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Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Desde Guanajuato hasta Chihuahua, distintos estados del país forman parte de la operación que abastece a McDonald’s México. La marca apuesta por proveeduría local, trazabilidad y estándares de calidad

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McDonald’s México adquiere cada año más de seis mil toneladas de carne para abastecer su operación en el país. McDonald’s México informa que 70% de sus proveedores produce en territorio nacional como parte de su estrategia de proveeduría local.McDonald’s México opera una cadena de suministro que inicia en el campo mexicano y pasa por plantas de producción y centros de distribución para abastecer restaurantes en el país. (Cortesía McDonald’s México)
(Cortesía McDonald’s México)

Cuando una hamburguesa llega a la mesa, pocas veces pensamos en todo lo que ocurrió antes de la primera mordida. Detrás de cada ingrediente existe una cadena que comienza en el campo mexicano, atraviesa plantas de producción, centros de distribución y procesos de calidad que operan todos los días para abastecer a cientos de restaurantes en el país.

En medio de la conversación sobre el Mundial 2026, McDonald’s México también pone sobre la mesa otro tema que forma parte esencial de su operación: la proveeduría local y el origen de los ingredientes que utiliza diariamente.

Actualmente, el 70% de sus proveedores producen en territorio nacional, una red que conecta distintos estados del país y que se ha convertido en una pieza clave para garantizar frescura, trazabilidad y estándares de calidad dentro de sus cocinas.

Del campo mexicano a la cocina

La historia de muchos de los productos que se consumen en McDonald’s México comienza lejos de las ciudades y mucho antes de llegar al restaurante.

La carne utilizada en sus hamburguesas proviene de Michoacán y Sinaloa. Se trata de carne 100% de res, sin aditivos artificiales, que posteriormente es empacada en Chihuahua por American Beef, aliado de la compañía desde hace más de 19 años.

Cada año, McDonald’s adquiere más de seis mil toneladas de carne para abastecer su operación en el país.

McDonald’s México adquiere cada año más de seis mil toneladas de carne para abastecer su operación en el país. McDonald’s México informa que 70% de sus proveedores produce en territorio nacional como parte de su estrategia de proveeduría local.McDonald’s México opera una cadena de suministro que inicia en el campo mexicano y pasa por plantas de producción y centros de distribución para abastecer restaurantes en el país. (Cortesía McDonald’s México)
(Cortesía McDonald’s México)

La ruta continúa hacia Guanajuato. En San Miguel de Allende e Irapuato se cultivan vegetales como lechuga y cebolla que forman parte de distintos productos del menú. Estos ingredientes son producidos por Mr. Lucky, empresa mexicana que emplea a miles de personas y participa activamente en la cadena de suministro agrícola.

En el caso del queso, la proveeduría llega desde Silao, Guanajuato, donde Schreiber produce más de mil toneladas anuales de queso Cheddar libre de colorantes y aromas artificiales para McDonald’s México.

Las salsas también tienen origen nacional. Productos como la salsa Big Mac, la mostaza y la cátsup son elaborados en Hidalgo por Griffith Foods México.Incluso los huevos utilizados en distintos productos provienen de Bachoco, una de las empresas mexicanas más reconocidas del sector alimentario.

Y para quienes disfrutan de acompañar su día con una taza de café, el recorrido también inicia en el campo mexicano. El McCafé está elaborado con granos cultivados en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, zonas cafetaleras por excelencia, este llega a través de Café Blasón, además de contar con la certificación Rainforest Alliance, que promueve prácticas orientadas a la conservación ambiental y al bienestar de las comunidades productoras.

Calidad que va más allá del menú

En una época donde los consumidores buscan conocer el origen de sus alimentos, la trazabilidad y la transparencia se han convertido en factores cada vez más relevantes para la industria restaurantera.

McDonald’s México adquiere cada año más de seis mil toneladas de carne para abastecer su operación en el país. McDonald’s México informa que 70% de sus proveedores produce en territorio nacional como parte de su estrategia de proveeduría local.McDonald’s México opera una cadena de suministro que inicia en el campo mexicano y pasa por plantas de producción y centros de distribución para abastecer restaurantes en el país. (Cortesía McDonald’s México)
(Cortesía McDonald’s México)

McDonald’s México ha buscado implementar prácticas que garanticen estándares de calidad que abarcan desde la selección de proveedores hasta la preparación final de los alimentos en sus restaurantes. El uso de ingredientes cuidadosamente seleccionados, así como la eliminación de colores y aromas artificiales añadidos en sus hamburguesas clásicas, son algunas de las medidas implementadas con el objetivo de resaltar el sabor propio de los ingredientes.

La compañía también trabaja bajo protocolos de seguridad alimentaria e higiene que buscan garantizar consistencia en todos sus restaurantes, mientras que la trazabilidad de sus ingredientes permite identificar su origen y recorrido dentro de la cadena de suministro.

Parte de este compromiso puede observarse a través de “Puertas Abiertas”, un programa que invita a los consumidores a recorrer las cocinas de McDonald’s y conocer de primera mano cómo se almacenan, preparan y sirven los alimentos.

La iniciativa permite mostrar de forma tangible aspectos como el manejo de ingredientes, los controles de calidad, los procedimientos de limpieza y los estándares operativos que forman parte de la experiencia diaria en los restaurantes.

Incluso productos de temporada incorporan ingredientes provenientes de distintos estados del país, reflejando la importancia que tiene la proveeduría nacional.

La proveeduría local como parte de la conversación

Más allá de abastecer restaurantes, la red de proveedores nacionales también representa una fuente de empleo para miles de familias mexicanas vinculadas al sector agrícola, ganadero y alimentario.

(Cortesía McDonald’s México)
(Cortesía McDonald’s México)

En un contexto donde cada vez más consumidores valoran el consumo local, la conexión entre McDonald’s México y productores nacionales se convierte en parte importante de su narrativa de marca.

Pero detrás de cada producto existe una operación mucho más amplia: una cadena que diariamente conecta a productores, distribuidores y cocinas para garantizar que millones de personas encuentren el mismo sabor y calidad en cada visita.

Porque antes de convertirse en hamburguesa, cada ingrediente ya recorrió buena parte de México.

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