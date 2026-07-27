“El mayor brote en la historia”: exdirector de la FDA vincula cilantro y perejil mexicanos a crisis de diarrea explosiva

El exjefe de la FDA dice en CNBC que la medida responde a la sospecha de una contaminación ligada a un brote de ciclosporiasis en varios estados, mientras las autoridades aún no confirman el foco original. REUTERS/Brendan McDermid

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El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Scott Gottlieb, afirmó este lunes que algunas grandes comercializadoras y cadenas de retail habrían dejado de abastecerse de productos agrícolas provenientes de una región del centro de México, ante la sospecha de una contaminación de mayor escala vinculada a un brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de la Unión Americana.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se manifiesta?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que infecta el intestino delgado y provoca síntomas como diarrea acuosa —coloquialmente descrita como “explosiva”—, dolor abdominal, pérdida de apetito, hinchazón, náuseas y fatiga, de acuerdo con información difundida por especialistas en enfermedades infecciosas. Se trata de un padecimiento generalmente autolimitado, aunque las autoridades sanitarias estadounidenses anticipan una temporada más severa de lo habitual este año debido a condiciones climáticas que habrían elevado el riesgo de contaminación.

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El vínculo con el centro de México

De acuerdo con declaraciones de Gottlieb en el canal CNBC, distintos focos del brote —incluyendo casos en la región de los Grandes Lagos, Nueva York y Carolina del Norte— podrían estar relacionados con perejil y cilantro procedentes del centro de México, aunque las autoridades aún no han determinado el origen exacto de la contaminación.

Según lo expuesto por el exfuncionario:

Pudo haberse presentado un evento de contaminación que afectó a múltiples campos de cultivo en la región.

Entre las hipótesis que se investigan se encuentran la llegada de aguas residuales a zonas de cultivo mediante agua de riego, inundaciones, el desbordamiento de baños portátiles utilizados por trabajadores agrícolas o una posible ruptura en un canal de aguas negras.

“So there was some event that happened in central Mexico. We don’t know what yet” (“Hubo algún evento que ocurrió en el centro de México. Todavía no sabemos qué fue”), señaló Gottlieb, subrayando que la causa continúa bajo investigación.

El exjefe de la FDA dice en CNBC que la medida responde a la sospecha de una contaminación ligada a un brote de ciclosporiasis en varios estados, mientras las autoridades aún no confirman el foco original

Un brote de dimensiones históricas

Una investigación de la FDA había vinculado previamente el brote a lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms, distribuida en establecimientos de Taco Bell —cadena propiedad de Yum Brands— en nueve estados. La compañía ya dejó de abastecerse de la región señalada y cerró su planta de producción ahí, aunque la FDA ha indicado que investiga otros productos además de la lechuga.

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Hasta el momento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportan 4 mil 173 casos confirmados por laboratorio, además de más de 7 mil 400 casos sospechosos adicionales. Michigan, por su parte, ha reportado más de 9 mil casos registrados y continúa buscando el origen de los contagios activos.

Gottlieb calificó la situación como el mayor brote de ciclosporiasis en la historia de este padecimiento en Estados Unidos, y advirtió que la cifra real de casos podría ser de 10 a 20 veces mayor a la reportada oficialmente.

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Especialista advierte sobre el actual brote de ciclosporiasis en Estados Unidos así como los posibles riesgos de que este llegue a nuestro país. Para prevenirlo es importante tomar en cuenta las recomendaciones de expertos en salud. (@ ciclosporiasis)

Reacciones y seguimiento

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. Cadenas como Kroger, Walmart, Target, Costco, Amazon Fresh, así como Taco Bell, Chipotle, Wendy’s y Taylor Farms, tampoco emitieron declaraciones al respecto.

Gottlieb no identificó a las empresas que, según él, ya retiraron producto de la región de sus cadenas de suministro, aunque señaló que esta medida “debería mitigar parte del riesgo en curso”.

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La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal prolongada causada por un parásito microscópico, y las autoridades estadounidenses anticipan una temporada más severa de lo habitual debido a condiciones climáticas que habrían elevado el riesgo de contaminación.

La medida, que el exfuncionario de la FDA presenta como preventiva, busca reducir la exposición a una infección intestinal asociada con un parásito, en una temporada que autoridades prevén más intensa por el clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de las autoridades mexicanas

Ante el aumento de casos en territorio estadounidense, la Secretaría de Salud de México emitió, según trascendió a mediados de julio, un aviso preventivo de viaje de nivel medio para las personas que se desplacen a Estados Unidos. El documento, citado por medios especializados, no recomienda cancelar viajes, pero sí solicita reforzar la higiene de manos, el consumo de agua segura y las medidas de prevención relacionadas con los alimentos.

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De manera paralela, las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural de México habrían activado un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos y adoptar medidas preventivas.