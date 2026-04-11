Advertencia urgente: OpenAI pide actualizar ChatGPT en Mac por una vulnerabilidad detectada

OpenAI lanza un comunicado y le pide a usuarios de Mac con ChatGPT actualizar la aplicación.

OpenAI emitió una advertencia dirigida a usuarios de macOS en la que recomienda actualizar de inmediato sus aplicaciones oficiales, entre ellas ChatGPT, Codex, Atlas y Codex CLI, como medida preventiva ante un posible riesgo de seguridad vinculado a un software de terceros. La compañía aclaró que no existen indicios de filtración de datos ni de compromiso de sus sistemas, pero decidió actuar de forma anticipada.

El problema identificado está relacionado con Axios, una herramienta externa que forma parte de un incidente más amplio reportado en la industria tecnológica. Aunque el alcance específico del incidente no afecta directamente a los usuarios de OpenAI, la empresa optó por reforzar sus mecanismos de seguridad para evitar posibles vulnerabilidades futuras.

En un comunicado oficial, OpenAI explicó que el objetivo principal de esta actualización es proteger el proceso de certificación que garantiza que sus aplicaciones en macOS son legítimas. Este sistema resulta clave para evitar la distribución de versiones falsas o modificadas del software que puedan suplantar a las originales y comprometer la seguridad de los usuarios.

OpenAI le pide a los usuarios de Mac actualizar sus aplicaciones. (X)

“Recientemente identificamos un problema de seguridad relacionado con una herramienta de desarrollo de terceros (…) Por precaución, estamos tomando medidas para proteger el proceso que certifica que nuestras aplicaciones de macOS son legítimas”, señaló la compañía. En ese mismo mensaje, subrayó que no se ha detectado acceso indebido a datos de usuarios ni alteraciones en su software.

Como parte de esta respuesta, OpenAI está implementando nuevas certificaciones de seguridad, lo que obliga a los usuarios a instalar las versiones más recientes de sus aplicaciones. Este proceso no solo refuerza la autenticidad del software, sino que también bloquea versiones antiguas que podrían quedar expuestas a riesgos potenciales.

La empresa también estableció una fecha límite clara: a partir del 8 de mayo, las versiones desactualizadas de estas aplicaciones podrían dejar de funcionar. Esto implica que los usuarios que no actualicen a tiempo podrían perder acceso a herramientas clave, especialmente en entornos de trabajo donde ChatGPT y Codex se utilizan de forma intensiva.

OpenAI reveló que identificó problemas de seguridad vinculados a herramientas de terceros. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El aviso se enmarca en una tendencia creciente dentro del sector tecnológico: actuar de forma preventiva ante posibles vulnerabilidades, incluso cuando no se ha confirmado un ataque directo. Este enfoque busca minimizar riesgos en un entorno donde las amenazas evolucionan rápidamente y donde las aplicaciones basadas en inteligencia artificial manejan grandes volúmenes de información.

La seguridad del software se ha convertido en un aspecto crítico. Las aplicaciones que operan en sistemas como macOS dependen de certificados digitales que validan su origen. Si estos certificados se ven comprometidos o quedan desactualizados, pueden abrir la puerta a ataques como la distribución de aplicaciones maliciosas disfrazadas de software legítimo.

Por ello, la recomendación de OpenAI es clara: verificar que todas sus aplicaciones estén actualizadas a la última versión disponible. Este proceso suele realizarse automáticamente en muchos casos, pero la compañía sugiere comprobar manualmente para evitar cualquier inconveniente.

OpenAI advirtió que sus aplicaciones que no se encuentren actualizadas podrían dejar de funcionar desde el 8 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de este incidente puntual, la situación refleja cómo el ecosistema tecnológico depende cada vez más de herramientas externas y librerías de terceros, lo que amplía la superficie de posibles riesgos. Incluso empresas con altos estándares de seguridad, como OpenAI, deben monitorear constantemente estos componentes para anticiparse a problemas.

Aunque no se han reportado daños ni filtraciones, la advertencia subraya la importancia de mantener el software actualizado como una práctica básica de seguridad digital. En un escenario donde las aplicaciones de inteligencia artificial se integran cada vez más en la vida cotidiana y laboral, este tipo de medidas preventivas se vuelven esenciales para garantizar un uso seguro.