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Este es el secreto para resaltar tus platillos mexicanos

La clave de una comida memorable para conquistar los paladares esta Navidad, está en la calidad de los ingredientes

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana se transforma en un festín de sabores durante la época navideña. Comidas, postres y bebidas típicas se vuelven los protagonistas de reuniones familiares y preservan tradiciones centenarias que dan muestra de los sabores típicos de México.

Un aspecto clave en la preparación de estos manjares son los ingredientes que optimizan la textura y sabor de los platillos. Entre ellos, los productos lácteos destacan como grandes aliados en la cocina, ya que permiten lograr cremosidad en salsas, postres y bebidas como el atole o el agua de horchata.

En esta temporada, el equilibrio entre tradición e innovación en los ingredientes es esencial para lucir una mesa desbordante de sabor y calidad. En la cocina, cada ingrediente cuenta.

La calidad de los productos que usamos puede hacer la diferencia al resaltar los sabores de nuestras preparaciones y lograr texturas memorables. Apostar por ingredientes de confianza, versátiles y frescos es esencial para que cada receta cumpla con su propósito: deleitar el paladar y honrar las tradiciones culinarias que compartimos en familia.

Desde hace más de 80 años, Carnation Clavel ha estado presente en las cocinas mexicanas, aportando cremosidad y versatilidad a platillos de todos los días y recetas festivas. Este producto lácteo, en sus diversas presentaciones, se ha consolidado como un ingrediente indispensable en recetas dulces y saladas.

Con ingredientes como Carnation Clavel, las familias mexicanas transforman sus recetas en un festín de sabor y cremosidad. Carnation Clavel, un ingrediente indispensable para realzar los sabores de postres, bebidas y platillos icónicos en la cocina mexicana. Carnation Clavel resalta en recetas como el atole, el agua de horchata y salsas cremosas, haciendo de cada preparación una experiencia inolvidable. Eventos especiales con chefs reconocidos muestran cómo Carnation Clavel enriquece la textura y el sabor de las recetas festivas mexicanas. (Cortesía Carnation Clavel)
Con ingredientes como Carnation Clavel, las familias mexicanas transforman sus recetas en un festín de sabor y cremosidad. (Cortesía Carnation Clavel)

En la cocina tradicional mexicana, Carnation Clavel es la base de salsas como la de poblano para pastas; es protagonista en cremas de verduras que logran una textura más suave y en postres icónicos como el flan de arroz, el pay de limón y los esponjosos hot cakes.

Además, Carnation Clavel no solo resalta en platos cotidianos como las tortitas de nopal con pollo, sino también en bebidas como el clásico atole de arroz con leche o el agua de horchata enriquecida.

Es fácil notar que su versatilidad y capacidad para mejorar las recetas hacen de este producto un aliado fundamental en la gastronomía mexicana. Durante la temporada navideña, Nestlé ha destacado la importancia de Carnation Clavel a través de eventos especiales con chefs reconocidos, quienes han mostrado cómo emplear el producto para exaltar los sabores y texturas de platos típicos.

Con Carnation se siente diferente” fue la campaña con la que la marca llevó un stand a diversos puntos de la Ciudad de México en colaboración con TV Azteca. Este recorrido incluyó presentaciones en TV Azteca los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, en Chedraui Polanco el 11 de diciembre, y en las sucursales de Zorro Abarrotero en Atizapán de Zaragoza el 13 de diciembre y Alta Tensión el 16 de diciembre.

Con ingredientes como Carnation Clavel, las familias mexicanas transforman sus recetas en un festín de sabor y cremosidad. Carnation Clavel, un ingrediente indispensable para realzar los sabores de postres, bebidas y platillos icónicos en la cocina mexicana. Carnation Clavel resalta en recetas como el atole, el agua de horchata y salsas cremosas, haciendo de cada preparación una experiencia inolvidable. Eventos especiales con chefs reconocidos muestran cómo Carnation Clavel enriquece la textura y el sabor de las recetas festivas mexicanas. (Cortesía Carnation Clavel)
Eventos especiales con chefs reconocidos muestran cómo Carnation Clavel enriquece la textura y el sabor de las recetas festivas mexicanas. (Cortesía Carnation Clavel)
Con ingredientes como Carnation Clavel, las familias mexicanas transforman sus recetas en un festín de sabor y cremosidad. Carnation Clavel, un ingrediente indispensable para realzar los sabores de postres, bebidas y platillos icónicos en la cocina mexicana. Carnation Clavel resalta en recetas como el atole, el agua de horchata y salsas cremosas, haciendo de cada preparación una experiencia inolvidable. Eventos especiales con chefs reconocidos muestran cómo Carnation Clavel enriquece la textura y el sabor de las recetas festivas mexicanas. (Cortesía Carnation Clavel)
(Cortesía Carnation Clavel)

La experiencia estuvo llena de talento y sabor gracias a la participación del chef Rahmar Villegas, que con su experticia brindó a los asistentes la oportunidad de disfrutar de diversas creaciones culinarias elaboradas con Carnation Clavel, desde esponjosos hot cakes y pastas cremosas hasta refrescantes aguas de horchata con un toque especial.

Así, quedó demostrado cómo este ingrediente puede transformar y perfeccionar los platillos clásicos.Para cerrar con broche de oro, Viviann Baeza se sumó a la celebración el 13 y 16 de diciembre, compartiendo momentos únicos con el público en un ambiente lleno de alegría y tradición.

Con ingredientes como Carnation Clavel, las familias mexicanas transforman sus recetas en un festín de sabor y cremosidad. Carnation Clavel, un ingrediente indispensable para realzar los sabores de postres, bebidas y platillos icónicos en la cocina mexicana. Carnation Clavel resalta en recetas como el atole, el agua de horchata y salsas cremosas, haciendo de cada preparación una experiencia inolvidable. Eventos especiales con chefs reconocidos muestran cómo Carnation Clavel enriquece la textura y el sabor de las recetas festivas mexicanas. (Cortesía Carnation Clavel)
Carnation Clavel, un ingrediente indispensable para realzar los sabores de postres, bebidas y platillos icónicos en la cocina mexicana.(Cortesía Carnation Clavel)

Esta experiencia permitió conocer a fondo la versatilidad de Carnation Clavel y descubrir la esponjosidad y cremosidad que aporta a los platillos favoritos de las familias mexicanas. Si quieres conocer mejor cómo aprovechar su versatilidad, puedes encontrar recetas y consejos adicionales en plataformas como Recetas Nestlé, que ofrecen una guía completa para incorporar este ingrediente en platos cotidianos o en las recetas festivas de esta temporada.

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