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Chery International User Summit 2026: estas son las novedades que la marca presentará en China

El evento incluirá pruebas de seguridad, demostraciones de conducción asistida y la presentación de CHERY Q, el nuevo modelo eléctrico de la marca

La prueba pública de colisión Chery Brand Safety Challenge expondrá la respuesta de la estructura del vehículo.
La prueba pública de colisión Chery Brand Safety Challenge expondrá la respuesta de la estructura del vehículo. (Chery)
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Chery celebrará del 19 al 24 de octubre en China el International User Summit 2026, un encuentro que reunirá a usuarios, medios de comunicación y representantes de su comunidad internacional para presentar desarrollos tecnológicos, vehículos y actividades de cocreación bajo el concepto “Together. For Family”.

La cumbre incluirá la presentación de CHERY Q, un modelo que se incorporará al portafolio de vehículos 100 % eléctricos de la marca. Según informó la compañía, el vehículo formará parte de un programa especial de experiencias dirigido a medios de comunicación y usuarios internacionales.

El debut se enmarca en la ampliación de la gama eléctrica de Chery y en el desarrollo de alternativas de movilidad para distintos mercados. La presentación será uno de los anuncios de producto de la agenda, que también contempla actividades relacionadas con nuevas tecnologías y experiencias de conducción.

Chery realizará una prueba pública de colisión durante el encuentro

La seguridad tendrá un espacio propio con el Chery Brand Safety Challenge, una actividad presentada bajo el concepto “Safety. For Family”. El programa incluirá una prueba pública de colisión de un vehículo completo, con el objetivo de exhibir el comportamiento de la estructura y de los sistemas de protección de los ocupantes en condiciones específicas.

Integrantes del Guardian Club relatarán sus experiencias sobre el uso de tecnologías de seguridad en viajes familiares.
Integrantes del Guardian Club relatarán sus experiencias sobre el uso de tecnologías de seguridad en viajes familiares. (Chery)

Además, integrantes del Guardian Club de distintos países compartirán experiencias sobre el uso de tecnologías de seguridad en desplazamientos cotidianos y viajes familiares. La iniciativa reunirá relatos vinculados con la conducción urbana, los recorridos de larga distancia y las herramientas de protección disponibles en los vehículos.

La tecnología híbrida y los sistemas de asistencia estarán entre los ejes de la cumbre

Uno de los apartados del encuentro estará dedicado a CSH (Chery Super Hybrid), la tecnología híbrida de la compañía. La programación incluirá pruebas de vehículos en circuitos preparados y recorridos fuera de ruta para mostrar el desempeño de distintos modelos en terrenos y carreteras con características diversas.

La marca también expondrá tecnologías de asistencia a la conducción, seguridad y eficiencia energética. Las demostraciones apuntarán a mostrar la respuesta de los vehículos frente a maniobras que forman parte de la rutina de conductores y pasajeros.

El sistema Chery Super Intelligent Valet Parking ofrecerá demostraciones de estacionamiento asistido y llamado remoto.
El sistema Chery Super Intelligent Valet Parking ofrecerá demostraciones de estacionamiento asistido y llamado remoto. (Chery)

Entre las actividades previstas figura Chery SIVP (Super Intelligent Valet Parking), un sistema que recreará acciones como recoger pasajeros, dejarlos en un destino o realizar compras. Los participantes podrán probar funciones de estacionamiento asistido y llamado remoto del vehículo en entornos preparados para ese fin.

La propuesta contempla herramientas destinadas a facilitar maniobras en espacios reducidos o áreas de alta circulación. Los sistemas de asistencia para estacionar y llamado remoto estarán integrados en las experiencias que la compañía ofrecerá durante el evento.

Usuarios de distintos mercados participarán en espacios de cocreación

El Chery Brand Night incluirá representaciones teatrales inspiradas en experiencias de familias de diversas regiones. Las historias abordarán cambios en los hábitos de movilidad, la vida urbana y los viajes compartidos.

La personalización automotriz ganará espacio en el International User Summit 2026, programado del 19 al 23 de octubre en Wuhu, China.
Chery celebrará el International User Summit 2026 en China del 19 al 24 de octubre. (iCAUR)

Durante esa jornada, la empresa prevé realizar los debuts globales de nuevos modelos. Las presentaciones estarán vinculadas con situaciones familiares y con distintos usos de los vehículos, desde los trayectos urbanos hasta los viajes de mayor distancia.

El encuentro también convocará a familias seleccionadas a través de la campaña global Happiness Family y a representantes KOC, (consumidores que influyen en otros potenciales compradores). Los asistentes visitarán la sede principal de Chery para compartir experiencias como propietarios y plantear expectativas sobre seguridad, espacio interior, conectividad, confort y hábitos de conducción.

El KOC Forum funcionará como uno de los espacios de intercambio entre la compañía y los usuarios. La firma prevé recoger opiniones de propietarios de varios mercados sobre las condiciones de uso, las necesidades familiares y los recorridos habituales en cada región.

El International User Summit 2026 reunirá así lanzamientos de producto, demostraciones tecnológicas y actividades de participación de usuarios, con una agenda que Chery desarrollará durante seis días en China.

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