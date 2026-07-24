Jet lag intestinal y vacaciones: cómo evitar que tu digestión arruine los primeros días de descanso

Cambios bruscos de horario alteran el equilibrio de la microbiota intestinal (Freepik)

Un vuelo de larga distancia, la promesa de unos días de descanso y, al llegar, un malestar inesperado: la digestión se descompensa y los primeros días de vacaciones se ven opacados por molestias intestinales. Esta escena, habitual para millones de viajeros, cobra especial relevancia en Argentina, donde comenzaron las vacaciones de invierno y miles de personas se desplazan dentro y fuera del país en busca de descanso.

La ciencia aporta una explicación reciente a este fenómeno: el "jet lag intestinal" surge como uno de los responsables de los síntomas que pueden impedir disfrutar del viaje desde el primer momento.

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Por qué la digestión se altera tras cruzar varios husos horarios

Según investigaciones de la Wroclaw Medical University, el jet lag intestinal ocurre cuando el reloj biológico y los ritmos de la microbiota intestinal dejan de estar sincronizados tras un cambio brusco de horario.

“Nuestro sistema digestivo es extremadamente sensible a los cambios de rutina, porque el eje intestino-cerebro depende de un ritmo circadiano muy regulado”, explica Kacper Wiśniewski, uno de los autores del estudio.

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En otras palabras, las bacterias del intestino siguen funcionando según el horario de origen, aun cuando el cerebro intenta adaptarse al nuevo destino.

El reloj biológico y el intestino suelen desincronizarse al cruzar varios husos horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un viaje intercontinental, los horarios de sueño, las comidas y la exposición a la luz cambian en pocas horas. Esa desincronización desencadena fatiga, sueño alterado, menor energía y trastornos digestivos. Muchas personas acusan estreñimiento, hinchazón, cambios en el apetito o sensación de pesadez. Aunque suele culparse a la comida local, el verdadero responsable puede ser un proceso interno más complejo.

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El papel de la microbiota intestinal en el jet lag

El concepto de microbiota intestinal refiere al conjunto de bacterias que habitan el aparato digestivo y cumplen funciones esenciales en la salud. Cuando los horarios de comida se modifican drásticamente, se altera la producción de enzimas digestivas y de bilis, así como la movilidad intestinal.

Fatiga, sueño alterado y malestar digestivo son síntomas frecuentes en viajes intercontinentales (Freepik)

“El balance de la microbiota puede cambiar en favor de cepas menos beneficiosas, lo que enlentece el tránsito intestinal y favorece el malestar”, detalló Laura Rafner en el mismo reporte. En ese sentido, el intestino tarda en adaptarse a los nuevos horarios y eso impacta en el bienestar general.

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Además, la reducción de ácidos grasos de cadena corta —compuestos generados por bacterias saludables— afecta la barrera intestinal y la regulación metabólica. Este desequilibrio, según el equipo de Wroclaw Medical University, puede agravar la fatiga y empeorar la calidad del sueño, instaurando un círculo difícil de romper.

El sistema digestivo depende de rutinas estrictas para mantener su funcionamiento óptimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para evitar que el jet lag intestinal arruine tus vacaciones

A pesar del panorama, existen recomendaciones basadas en evidencia científica para minimizar el impacto del jet lag intestinal.

“La clave está en ajustar progresivamente el reloj biológico antes del viaje, modificando horarios de sueño y de comidas para acercarse al del destino”, aconsejó Paweł Witko, coautor del estudio.

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Adaptar el horario de las comidas : se sugiere comenzar a comer según el horario del país de destino algunos días antes de viajar.

Evitar comer durante la noche biológica : tanto en el avión como tras aterrizar, priorizar las comidas en horario diurno local.

Hidratación constante : mantenerse bien hidratado ayuda al organismo a adaptarse más rápido.

Considerar suplementos : el uso de probióticos y prebióticos, bajo recomendación profesional, puede apoyar la recuperación de la microbiota.

Exposición a la luz : regular la exposición a la luz natural ayuda a sincronizar el reloj interno.

Melatonina bajo supervisión: su administración puede facilitar el ajuste de los ritmos circadianos, aunque su eficacia depende del momento de uso.

El desequilibrio de la microbiota puede provocar estreñimiento, hinchazón y cambios en el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las vacaciones: trabajadores por turnos y viajeros frecuentes

El fenómeno de jet lag intestinal no solo afecta a turistas. Según la profesora Dagmara Beata Gaweł-Dąbrowska, jefa del equipo de investigación, “vivir en desincronía con la naturaleza —por turnos laborales o comidas irregulares— incide directamente en la microbiota”.

Mantener un buen descanso nocturno, horarios regulares de alimentación y exposición adecuada a la luz natural es fundamental para la salud, tanto en viajes como en la vida cotidiana.

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Estas conclusiones, aunque estudiadas inicialmente en atletas que compiten en el extranjero, se extienden a cualquier persona sometida a cambios bruscos en los ritmos diarios.

Planificar un viaje implica más que elegir un destino o reservar alojamiento. “Para disfrutar realmente de las vacaciones, hay que cuidar no solo la logística, sino también la fisiología”, concluyó la profesora Gaweł-Dąbrowska. Tomar conciencia de estos procesos internos puede evitar que los primeros días de descanso se conviertan en una batalla contra el cansancio y las molestias digestivas.

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