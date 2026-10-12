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Los Inkadays regresan en octubre con promociones en web y app

La campaña de Inkafarma se realizará del 12 al 16 de octubre e incluirá productos para mamá y bebé, cuidado personal, dermocosmética y otras categorías. Las compras podrán realizarse a través de la web y la aplicación de la cadena

Imagen: Difusión
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Inkafarma realizará del 12 al 16 de octubre de 2026 una nueva edición de Inkadays, una campaña de cinco días con promociones y precios bajos en distintas categorías de productos disponibles solo a través de sus canales digitales.

La edición de octubre tendrá como principales categorías mamá y bebé, vitaminas y suplementos y cuidado personal. De esta manera, la campaña abarcará necesidades generales relacionadas al cuidado infantil, la suplementación y las rutinas cotidianas de higiene y cuidado personal.

A estos grupos se sumarán productos de cuidado del cabello, adulto mayor y dermocosmética, ampliando el alcance hacia otras necesidades de cuidado personal y aquellas asociadas a distintas etapas de la vida.

Entre los productos de alta demanda considerados para esta edición figuran proteínas, creatinas, pañales, bloqueadores solares, vitaminas y suplementos, además de sérums, limpiadores y cremas faciales.

Imagen: Difusión
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Compras a través de la web y la aplicación

Los productos de los Inkadays podrán consultarse y adquirirse mediante Inkafarma.pe y la aplicación de la cadena, dos de los canales previstos para facilitar el proceso de compra durante los cinco días de campaña.

La plataforma digital cuenta con secciones dedicadas a vitaminas y suplementos, cuidado personal, mamá y bebé y dermatología y cosmética, entre otras categorías comprendidas en la campaña.

Las promociones y precios específicos correspondientes a cada producto podrán consultarse en los canales digitales de Inkafarma durante los Inkadays, que finalizarán el 16 de octubre.

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