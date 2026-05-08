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El efectivo pierde terreno en América Latina y el Caribe: casi 9 de cada 10 personas está lista para usar los pagos digitales

De acuerdo con el reporte de Mastercard, el uso de pagos electrónicos crece de forma sostenida y está transformando los hábitos de consumo, así como la manera en que las personas realizan sus transacciones diarias

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Las tarjetas de débito ganan protagonismo en los pagos diarios, especialmente en supermercados, restaurantes y transporte compartido. (Cortesía: Gemini)
Las tarjetas de débito ganan protagonismo en los pagos diarios, especialmente en supermercados, restaurantes y transporte compartido. (Cortesía: Gemini)

Pagar el café con el celular, dividir una cuenta desde una app o usar débito para hacer mercado dejó de ser una novedad y se integra cada vez más en la rutina diaria de millones de personas en América Latina y el Caribe (LAC). Los pagos digitales comienzan a desplazar al efectivo incluso en ámbitos históricamente dominados por el dinero en efectivo.

Un estudio reciente de Mastercard sobre digitalización e inclusión financiera señala que el 89% de los consumidores en la región ya se considera usuario digital. Este cambio evidencia una transformación profunda en la gestión y administración de las finanzas personales, con un avance sostenido de la digitalización en actividades cotidianas como compras en supermercados, restaurantes, transporte y pagos de servicios, según el informe elaborado junto con la consultora Many Minds Group.

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De acuerdo con el estudio, el 68% de quienes aún no utilizan pagos digitales considera “muy probable” adoptarlos en el futuro, lo que indica que la digitalización financiera sigue avanzando en toda la región.

Mujer de perfil sentada en una mesa, mirando una factura electrónica en su tablet. Junto a ella, bolsas de tela con compras de supermercado y un smartphone.
El 89% de los consumidores en la región ya se identifica como usuario digital, impulsado por la adopción de pagos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La participación digital en América Latina y el Caribe ha alcanzado un nuevo nivel, y la inclusión ya no se trata solo de incorporar a las personas al sistema financiero, sino de asegurar que el sistema funcione para ellas en su vida diaria”, afirmó Andrea Scerch, presidente de Mastercard para LAC.

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A su vez, Scerch subrayó que el foco debe estar en lograr que los pagos digitales sean confiables en los momentos más relevantes, desde compras cotidianas hasta la administración de los gastos del hogar.

El pago con débito, motor de los consumos diarios

En este proceso de transformación, la tarjeta de débito se consolida como una de las herramientas de pago más utilizadas y confiables para millones de consumidores en la región.

El estudio revela que el 34% de los participantes utiliza débito para compras en supermercados, el 33% en restaurantes y cafeterías, el 27% para facturas telefónicas y el 26% en servicios de transporte compartido. Estos datos muestran cómo los pagos digitales dejaron de limitarse a compras online o grandes comercios, integrándose en los consumos diarios.

Manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de transporte. Al fondo, una calle urbana iluminada al anochecer con coches y luces de neón.
Las soluciones Contactless, Tap on Phone y Click to Pay buscan ampliar la aceptación de pagos digitales, facilitando operaciones seguras y sin fricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efectivo sigue presente pese al crecimiento de los pagos digitales

A pesar del crecimiento de los pagos digitales, el efectivo sigue presente en los pagos diarios. Casi la mitad de los consumidores (47%) usó dinero físico en los últimos seis meses, especialmente en pequeños comercios y entornos informales donde la aceptación digital sigue siendo limitada. El uso persistente del efectivo responde más a la falta de opciones disponibles que a una preferencia cultural: el 87% de los encuestados desearía que más tiendas y personas aceptaran pagos digitales, mientras que el 59% afirma que al menos una vez al mes debe usar efectivo pese a preferir opciones digitales.

Los resultados destacan que una de las principales oportunidades para acelerar la inclusión financiera pasa por ampliar la aceptación digital y reducir las fricciones tanto para consumidores como para pequeños negocios.

Seguridad y confianza impulsan los pagos digitales

La seguridad y la confianza se perfilan como pilares fundamentales para el desarrollo de los pagos digitales en la región. El 95% de los usuarios digitales prioriza la seguridad al elegir cómo pagar y el 94% resalta la confiabilidad como factor relevante.

Mano sosteniendo un teléfono móvil realizando pago sin contacto en un terminal electrónico.
La falta de opciones de pago electrónico en pequeños comercios y entornos informales ralentiza la inclusión financiera en la región.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 43% afirma que una mayor protección incentivaría el uso de pagos digitales, el 38% destaca la importancia de mecanismos claros para resolver inconvenientes y el 36% valora un servicio de atención al cliente más efectivo. Estos factores son determinantes en la percepción de riesgo y en el ritmo de adopción de nuevas tecnologías financieras.

Mastercard apuesta por la salud financiera y la expansión digital en LAC

En este contexto, Mastercard ha anunciado su meta de conectar y proteger a 500 millones adicionales de personas y pequeñas empresas hacia 2030, promoviendo la salud financiera más allá de la simple inclusión. El objetivo es fortalecer la capacidad de administrar gastos, generar historial financiero, acceder a herramientas de planificación y mejorar la resiliencia económica.

Para ello, la compañía colabora con bancos, gobiernos y comercios en la implementación de soluciones como Contactless, Tap on Phone y Click to Pay, orientadas a facilitar pagos seguros y sin fricciones tanto en grandes ciudades como en pequeños comercios de barrio.

“La conversación sobre inclusión ha evolucionado más allá del acceso. Hoy, las personas en toda la región reconocen los beneficios de los pagos digitales: rapidez, comodidad y seguridad”, expresó Scerch. “Por eso no solo nos enfocamos en ampliar la aceptación, sino en ayudar a que las personas y las pequeñas empresas participen con confianza y seguridad en la economía digital, ya sea en grandes ciudades o en negocios de barrio”, concluyó.

Seguridad y confianza se consolidan como clave para la masificación de los pagos digitales.
Seguridad y confianza se consolidan como clave para la masificación de los pagos digitales. (Mastercard)

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