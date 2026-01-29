Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

El acuerdo entre Indra Group y CAF impulsa la transformación digital en América Latina y el Caribe, priorizando proyectos de alto impacto tecnológico. - (Infobae)

En un momento en el que la transformación digital define la competitividad, la calidad de los servicios públicos y la vida cotidiana, América Latina y el Caribe enfrentan un reto estructural: acelerar la modernización tecnológica sin que los proyectos se frenen por falta de financiamiento, brechas de conectividad o trámites interminables.

En ese contexto, Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron un acuerdo que busca articular capacidades tecnológicas con financiamiento para impulsar proyectos de alto impacto en la región.

La alianza, firmada en Ciudad de Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF, crea un marco para identificar, estructurar y priorizar proyectos de digitalización de servicios públicos, con foco en ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo, inteligencia artificial aplicada y conectividad.

A diferencia de otros acuerdos de cooperación, este no contempla montos preasignados ni compromisos automáticos de financiación, sino un esquema flexible que permite evaluar los proyectos caso por caso, según las necesidades de cada país y su interés público.

Para José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, la relevancia del acuerdo radica en la complementariedad entre ambas instituciones. Desde su perspectiva, Indra aporta experiencia tecnológica internacional y conocimiento sectorial, mientras que CAF suma el músculo financiero y el entendimiento profundo de las prioridades de desarrollo de los países de la región.

“Hay muchos proyectos que se demoran o se caen por falta de financiación. Este acuerdo permite mejorar la calidad de los servicios públicos precisamente porque ayuda a que esos proyectos encuentren un camino más claro hacia su ejecución”, explicó.

Sobre el alcance del acuerdo, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que “la transformación digital es un habilitador clave del desarrollo sostenible en la región. Con este acuerdo, CAF e Indra Group podrán identificar y estructurar proyectos de alto impacto para fortalecer capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del Estado y acercar servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos en América Latina y el Caribe”.

Comité técnico

Uno de los elementos centrales del memorando es la creación de un comité técnico conjunto, integrado por directivos de CAF e Indra, encargado de analizar las demandas de proyectos, ordenarlas y jerarquizarlas en función de criterios como impacto público, viabilidad financiera y madurez tecnológica.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años y apunta a reducir los tiempos entre la identificación de una necesidad y la puesta en marcha de una solución concreta, uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las iniciativas de transformación digital en el sector público.

De los Mozos subrayó que la intención de Indra es posicionarse como socio tecnológico de referencia para América Latina y el Caribe, apoyándose en su experiencia previa en distintos mercados.

Entre las áreas prioritarias de colaboración, la gestión del tráfico aéreo ocupa un lugar destacado. Indra es uno de los principales proveedores de soluciones en este ámbito a nivel global y recientemente obtuvo contratos relevantes en Estados Unidos y en Europa, como su designación para proyectos de movilidad en Transport for London.

Esa experiencia, explicó De los Mozos, puede trasladarse a aeropuertos y sistemas de navegación aérea de América Latina, donde la optimización de rutas, frecuencias y capacidades resulta clave tanto para la eficiencia operativa como para la seguridad.

Ciberseguridad

Otro eje relevante es la ciberseguridad, un campo que ha ganado centralidad a medida que los Estados digitalizan trámites, bases de datos y servicios esenciales. Si bien el acuerdo no define proyectos específicos de antemano, sí establece que las iniciativas deberán respetar la normativa de cada país en materia de licitaciones, protección de datos y propiedad intelectual.

De los Mozos fue enfático en señalar que el memorando no otorga ventajas competitivas automáticas a Indra: cada proyecto deberá someterse a los procesos de contratación pública correspondientes, garantizando competencia y transparencia.

La conectividad, especialmente en zonas rurales, aparece como uno de los ejemplos más concretos de cómo podría materializarse la colaboración. En amplias áreas de la región, la falta de acceso a internet obliga a las personas a desplazarse largas distancias para realizar trámites básicos o acceder a servicios de salud. Indra, que recientemente integró activos satelitales como Hispasat, plantea que la combinación de tecnología satelital y financiamiento estructurado puede cerrar esas brechas de forma más rápida y eficiente, mejorando la inclusión digital.

Desde la perspectiva de CAF, el acuerdo se alinea con su rol como banco de desarrollo enfocado en mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida en sus países miembros. La institución aprobó en 2025 más de 18.000 millones de dólares en financiamiento, con un peso creciente de proyectos vinculados a sostenibilidad y transformación digital. El memorando con Indra busca precisamente fortalecer la etapa previa a la financiación: la estructuración técnica de proyectos sólidos, con objetivos claros y resultados medibles.

Un aspecto clave del acuerdo es su énfasis en la implementación. Tanto Indra como CAF reconocen que uno de los riesgos recurrentes en proyectos públicos es que queden inconclusos o se diluyan en el tiempo. Para evitarlo, el comité de seguimiento no solo evaluará nuevas propuestas, sino que dará seguimiento al avance de las iniciativas seleccionadas, apoyándose en casos de uso ya implementados en otras regiones del mundo.

Para De los Mozos, el valor diferencial de esta alianza es su orientación práctica. “Los procesos están claros y la forma de trabajar está definida. Ahora lo que toca es ejecutar y aplicar experiencias que ya existen en otros mercados”, afirmó. En su visión, la transformación digital no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar servicios públicos concretos, desde la movilidad urbana hasta la atención ciudadana.

Impacto de la digitalización en sectores estratégicos

La digitalización dejó de ser un concepto aspiracional en América Latina y el Caribe para convertirse en una urgencia estratégica ligada a productividad, soberanía tecnológica y desarrollo sostenible.

Ese fue uno de los ejes del panel sobre el impacto de la digitalización en sectores estratégicos, el rol de los datos, la inteligencia artificial y los marcos regulatorios, realizado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la CAF en Ciudad de Panamá.

Desde la perspectiva de Indra Group, José Vicente de los Mozos fue directo al plantear que el llamado “salto digital” no consiste en sumar tecnologías aisladas, sino en asumirlo como una política de Estado sostenida en el tiempo y apoyada en una colaboración público-privada real.

A su juicio, la transformación tecnológica responde hoy a tres factores geopolíticos clave: mejorar la productividad, garantizar soberanía tecnológica y avanzar en desarrollo sostenible, objetivos que requieren planificación, priorización y aliados confiables.

De los Mozos advirtió que los países de la región enfrentan una “urgencia digital” común y que postergar decisiones solo amplía las brechas existentes. En ese contexto, subrayó que sectores como movilidad inteligente, tráfico aéreo, seguridad e infraestructuras críticas concentran las mayores oportunidades de impacto inmediato, siempre que la tecnología se traduzca en mejores servicios públicos y calidad de vida para los ciudadanos.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el rol del dato y la inteligencia artificial como base de la transformación. Explicó que la región debe avanzar primero en la recopilación y organización de datos para luego aplicar inteligencia artificial de forma efectiva. Como ejemplo, mencionó el uso de plataformas de análisis para sistemas de videovigilancia urbana, donde la IA permite identificar patrones y mejorar la prevención y la respuesta en tiempo real.

La ciberseguridad fue presentada por el directivo de Indra como un elemento transversal y no accesorio del proceso de digitalización. Alertó que muchas infraestructuras críticas en América Latina ya operan en entornos digitales sin niveles adecuados de protección, lo que genera riesgos y debilita la confianza ciudadana. Sin confianza —insistió— no hay digitalización sostenible ni inversión a largo plazo.

Desde la perspectiva multilateral, Eduardo Chomali, Ejecutivo Senior de Transformación Digital y Servicios al Ciudadano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sostuvo que el verdadero salto digital de la región pasa por fortalecer las capacidades institucionales del Estado.

Señaló que la tecnología debe traducirse en servicios públicos más eficientes, accesibles y centrados en el ciudadano, y subrayó el rol de los organismos multilaterales para articular financiamiento, asistencia técnica y gobernanza que permitan escalar proyectos digitales con impacto tangible.

El panel también abordó el papel de los datos y la inteligencia artificial como motores de productividad. Eleonora Rabinovich, directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para Hispanoamérica en Google, afirmó que la IA ya dejó de ser experimental y hoy está integrada en la vida cotidiana de millones de personas en la región.

Destacó que América Latina tiene la oportunidad de “saltar etapas” si logra combinar talento, infraestructura digital y marcos regulatorios que no frenen la innovación, y remarcó que la adopción de IA en el sector público puede mejorar la eficiencia fiscal y la calidad de los servicios, una visión que también fue compartida por De los Mozos, quien subrayó que el uso estratégico de los datos y la inteligencia artificial debe traducirse en Estados más eficientes y en mejores servicios para el ciudadano.

En paralelo, otros panelistas pusieron el acento en la inclusión y la confianza como condiciones habilitantes. Gloria Guimarães, miembro de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible (CDESS), advirtió que la transformación digital requiere preparar a las personas, especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores tradicionalmente excluidos.

Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, coincidió en que sin conectividad, educación digital y seguridad —tanto física como cibernética— no habrá inversión sostenible ni adopción tecnológica a largo plazo, un punto en el que De los Mozos insistió al señalar que sin confianza y ciberseguridad no puede haber digitalización sostenible.