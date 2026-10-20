Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton en pleno concierto. (REUTERS/Mike Blake)

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Miley Cyrus compartió una historia personal sobre Dolly Parton durante la segunda presentación de su espectáculo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el domingo 18 de octubre.

Antes de interpretar “Jolene”, la cantante recordó a su madrina, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, y relató una experiencia que, según contó, ocurrió en su casa mientras intentaba comunicarse con ella.

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La artista, de 33 años, regresó al escenario del emblemático recinto californiano para la segunda fecha de Bass Persuades Live, una serie de conciertos vinculada con su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, publicado el 18 de septiembre.

Durante el espectáculo del domingo, Miley Cyrus explicó que conserva en su habitación un maniquí de Dolly Parton que recibió como regalo de Navidad de la propia cantante.

Según relató, una noche decidió reproducir “Jolene” frente a la figura, mientras sostenía su teléfono para grabar el momento y encendía una vela.

Miley Cyrus aseguró que Dolly Parton se manifestó en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intérprete contó que también colocó una flor y pidió una señal que le permitiera saber si su madrina estaba presente. “Dolly, si estás aquí ahora mismo, haz que las luces parpadeen”, recordó haber pensado.

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Cyrus aseguró que, después de esa petición, las luces de todo el pasillo comenzaron a parpadear.

También señaló que su prometido, Maxx Morando, se encontraba en la casa en ese momento y podía confirmar lo ocurrido, aunque, según explicó, él desconocía lo que ella había pedido.

Durante su intervención ante el público, la cantante expresó que sentía la presencia de Dolly Parton durante el concierto y que recordar a su madrina le ayudaba a afrontar las emociones que experimentaba sobre el escenario.

“Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche, y estoy experimentando algunos de los sentimientos que más temo, pero tenerla aquí conmigo me ayuda a superarlo, y tenerte a ti aquí conmigo también me ayuda a superarlo. Así que, cueste lo que cueste, este programa es para ustedes. Y para Dolly”, dijo.

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Miley Cyrus declaró que siempre siente con ella Dolly Parton. (REUTERS/Mike Blake)

La cantante volvió a emocionarse durante otro momento de la presentación, cuando sostuvo una fotografía enmarcada de su madrina e invitó a los asistentes a cantar “Used to Be Young”. “Dejen que mi tía Dolly los escuche”, pidió al público.

El homenaje también estuvo presente durante la primera fecha del espectáculo, celebrada el viernes 16 de octubre. En aquella ocasión, Miley Cyrus interpretó “Jolene” y lloró sobre el escenario mientras recordaba a la artista de música country.

Además del tributo, la intérprete abordó las críticas que recibió por su actuación del viernes. Antes de cantar “Something Beautiful”, habló sobre la importancia de mostrarse vulnerable y explicó que su relación con los escenarios ha cambiado con el tiempo.

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“Me enorgullezco de ser dulce y fuerte a la vez. Eso es algo que me encanta de mí: puedo ser vulnerable. Nunca he oído decir que no me entrego por completo a lo que hago”, expresó.

La cantante aseguró que su presencia en el escenario no era un experimento con el público, sino una experiencia personal que sus seguidores hacían posible.

Miley Cyrus afirmó que ha evolucionado su forma de comportarse en el escenario. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Soy muchas cosas, y ni siquiera vamos a entrar en ese tema porque todos ustedes me han acompañado el tiempo suficiente para saber que cada vez que hago algo significativo, eso va a ser un trampolín en mi vida, en mi carrera, para impulsarme hacia adelante no solo para ser la artista, sino la persona que quiero ser”, indicó.

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Asimismo, afirmó que se encontraba plenamente concentrada en el momento que compartía con ellos.