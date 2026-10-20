Entretenimiento

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

La cantante recordó a su madrina durante su segundo concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde interpretó “Jolene”

Dolly Parton y Miley Cyrus
Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton en pleno concierto. (REUTERS/Mike Blake)
Guardar

Miley Cyrus compartió una historia personal sobre Dolly Parton durante la segunda presentación de su espectáculo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el domingo 18 de octubre.

Antes de interpretar “Jolene”, la cantante recordó a su madrina, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, y relató una experiencia que, según contó, ocurrió en su casa mientras intentaba comunicarse con ella.

PUBLICIDAD

La artista, de 33 años, regresó al escenario del emblemático recinto californiano para la segunda fecha de Bass Persuades Live, una serie de conciertos vinculada con su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, publicado el 18 de septiembre.

Durante el espectáculo del domingo, Miley Cyrus explicó que conserva en su habitación un maniquí de Dolly Parton que recibió como regalo de Navidad de la propia cantante.

Según relató, una noche decidió reproducir “Jolene” frente a la figura, mientras sostenía su teléfono para grabar el momento y encendía una vela.

Dos retratos divididos por una línea vertical, con Dolly Parton a la izquierda y Miley Cyrus a la derecha.
Miley Cyrus aseguró que Dolly Parton se manifestó en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intérprete contó que también colocó una flor y pidió una señal que le permitiera saber si su madrina estaba presente. “Dolly, si estás aquí ahora mismo, haz que las luces parpadeen”, recordó haber pensado.

PUBLICIDAD

Cyrus aseguró que, después de esa petición, las luces de todo el pasillo comenzaron a parpadear.

También señaló que su prometido, Maxx Morando, se encontraba en la casa en ese momento y podía confirmar lo ocurrido, aunque, según explicó, él desconocía lo que ella había pedido.

Durante su intervención ante el público, la cantante expresó que sentía la presencia de Dolly Parton durante el concierto y que recordar a su madrina le ayudaba a afrontar las emociones que experimentaba sobre el escenario.

Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche, y estoy experimentando algunos de los sentimientos que más temo, pero tenerla aquí conmigo me ayuda a superarlo, y tenerte a ti aquí conmigo también me ayuda a superarlo. Así que, cueste lo que cueste, este programa es para ustedes. Y para Dolly”, dijo.

Miley Cyrus declaró que siempre siente con ella Dolly Parton. (REUTERS/Mike Blake)
Miley Cyrus declaró que siempre siente con ella Dolly Parton. (REUTERS/Mike Blake)

La cantante volvió a emocionarse durante otro momento de la presentación, cuando sostuvo una fotografía enmarcada de su madrina e invitó a los asistentes a cantar “Used to Be Young”. “Dejen que mi tía Dolly los escuche”, pidió al público.

El homenaje también estuvo presente durante la primera fecha del espectáculo, celebrada el viernes 16 de octubre. En aquella ocasión, Miley Cyrus interpretó “Jolene” y lloró sobre el escenario mientras recordaba a la artista de música country.

Además del tributo, la intérprete abordó las críticas que recibió por su actuación del viernes. Antes de cantar “Something Beautiful”, habló sobre la importancia de mostrarse vulnerable y explicó que su relación con los escenarios ha cambiado con el tiempo.

“Me enorgullezco de ser dulce y fuerte a la vez. Eso es algo que me encanta de mí: puedo ser vulnerable. Nunca he oído decir que no me entrego por completo a lo que hago”, expresó.

La cantante aseguró que su presencia en el escenario no era un experimento con el público, sino una experiencia personal que sus seguidores hacían posible.

Miley Cyrus afirmó que ha evolucionado su forma de comportarse en el escenario. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Miley Cyrus afirmó que ha evolucionado su forma de comportarse en el escenario. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Soy muchas cosas, y ni siquiera vamos a entrar en ese tema porque todos ustedes me han acompañado el tiempo suficiente para saber que cada vez que hago algo significativo, eso va a ser un trampolín en mi vida, en mi carrera, para impulsarme hacia adelante no solo para ser la artista, sino la persona que quiero ser”, indicó.

Asimismo, afirmó que se encontraba plenamente concentrada en el momento que compartía con ellos.

Temas Relacionados

Miley CyrusDolly Partonentretenimientoestrellas de Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

La expareja del cantante de One Direction compartió en Instagram las lecciones que ha aprendido durante su proceso de duelo

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Tras cancelar sus presentaciones previstas para este año, el músico ofreció una actualización sobre su recuperación

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

El actor habló en el pódcast Wildmen sobre la intensa preparación de su esposa, quien regresó a la pasarela apenas seis semanas después de dar a luz a la pequeña Sylvie en septiembre

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

El evento tendrá lugar en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles durante la 33.ª edición de los premios, y reconocerá al intérprete neoyorquino como representante de los más altos ideales de la profesión

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

El actor estadounidense, reconocido por interpretar a Tom Smykowski, falleció en Los Ángeles a los 78 años

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

DEPORTES

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

TELESHOW

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Emanuel Ortega reflexionó sobre su separación de Julieta Prandi: “La amé y ella eligió hacer las cosas como las eligió”

Rada habló de la polémica de Hernán Casciari: “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero no creo que sea un estafador”

Iliana y Marina se emocionaron por el homenaje a Juan Carlos Calabró en Canal 7: “El humor de papá hoy no sería cancelable”

Murió la exmodelo Marcela Ortiz tras un accidente automovilístico: el dolor de su hija Shelsian

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Aprehenden a 23 personas señaladas de integrar una presunta red de falsificación y venta de diplomas en Panamá

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

Récord en astronomía: captaron la ráfaga rápida de radio más lejana jamás registrada

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico