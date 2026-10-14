Conoce a las organizaciones que destacan por promover el bienestar laboral en el bajío mexicano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La calidad de vida en el trabajo y el bienestar de los colaboradores no solo mejoran el ánimo dentro de la oficina, sino que se reflejan en el crecimiento y éxito de las empresas. En la región Bajío, un entorno laboral positivo se ha convertido en el motor que distingue a las organizaciones más reconocidas de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Aquí, la satisfacción laboral, el sentido de pertenencia y la confianza entre equipos definen el nuevo estándar de excelencia en el mundo empresarial.

Este año, la publicación de los listados elaborados por Great Place To Work® sobre de Los Mejores Lugares para Trabajar(™)en el Bajío revela quiénes han logrado convertir la experiencia de sus colaboradores en su mayor fortaleza. Pero, ¿qué se tomó en cuenta para integrar a estas organizaciones al selecto grupo? Las cifras y los criterios de selección cuentan una historia de compromiso real con las personas.

¿Qué distingue a las organizaciones que aparecen en el listado?

El proceso de selección parte de una evaluación integral que va mucho más allá de encuestas generales. Para la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en la Región Bajío, solo las organizaciones que aplicaron su estudio durante el ciclo correspondiente y lograron una certificación previa pudieron competir por un lugar. El modelo de análisis pone especial atención en:

Confianza : Se mide cómo perciben los colaboradores la credibilidad de sus líderes, el respeto en el trato y la equidad en las oportunidades.

Valores y liderazgo : Las organizaciones seleccionadas muestran valores sólidos que orientan la cultura y la estrategia, y cuentan con líderes capaces de inspirar y conectar con sus equipos.

Innovación colectiva : No es solo una cuestión de creatividad individual; se busca que todas las personas puedan aportar ideas y participar en mejoras continuas, sin importar su puesto o antigüedad.

Experiencia para todos: Un punto clave es que la experiencia laboral sea positiva y consistente para todos los colaboradores, más allá de cualquier diferencia de género, edad o nivel jerárquico.

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La suma de estos factores se traduce en un ambiente laboral donde la voz de cada persona cuenta, y donde la satisfacción y el orgullo no son privilegio de unos pocos, sino un sentimiento compartido.

Las cifras que marcan la diferencia en la región Bajío

Las estadísticas que acompañan a las empresas reconocidas este año no dejan lugar a dudas sobre el impacto de estos entornos laborales:

83% de confianza: Este es el índice general de favorabilidad, muy por encima del promedio nacional.

Orgullo por el trabajo : El 87% de los colaboradores dice sentirse orgulloso de lo que hace y del lugar donde trabaja.

Intención de permanencia : Un sorprendente 89% desea seguir en su empresa por mucho tiempo, mostrando altos niveles de fidelidad y satisfacción.

Satisfacción general : El 88% considera que, mirando todo en conjunto, su organización es un gran lugar para trabajar.

Equidad y seguridad : Más del 90% percibe un trato equitativo y reconoce que su empresa contribuye a la comunidad y ofrece un espacio físicamente seguro.

Diferencial competitivo: En productividad, reclutamiento y retención de talento, las empresas del Bajío superan al resto del país por hasta 25 puntos porcentuales.

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Presentar estos datos es una invitación a reflexionar sobre cómo una cultura de respeto, innovación y bienestar colectivo puede transformar a cualquier organización. Las organizaciones destacadas del Bajío demuestran que cuidar la felicidad de los colaboradores es la clave para alcanzar resultados sobresalientes. Estas son las empresas mexicanas forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 zona Bajío:

Hasta 500 Colaboradores - Multinacional

1 Equinix

2 Al-Dabbagh Group

3 Mankiewicz México y Compañía

4 Volkswagen Truck & Bus5 ArcelorMittal Tailored Blanks México

6 San Luis Metal Forming Silao

7 Farm Direct Food Latin America

8 BorgWarner PDS Irapuato

9 WAGO

10 Borgwarner SLP

Hasta 500 Colaboradores - Nacional

1 Agder Entidad de Certificación

2 Comisión Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro

3 Medina Consultores

4 PROBEAS

5 Niku Alimentos

6 Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ)

7 JS TRAINING & CONSULTING

8 Grupo San Jacinto

9 TDM GROUP

10 ICEMéxico

11 WE BUILD

12 EC LOGISTICS WORLDWIDE DE MEXICO

13 Alupa Logistics

14 ROCKA Specialty Solutions

15 Clúster Automotriz de Guanajuato Claugto

16 Munseg

17 MC Muñoz Corporativo

18 Pesatto México

19 Crossmotion Logistics

20 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Más de 500 colaboradores

1 TOYOTETSU

2 HDI Seguros

3 Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato

4 Libertad Soluciones de Vida

5 CEA Querétaro