America Inhouse

Conoce a las organizaciones que destacan por promover el bienestar laboral en el bajío mexicano

Organizaciones líderes destacan por fomentar culturas laborales inclusivas, seguras y orientadas al desarrollo de su talento humano

Cuatro personas conversan sentadas alrededor de una mesa de madera con computadoras portátiles, tazas de café y cuadernos frente a un ventanal.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La calidad de vida en el trabajo y el bienestar de los colaboradores no solo mejoran el ánimo dentro de la oficina, sino que se reflejan en el crecimiento y éxito de las empresas. En la región Bajío, un entorno laboral positivo se ha convertido en el motor que distingue a las organizaciones más reconocidas de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Aquí, la satisfacción laboral, el sentido de pertenencia y la confianza entre equipos definen el nuevo estándar de excelencia en el mundo empresarial.

Este año, la publicación de los listados elaborados por Great Place To Work® sobre de Los Mejores Lugares para Trabajar(™)en el Bajío revela quiénes han logrado convertir la experiencia de sus colaboradores en su mayor fortaleza. Pero, ¿qué se tomó en cuenta para integrar a estas organizaciones al selecto grupo? Las cifras y los criterios de selección cuentan una historia de compromiso real con las personas.

¿Qué distingue a las organizaciones que aparecen en el listado?

El proceso de selección parte de una evaluación integral que va mucho más allá de encuestas generales. Para la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en la Región Bajío, solo las organizaciones que aplicaron su estudio durante el ciclo correspondiente y lograron una certificación previa pudieron competir por un lugar. El modelo de análisis pone especial atención en:

  • Confianza: Se mide cómo perciben los colaboradores la credibilidad de sus líderes, el respeto en el trato y la equidad en las oportunidades.
  • Valores y liderazgo: Las organizaciones seleccionadas muestran valores sólidos que orientan la cultura y la estrategia, y cuentan con líderes capaces de inspirar y conectar con sus equipos.
  • Innovación colectiva: No es solo una cuestión de creatividad individual; se busca que todas las personas puedan aportar ideas y participar en mejoras continuas, sin importar su puesto o antigüedad.
  • Experiencia para todos: Un punto clave es que la experiencia laboral sea positiva y consistente para todos los colaboradores, más allá de cualquier diferencia de género, edad o nivel jerárquico.
Un hombre en traje habla ante varios colegas sentados alrededor de una mesa de madera con portátiles y cuadernos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de estos factores se traduce en un ambiente laboral donde la voz de cada persona cuenta, y donde la satisfacción y el orgullo no son privilegio de unos pocos, sino un sentimiento compartido.

Las cifras que marcan la diferencia en la región Bajío

Las estadísticas que acompañan a las empresas reconocidas este año no dejan lugar a dudas sobre el impacto de estos entornos laborales:

  • 83% de confianza: Este es el índice general de favorabilidad, muy por encima del promedio nacional.
  • Orgullo por el trabajo: El 87% de los colaboradores dice sentirse orgulloso de lo que hace y del lugar donde trabaja.
  • Intención de permanencia: Un sorprendente 89% desea seguir en su empresa por mucho tiempo, mostrando altos niveles de fidelidad y satisfacción.
  • Satisfacción general: El 88% considera que, mirando todo en conjunto, su organización es un gran lugar para trabajar.
  • Equidad y seguridad: Más del 90% percibe un trato equitativo y reconoce que su empresa contribuye a la comunidad y ofrece un espacio físicamente seguro.
  • Diferencial competitivo: En productividad, reclutamiento y retención de talento, las empresas del Bajío superan al resto del país por hasta 25 puntos porcentuales.
Cuatro personas trabajan en una mesa de oficina frente a computadoras, con carteles que indican sus puestos como interna y trabajador.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentar estos datos es una invitación a reflexionar sobre cómo una cultura de respeto, innovación y bienestar colectivo puede transformar a cualquier organización. Las organizaciones destacadas del Bajío demuestran que cuidar la felicidad de los colaboradores es la clave para alcanzar resultados sobresalientes. Estas son las empresas mexicanas forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 zona Bajío:

Hasta 500 Colaboradores - Multinacional

1 Equinix

2 Al-Dabbagh Group

3 Mankiewicz México y Compañía

4 Volkswagen Truck & Bus5 ArcelorMittal Tailored Blanks México

6 San Luis Metal Forming Silao

7 Farm Direct Food Latin America

8 BorgWarner PDS Irapuato

9 WAGO

10 Borgwarner SLP

Hasta 500 Colaboradores - Nacional

1 Agder Entidad de Certificación

2 Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro

3 Medina Consultores

4 PROBEAS

5 Niku Alimentos

6 Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ)

7 JS TRAINING & CONSULTING

8 Grupo San Jacinto

9 TDM GROUP

10 ICEMéxico

11 WE BUILD

12 EC LOGISTICS WORLDWIDE DE MEXICO

13 Alupa Logistics

14 ROCKA Specialty Solutions

15 Clúster Automotriz de Guanajuato Claugto

16 Munseg

17 MC Muñoz Corporativo

18 Pesatto México

19 Crossmotion Logistics

20 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Más de 500 colaboradores

1 TOYOTETSU

2 HDI Seguros

3 Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato

4 Libertad Soluciones de Vida

5 CEA Querétaro

Temas Relacionados

cultura organizacionalempresasempresas mexicanasrecursos humanoscapital humanogreat place to worktrabajoempleomejores lugares para trabajarbajíocompetitividadexperiencia laboralgestión de talento

Más Noticias

Más allá de las aulas: el impulso que fortalece el futuro de estudiantes en Veracruz

Jóvenes de educación media superior y superior en Veracruz se integran a un modelo que articula apoyo económico, desarrollo humano, proyectos comunitarios y preparación para el empleo

Más allá de las aulas: el impulso que fortalece el futuro de estudiantes en Veracruz

“Pedir ayuda también es un acto de valentía”: salud mental, acompañamiento y espacios de escucha marcan jornada universitaria

La Universidad César Vallejo inició una semana de actividades sobre bienestar emocional con conferencias, espacios de orientación y acciones participativas en sus 13 campus y el campus virtual

“Pedir ayuda también es un acto de valentía”: salud mental, acompañamiento y espacios de escucha marcan jornada universitaria

Chery alcanza su mejor mes en Colombia y crece 321,5% frente a septiembre de 2025

La marca registró 784 vehículos en septiembre y alcanzó una participación de mercado de 2,3%, según cifras del RUNT

Chery alcanza su mejor mes en Colombia y crece 321,5% frente a septiembre de 2025

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

A través del Programa de Excelencia “El Valor de Educar”, estudiantes de educación media superior y superior de la frontera coahuilense acceden a un esquema de acompañamiento integral que incluye mentorías y talleres

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

Consumo de energía en Colombia: así funciona la medida del Gobierno Nacional para el ahorro

El programa contempla beneficios para quienes ahorren y cobros adicionales por consumir de más

Consumo de energía en Colombia: así funciona la medida del Gobierno Nacional para el ahorro

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No estamos listos para ir a Marte”: la advertencia de la astronauta Sophie Adenot tras pasar 237 días en el espacio y volver a la Tierra con mareos

“No estamos listos para ir a Marte”: la advertencia de la astronauta Sophie Adenot tras pasar 237 días en el espacio y volver a la Tierra con mareos

En la Gala Hispana, Milei defenderá su plan de ajuste económico y apoyará a Donald Trump

Mendoza: fue preso 16 años por asesinar a un periodista y volvió a caer por el robo de un perfume

El impacto de El Niño en el Litoral: cuáles son las rutas, pueblos y pasos fronterizos afectados por las lluvias y la crecida de ríos

La Corte Suprema dejó firme la condena a perpetua del expolicía bonaerense que asesinó a dos federales tras una discusión

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

“No estamos listos para ir a Marte”: la advertencia de la astronauta Sophie Adenot tras pasar 237 días en el espacio y volver a la Tierra con mareos

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Reservas de maíz para tres semanas y cosechas arrasadas: la crisis silenciosa que devora al Corredor Seco Centroamericano

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

ETRETENIMIENTO

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Escala la pelea de Kelly Clarkson con una tienda de arte en Nueva York: un video de seguridad sale a la luz

Billy Crystal confiesa que perdió la confianza en Dios tras la muerte de Rob Reiner

James Spader vuelve como Ultron a 11 años de ‘Los Vengadores 2′: esto lo convenció de regresar a Marvel

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años