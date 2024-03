Cómo transformar tus mañanas con “15 minutos más”

La alarma, lista para sonar, marca el inicio de la rutina diaria pero también la necesidad de equilibrar nuestro tiempo ara el descanso. (Imagen ilustrativa Infobae)

La vida en las ciudades está llena de oportunidades y experiencias para todos los habitantes, ya que suelen ser centros de oportunidades económicas y tener la accesibilidad a una amplia variedad de servicios Sin embargo, la vida urbana también conlleva ciertos inconvenientes. Las mañanas en la ciudad vienen acompañadas de diversas complicaciones que afectan la rutina diaria de sus habitantes. Entre las más frecuentes se encuentran:

Tráfico y retrasos en el transporte: Uno de los problemas más comunes es el tráfico intenso y los retrasos en el transporte público, lo que dificulta llegar a tiempo al trabajo o a compromisos matutinos. Contaminación acústica: El ruido del tráfico, las obras en construcción y las actividades comerciales comienzan temprano, contribuyendo a un ambiente ruidoso que puede perturbar el sueño y el descanso. Prisa y estrés: El afán por evitar el tráfico y llegar a tiempo a los compromisos genera un ambiente de prisa y estrés, afectando el estado de ánimo y la salud mental de las personas. Desafíos para padres con niños: La logística matutina de preparar a los niños para la escuela y dejarlos a tiempo, combinada con las complicaciones anteriores, puede ser particularmente desafiante. Servicios públicos abrumados: Las estaciones de transporte público, las cafeterías y otros servicios suelen estar sobresaturados en las mañanas, lo que puede llevar a largas esperas y una experiencia menos placentera.

Estas complicaciones requieren planificación y paciencia por parte de los residentes urbanos, quienes deben levantarse muy temprano para poder realizar todas sus actividades a tiempo. En las prisas matutinas, cada minuto cuenta, tener 15 minutos extra parece casi imposible.

La campaña "15 min más" de DiDi promueve un inicio de día menos estresante.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué harías si tuvieras 15 minutos más?

Esa es la pregunta que DiDi está lanzando a las personas a través de su campaña “15 min más”, la cual invita a las personas a pensar en qué harían si tuvieran unos minutos extra por las mañanas y cómo DiDi puede ayudarlos a superar las complicaciones que surgen en ese horario y llegar a tiempo a todos sus compromisos.

Este esfuerzo busca alentar a aquellos que disfrutan de “15 minutos más” en la cama, ya sea para descansar un poco más, revisar sus dispositivos móviles, disfrutar de una taza de café o posponer el momento de levantarse.

A través de la colocación de camas en En Av. Chile, se busca que las personas conozcan como se ve la vida con DiDi, al no tener que preocuparse por si se les hizo tarde para ir al trabajo, se levantaron tarde para ir a la escuela, o simplemente no desean pasar por el caos del tráfico y quieren viajar con mayor comodidad, pues con los servicios de DiDi ofrecen la oportunidad de disfrutar de 15 mins más para hacer lo que desee.

Esta innovadora forma de ver las prisas matutinas sólo será visible el 19 y 20 de marzo, por lo que se sugiere a las personas estar atentos en las calles.

Un viaje en Didi puede ser mucho más ameno que la congestión vehicular y los retrasos del transporte público que complican las mañanas en la ciudad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

DiDi sabe que los problemas matutinos con el transporte público como la saturación de usuarios, el exceso de ruido o los retrasos en el servicio, están a la orden del día, por ello, ha lanzado tarifas especiales de viaje durante las horas matutinas, con el fin de ayudar a los usuarios que enfrentan retrasos en la mañana.

La app de DiDi ofrece hasta 30% off al hacer solicitudes entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., de lunes a jueves, con la que buscan liberar a las personas del estrés y los inconvenientes del transporte público en los horarios de mayor congestión.

La iniciativa de DiDi destaca por su interés en proveer soluciones de movilidad accesibles, pero también por entender y adaptarse a los hábitos matutinos de sus clientes. Aprovechar esta oportunidad podría significar una razón menos para apresurarse por las mañanas, permitiendo a los usuarios manejar su tiempo con más flexibilidad.

DiDi busca alentar a sus usuarios a comenzar sus días con más calma y menos preocupaciones gracias a esta oferta matutina, que además les brinda confort en sus traslados a primeras horas del día, especialmente en un contexto donde la optimización del tiempo y la reducción del estrés matutino son valorados por una amplia gama de personas.

