Universidad peruana renueva certificación internacional basada en la evaluación de sus propios trabajadores

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La Universidad César Vallejo (UCV) renovó la certificación internacional Great Place to Work® (GPTW™) para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y octubre de 2027, mediante un proceso que incorpora directamente la percepción de sus colaboradores sobre su experiencia laboral.

El reconocimiento se obtiene a través de la metodología Trust Index™, desarrollada por Great Place to Work® para evaluar aspectos relacionados con la confianza y las condiciones laborales. Uno de sus componentes centrales es la participación de los propios trabajadores, por lo que la evaluación no se sustenta únicamente en información proporcionada por la organización.

En el caso de la UCV, el proceso involucró a sus equipos académicos y administrativos y permitió recoger información sobre su experiencia dentro de la institución.

¿Qué evalúa la certificación Great Place to Work® ?

La encuesta Trust Index™ contempla cinco dimensiones: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. A partir de ellas se examinan aspectos como la confianza en los líderes, el trato justo, el reconocimiento, las relaciones entre compañeros y el orgullo de pertenecer a la organización.

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Para acceder a la certificación, las instituciones deben aplicar esta encuesta y completar además el Culture Brief™, un cuestionario que recoge información general sobre la organización. Los resultados permiten realizar una medición de la cultura laboral e identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

Great Place to Work® señala que sus criterios constituyen un estándar global para evaluar y comparar la experiencia de los colaboradores y que su modelo ha sido desarrollado a partir de investigaciones sobre experiencia laboral y de la participación de millones de trabajadores a nivel mundial.

En ese sentido, la UCV destaca que este renovación representa una oportunidad para continuar fortaleciendo sus prácticas de gestión de personas, escuchar las necesidades de sus colaboradores y desarrollar acciones orientadas a mejorar su experiencia dentro de la institución.