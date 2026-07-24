Tendencias

Receta de tapa de asado al vino tinto con verduras, rápida y fácil

La técnica de cocción permite obtener una carne tierna y realza los sabores de todos los ingredientes

Guardar
Google icon
Un plato con trozos de carne, zanahorias, papas, pimientos rojos, cebolla y hierbas. Al lado, un vaso con agua fría y hielo, un cuchillo y un tenedor.
El equilibrio entre la textura de la carne y la suavidad de las verduras refleja la importancia de los tiempos de cocción en este tipo de preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapa de asado al vino tinto con verduras es una preparación tradicional que destaca el protagonismo de la carne vacuna en la cocina argentina. Este corte, apreciado por su textura y sabor, suele emplearse en recetas que buscan resaltar la calidad del producto y la técnica de cocción, ubicándolo como una opción preferida en diferentes regiones del país.

La combinación permite obtener un plato equilibrado, donde los jugos resultantes aportan profundidad y matices al conjunto. Cada ingrediente cumple una función precisa en el plato, contribuyendo tanto a la intensidad del sabor como a la presentación final.

PUBLICIDAD

Este tipo de guiso se presenta como una opción versátil tanto para reuniones familiares como para ocasiones especiales, adaptándose a distintos acompañamientos y preferencias según la temporada y los ingredientes disponibles. Su preparación invita a utilizar productos locales y técnicas sencillas, priorizando el resultado final en la mesa.

Receta de tapa de asado al vino tinto con verduras

La tapa de asado al vino tinto con verduras se prepara en una olla a partir del sellado de la carne, lo que permite conservar sus jugos y potenciar el sabor. Luego de este primer paso, se incorporan ingredientes como zanahoria, cebolla, morrón y papas, que aportan textura y variedad. El proceso continúa con el agregado de vino tinto, que actúa como base para el braseado y facilita una cocción lenta. La preparación requiere controlar la temperatura y los tiempos para que todos los componentes se integren de manera uniforme.

PUBLICIDAD

El resultado es una carne tierna y jugosa, que absorbe los aromas del vino y las verduras durante la cocción. Las hortalizas, impregnadas de los jugos, adquieren una textura suave y un sabor característico. El plato mantiene un equilibrio entre la intensidad de la carne y la frescura de los vegetales, logrando una presentación atractiva. Esta combinación se traduce en una opción sustanciosa y completa, ideal para servir en porciones generosas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 5 minutos
Plato con carne de res sellada, olla en la estufa con cebolla, zanahoria, morrón y ajo salteándose, cuchara de madera, botella de vino, hierbas frescas, papas.
El sellado previo de la tapa de asado contribuye a conservar la jugosidad y a intensificar el perfil de sabor de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1,2 kg de tapa de asado (desgrasada y en trozos grandes)
  • 2 cebollas medianas
  • 2 zanahorias
  • 1 morrón rojo
  • 3 papas medianas
  • 3 dientes de ajo
  • 400 cc de vino tinto seco
  • 2 ramitas de tomillo fresco o 1 hoja de laurel
  • 1 ramito de perejil fresco
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer tapa de asado al vino tinto con verduras, paso a paso

  1. Secar bien la carne y salpimentar.
  2. En una olla grande, calentar el aceite a fuego fuerte y sellar la tapa de asado por todos sus lados hasta dorar.
  3. Bajar a fuego medio, añadir la cebolla en pluma, el ajo picado, el morrón en tiras y la zanahoria en rodajas. Rehogar 5 minutos.
  4. Agregar el vino tinto y raspar el fondo para despegar todo el sabor.
  5. Añadir las hierbas (tomillo y perejil) y las papas peladas y cortadas en trozos grandes.
  6. Tapar y cocinar a fuego suave durante 1 hora (o hasta que la carne esté tierna). Si es necesario, agregar un poco de agua caliente para mantener la humedad.
  7. Controlar que la salsa no se reduzca demasiado; debe quedar jugosa.
  8. Rectificar sal y pimienta antes de servir. Retirar las hierbas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado un plato que rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 470 kcal
  • Grasas: 25 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 32 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también el paso a paso y las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.
  • En freezer: hasta 2 meses. Descongelar en la heladera antes de recalentar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo lograr el estilo “granny cool”, la tendencia nostálgica de diseño que gana adeptos

La clave no es recrear el pasado, sino combinar aspectos específicos para integrar herencias con nuevas adquisiciones para alcanzar una estética cálida y expresiva

Cómo lograr el estilo “granny cool”, la tendencia nostálgica de diseño que gana adeptos

Jet lag intestinal y vacaciones: cómo evitar que tu digestión arruine los primeros días de descanso

Durante los desplazamientos hacia nuevos destinos, la adaptación del cuerpo no siempre sigue el ritmo de los planes turísticos y puede generar síntomas incómodos en los primeros días del receso invernal

Jet lag intestinal y vacaciones: cómo evitar que tu digestión arruine los primeros días de descanso

Por qué estornudamos después de comer, según los expertos

El fenómeno aparece en algunas personas, sobre todo tras ingerir porciones grandes. Especialistas citados por Prevention explicaron los aspectos que analiza la ciencia, más allá de los reflejos nerviosos

Por qué estornudamos después de comer, según los expertos

Una terapia genética personalizada permitió que un adolescente con epilepsia severa camine por primera vez

El joven de 15 años, afectado por una rara alteración genética, logró dar sus primeros pasos tras años sin movilidad autónoma gracias a un innovador tratamiento

Una terapia genética personalizada permitió que un adolescente con epilepsia severa camine por primera vez

La falsa vida de lujo en redes: cómo operan los influencers que venden cursos y promesas de riqueza

Autos deportivos, jets privados y supuestas ganancias millonarias forman parte de una estrategia para captar seguidores y comercializar mentorías, inversiones y productos digitales

La falsa vida de lujo en redes: cómo operan los influencers que venden cursos y promesas de riqueza

DEPORTES

Franco Mastantuono deslumbró en el primer entrenamiento de Mourinho en Real Madrid mientras el club evalúa darlo a préstamo

Franco Mastantuono deslumbró en el primer entrenamiento de Mourinho en Real Madrid mientras el club evalúa darlo a préstamo

Tony Romo es arrestado por conducir intoxicado en el condado de Milwaukee

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza le gana a Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte del ex jugador Ceferino Díaz a los 53 años

La desopilante anécdota de Oscar Ruggeri: “Tenía el cuchillo de Rambo abajo de la almohada”

TELESHOW

Las vacaciones de Valentino López lejos del caos familiar: playas, barco y amigos

Las vacaciones de Valentino López lejos del caos familiar: playas, barco y amigos

La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La postal romántica de Mauro Icardi con la China Suárez en el Lago di Como: “Un amor a la italiana”

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

INFOBAE AMÉRICA

Vida extraterrestre, Marte y materia oscura: qué respuestas tiene la ciencia sobre los grandes misterios del universo

Vida extraterrestre, Marte y materia oscura: qué respuestas tiene la ciencia sobre los grandes misterios del universo

Colombianos, venezolanos y nicaragüenses lideran permisos de residencia aprobados en Panamá

El sector privado de Guatemala exige al Gobierno que restablezca el libre tránsito tras una semana de bloqueos

Emprender lejos de casa: así es la vida de una familia colombo-española en Bogotá

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión