijes armaron un vestuario de grupo sin borrar las diferencias entre sus integrantes. El resultado estuvo más cerca de un videoclip que de una actuación convencional.

Megan Thee Stallion cerró las actuaciones con un conjunto metálico y alas cromadas de líneas angulares (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por último, la rapera y cantante estadounidense Megan Thee Stallion llevó el metal al cuerpo. Sujetador brillante, pieza superior coordinada, medias, zapatos plateados y alas cromadas de líneas angulares construyeron un look de futurismo afilado. Su vestuario no buscaba ligereza: proponía una silueta de escenario con brillo, filo y presencia.

Ming Xi walks the runway during the Victoria's Secret fashion show at Sony Pictures Studios in Culver City, California, US, October 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Cuando las modelos y las artistas volvieron a reunirse para el final, la pasarela ya había pasado por jardines de color, oro, lentejuelas, encaje, denim y plumas. El desfile no eligió una única versión de la fantasía; prefirió que todas convivieran bajo las mismas luces.