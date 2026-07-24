Receta de tapa de asado al vino tinto con verduras, rápida y fácil

El equilibrio entre la textura de la carne y la suavidad de las verduras refleja la importancia de los tiempos de cocción en este tipo de preparaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapa de asado al vino tinto con verduras es una preparación tradicional que destaca el protagonismo de la carne vacuna en la cocina argentina. Este corte, apreciado por su textura y sabor, suele emplearse en recetas que buscan resaltar la calidad del producto y la técnica de cocción, ubicándolo como una opción preferida en diferentes regiones del país.

La combinación permite obtener un plato equilibrado, donde los jugos resultantes aportan profundidad y matices al conjunto. Cada ingrediente cumple una función precisa en el plato, contribuyendo tanto a la intensidad del sabor como a la presentación final.

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Este tipo de guiso se presenta como una opción versátil tanto para reuniones familiares como para ocasiones especiales, adaptándose a distintos acompañamientos y preferencias según la temporada y los ingredientes disponibles. Su preparación invita a utilizar productos locales y técnicas sencillas, priorizando el resultado final en la mesa.

Receta de tapa de asado al vino tinto con verduras

La tapa de asado al vino tinto con verduras se prepara en una olla a partir del sellado de la carne, lo que permite conservar sus jugos y potenciar el sabor. Luego de este primer paso, se incorporan ingredientes como zanahoria, cebolla, morrón y papas, que aportan textura y variedad. El proceso continúa con el agregado de vino tinto, que actúa como base para el braseado y facilita una cocción lenta. La preparación requiere controlar la temperatura y los tiempos para que todos los componentes se integren de manera uniforme.

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El resultado es una carne tierna y jugosa, que absorbe los aromas del vino y las verduras durante la cocción. Las hortalizas, impregnadas de los jugos, adquieren una textura suave y un sabor característico. El plato mantiene un equilibrio entre la intensidad de la carne y la frescura de los vegetales, logrando una presentación atractiva. Esta combinación se traduce en una opción sustanciosa y completa, ideal para servir en porciones generosas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora 5 minutos

El sellado previo de la tapa de asado contribuye a conservar la jugosidad y a intensificar el perfil de sabor de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1,2 kg de tapa de asado (desgrasada y en trozos grandes)

2 cebollas medianas

2 zanahorias

1 morrón rojo

3 papas medianas

3 dientes de ajo

400 cc de vino tinto seco

2 ramitas de tomillo fresco o 1 hoja de laurel

1 ramito de perejil fresco

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer tapa de asado al vino tinto con verduras, paso a paso

Secar bien la carne y salpimentar. En una olla grande, calentar el aceite a fuego fuerte y sellar la tapa de asado por todos sus lados hasta dorar. Bajar a fuego medio, añadir la cebolla en pluma, el ajo picado, el morrón en tiras y la zanahoria en rodajas. Rehogar 5 minutos. Agregar el vino tinto y raspar el fondo para despegar todo el sabor. Añadir las hierbas (tomillo y perejil) y las papas peladas y cortadas en trozos grandes. Tapar y cocinar a fuego suave durante 1 hora (o hasta que la carne esté tierna). Si es necesario, agregar un poco de agua caliente para mantener la humedad. Controlar que la salsa no se reduzca demasiado; debe quedar jugosa. Rectificar sal y pimienta antes de servir. Retirar las hierbas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado un plato que rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 470 kcal

Grasas: 25 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 32 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también el paso a paso y las cantidades de las porciones.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.

En freezer: hasta 2 meses. Descongelar en la heladera antes de recalentar.