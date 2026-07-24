Ben Affleck está de luto: su madre murió a los 83 años tras luchar contra el cáncer

El fallecimiento de Chris Anne Affleck ocurrió el 2 de junio, aunque fue confirmado públicamente el 23 de julio mediante su obituario (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, murió a los 83 años después de una batalla contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por su familia a medios locales.

Según informó su círculo cercano, Chris Boldt había recibido el diagnóstico en diciembre de 2025 y los médicos le habían dado una expectativa de vida aproximada de seis meses.

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De acuerdo con su obituario, Chris cumplió uno de sus últimos deseos antes de morir: asistir a la graduación de su nieto Atticus Affleck. La ceremonia se realizó el 31 de mayo, dos días antes de su fallecimiento. La madre de los actores murió el 2 de junio mientras dormía.

Una vida dedicada a la educación y al activismo

Chris Anne Boldt dedicó 35 años a la enseñanza pública antes de retirarse en 2008 (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

Christopher Anne Boldt (su apellido de soltera) nació en Nueva York en diciembre de 1942, estudió en Harvard University y dedicó 35 años de su vida a la enseñanza en escuelas públicas antes de retirarse en 2008. Durante su trayectoria también destacó por su activismo social y su participación en movimientos por los derechos civiles.

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De acuerdo con su obituario, durante la campaña Freedom Summer de 1964 viajó a Mississippi, donde participó en iniciativas de alfabetización. A lo largo de los años continuó vinculada a distintas causas sociales, apoyó organizaciones comunitarias y participó en proyectos relacionados con la justicia ambiental y el activismo político.

Chris tuvo dos hijos junto a Timothy Affleck: Ben, nacido en 1972, y Casey, nacido en 1975. La pareja se separó cuando Ben tenía alrededor de 12 años, y ella asumió gran parte de la crianza de ambos hermanos en Massachusetts. El propio actor de Pearl Harbor le ha dado crédito continuo a su madre por intentar conservar la estabilidad y tradiciones familiares en esa etapa complicada.

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La madre que impulsó la carrera de Ben y Casey Affleck

Antes de convertirse en estrellas de Hollywood, Ben y Casey Affleck comenzaron con pequeños trabajos actorales gracias al apoyo de su madre. (Grosby)

Antes de que sus hijos se convirtieran en figuras reconocidas de Hollywood, Chris tuvo un papel importante en sus primeros acercamientos a la actuación. Gracias a su amistad con Patty Collins, una directora de casting a quien conoció durante sus años en Harvard, ayudó a que Ben pudiera acceder a sus primeras audiciones cuando era niño. Aquellos trabajos fueron suficientes para que decidiera concentrarse por completo en el mundo del entretenimiento.

Casey Affleck también recordó que su madre fue muy comprensiva con los primeros pasos de ambos hermanos en la industria. Aunque al principio las apariciones eran principalmente pequeños papeles o trabajos como extras, ella los apoyó mientras exploraban esa posibilidad profesional.

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Uno de los momentos más especiales de su relación con Ben ocurrió en 1998, cuando el actor llevó a su madre como acompañante a los premios Oscar. Esa noche, Affleck y Matt Damon ganaron el premio al mejor guion original por Good Will Hunting. Años después, Ben explicó que nunca consideró llevar a otra persona al evento: para él, su madre era la elección natural para compartir ese logro.

Tras jubilarse, Chris continuó vinculada a causas sociales y apoyó iniciativas comunitarias y grupos de activismo. (Créditos: On the JLo)

La familia de Chris Affleck incluye también a sus cinco nietos: Indiana y Atticus, hijos de Casey Affleck, y Violet, Fin y Sam, hijos de Ben Affleck con Jennifer Garner. Su obituario destacó que, además de sentirse orgullosa de los logros de sus descendientes, disfrutaba especialmente cuando ellos cuestionaban ideas establecidas y defendían sus propias opiniones

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