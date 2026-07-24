Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Karol G inicia la gira internacional Viajando por el mundo Tropitour el 24 de julio de 2026 con dos conciertos en el Soldier Field de Chicago. (Europa Press)

El 24 de julio de 2026, Karol G inicia la gira internacional “Viajando por el mundo Tropitour” con dos conciertos en el Soldier Field de Chicago, marcando el comienzo de un recorrido por Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa durante el próximo año. El evento implica la participación de invitados destacados y un montaje de gran escala, de acuerdo con información publicada por la web oficial del estadio Soldier Field.

Según fuentes de la organización y portales especializados en espectáculos, la gira contempla 65 fechas hasta julio de 2027, con paradas en las principales ciudades de cada región. La presencia de artistas como Becky G, Elena Rose y Greeicy se ha confirmado para diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con plataformas de venta de boletos como Concerts50.

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El anuncio del tour se realizó en abril de 2026, durante la segunda participación de Karol G en el festival Coachella. El concepto multicultural de la gira y la presentación en vivo del álbum “Tropicoqueta”, lanzado en 2025, forman parte central de la propuesta artística. El recorrido incluye espectáculos en estadios y recintos emblemáticos, según datos difundidos por la web oficial de la artista.

¿Cuáles son las fechas y ciudades confirmadas para el “Viajando por el mundo Tropitour”?

La gira comienza hoy, 24 de julio, en Chicago, según la agenda oficial publicada por Soldier Field y plataformas de venta. El itinerario de la artista cubre las siguientes ciudades en la primera fase por Estados Unidos y Canadá:

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Chicago (24 y 25 de julio, Soldier Field)

Toronto (29 de julio, Rogers Stadium)

Washington, D.C. (2 de agosto, Northwest Stadium)

Las Vegas (7 de agosto, Allegiant Stadium)

Los Ángeles (14, 15 y 16 de agosto, SoFi Stadium)

San Francisco (21 y 22 de agosto, Levi’s Stadium)

Seattle (26 de agosto, Lumen Field)

Phoenix (29 de agosto, State Farm Stadium)

San Antonio (2 de septiembre, Alamodome)

El Paso (5 y 6 de septiembre, Sun Bowl Stadium)

Boston (12 de septiembre, Gillette Stadium)

Nueva York (17 y 18 de septiembre, MetLife Stadium)

Atlanta (24 de septiembre, Mercedes-Benz Stadium)

Houston (27 de septiembre, Reliant Stadium)

Miami (2 y 3 de octubre, Hard Rock Stadium)

Tampa (9 de octubre, Raymond James Stadium)

Dallas (15 de octubre, AT&T Stadium)

Tras octubre, la gira continuará por México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, finalizando en Milán el 24 de julio de 2027, según la web oficial de la artista.

El Viajando por el mundo Tropitour contempla 65 fechas hasta julio de 2027 en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Quiénes son los invitados especiales de la gira y en qué ciudades participan?

La organización confirmó la participación de Becky G, Elena Rose y Greeicy como invitadas en diferentes fechas de Estados Unidos y Canadá. Elena Rose abrirá la gira en Chicago hoy y mañana, y también participará en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. Becky G tiene presencia confirmada en diez conciertos, incluyendo Toronto, Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York. Greeicy acompañará a Karol G en Los Ángeles, Houston y Miami.

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Hasta el momento, no se han anunciado invitados para los conciertos en Latinoamérica y Europa, aunque la organización ha señalado que podrían producirse colaboraciones o apariciones sorpresas durante las siguientes etapas del tour.

¿Cómo es la producción y el concepto del “Viajando por el mundo Tropitour”?

El espectáculo tiene como eje la presentación de “Tropicoqueta”, el álbum lanzado en 2025, que explora la fusión de géneros como salsa, mariachi, vallenato, pop y reguetón, según declaraciones institucionales recogidas por The Concert Chronicles. La producción incluye un escenario de grandes dimensiones, tecnología de sonido e iluminación avanzada y una identidad visual marcada por el color naranja, de acuerdo con Cleveland.com y la web oficial de Soldier Field.

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La propuesta artística pretende rendir homenaje a los ritmos y culturas latinoamericanas, con un formato de show que varía en cada ciudad y la posibilidad de adaptaciones según el público y las características del recinto.

La primera etapa de la gira de Karol G por Estados Unidos y Canadá incluye ciudades como Toronto, Washington, Los Ángeles, Nueva York, Miami y Dallas. (Instagram/Karol G)

¿Cuál ha sido la respuesta del público y cómo se gestionó la venta de entradas?

La venta de boletos para el arranque en Chicago ha mostrado una alta demanda, de acuerdo con Concerts50. Los precios para las localidades más económicas rondan los 160 dólares, mientras que las zonas preferenciales presentan valores superiores. Soldier Field, con una capacidad de más de 60.000 espectadores, fue seleccionado por su infraestructura y la expectativa generada por el regreso de Karol G a los escenarios estadounidenses.

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Las plataformas oficiales de la artista y de los estadios han reportado un flujo sostenido de ventas desde la apertura de la preventa, y la organización comunicó que en varias ciudades podría abrir nuevas fechas para responder al volumen de solicitudes. El sold out en algunas ciudades se produjo en pocas horas.

¿Qué características tiene el after party y quién lo lidera?

En las fechas de Norteamérica, se realizará un after party oficial liderado por el DJ e influencer Daiky Gamboa, según las redes sociales oficiales de la gira. Este evento adicional se desarrollará luego de los conciertos principales y está orientado a prolongar la experiencia musical con selecciones de música urbana y latina.

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¿Cómo se enmarca esta gira en la trayectoria de Karol G?

El inicio del tour posiciona a Karol G como una de las figuras centrales de la música latina en el circuito internacional, con un formato de gira que abarca más de sesenta conciertos en estadios de cuatro continentes. La propuesta se diferencia por la magnitud de la producción, la presencia de invitados y la apuesta por la fusión de estilos.

La organización subrayó que el tour busca reflejar la evolución artística de la cantante en los últimos años, así como su impacto en la industria musical global. La artista no ofreció declaraciones públicas en la apertura del tour, pero la información institucional y las plataformas oficiales detallan la estructura del espectáculo.

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La gira de Karol G finalizará en Milán el 24 de julio de 2027 después de pasar por México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. (REUTERS/Ricardo Moraes)

¿Qué se puede esperar en los próximos meses y dónde consultar información oficial?

De acuerdo con los organizadores y las páginas oficiales, la gira se desplazará por Estados Unidos hasta octubre, para luego continuar por México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. La producción, los invitados y el diseño de los conciertos podrán experimentar modificaciones según las circunstancias de cada país o ciudad.

La disponibilidad de entradas, la confirmación de nuevas fechas y posibles anuncios de colaboraciones adicionales se actualizan en los canales oficiales de la gira y en los sistemas de venta de los recintos participantes. La organización recomienda consultar regularmente estas fuentes para información actualizada.

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¿Qué impacto tiene el tour para el público y la industria?

El “Viajando por el mundo Tropitour” representa uno de los eventos de mayor envergadura de la temporada 2026-2027 para la música latina, según medios. La presencia de artistas invitados, la magnitud del montaje y el recorrido internacional sitúan la gira como un referente para futuras producciones de la industria.

El público cuenta con acceso a boletos y actualizaciones en tiempo real a través de los canales digitales de la artista y los recintos. Las autoridades locales y las entidades organizadoras han señalado que el operativo de seguridad, movilidad y logística se ajusta a los protocolos establecidos para espectáculos de gran escala en cada ciudad.