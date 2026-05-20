Rechazaron el arresto domiciliario para el ex funcionario Claudio Uberti

Rechazan el planteo de arresto domiciliario para el ex funcionario Claudio Uberti (Maximiliano Luna)

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 rechazó la solicitud de prisión domiciliaria de Claudio Uberti, el ex funcionario y arrepentido en el caso Cuadernos, condenado a 4 años y seis meses de prisión por intento de contrabando de 800 mil dólares en la valija de Antonini Wilson.

La resolución firmada por la jueza de ejecución Sabrina Namer dispone que “de momento, deberá continuar alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza”.

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Asimismo, solicitó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal “la inmediata realización a Claudio Uberti de los estudios médicos complementarios que se encuentran pendientes de ejecución”. Se trata de un electrocardiograma, un ecocardiograma, un ECO Doppler de vasos de cuello y radiografía de tórax.

Por otro lado, ordenó que se continúen realizando controles cardiológicos periódicos y el seguimiento de las patologías crónicas que padece (hipertensión y dislipidemia), y que se siga proveyendo al interno de la medicación que se le prescriba, y se remitan al Tribunal los resultados médicos correspondientes.

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La magistrada encomendó que se inicie un abordaje psicoterapéutico regular, tal como fuera aconsejado por los peritos psiquiatras y psicólogos del Cuerpo Médico Forense y del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de tratar el cuadro de estrés y ansiedad reactiva asociado a su situación de detención.

La cárcel de Ezeiza, donde está alojado Uberti

En caso de que no puedan asegurar el tratamiento correspondiente dentro de la unidad carcelaria, se deberá solicitar la autorización correspondiente para efectuar su traslado.

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Finalmente, la Dirección del Hospital del Penal de Ezeiza tendrá la obligación de remitir un informe mensual del estado de salud físico y psicológico de Uberti, con el detalle del avance de los estudios ordenados, la estabilidad del cuadro clínico y la asistencia efectiva a los espacios terapéuticos.

Antecedentes

La defensa de Uberti argumentó razones de salud y temor, por amenazas que supuestamente recibió como consecuencia de sus dichos como imputado colaborador en la investigación de los Cuadernos de la Corrupción. Incluso en una de las audiencias advirtió que no hablaría ni respondería preguntas hasta abandonar la cárcel.

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El fiscal de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik, se opuso a concederle el beneficio procesal al considerar que el estado de salud de Uberti no alcanzaba el “umbral de gravedad” requerido por la ley.

A todo esto, el informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el exfuncionario se encuentra clínicamente compensado y mantiene íntegra su capacidad para valerse por sí mismo.

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En cuanto al tratamiento psicológico que le recomendaron, el fiscal indicó que podría realizarse dentro del penal, porque dispone de un equipo de salud mental.

No obstante, desde el Servicio Penitenciario Federal advirtieron que no cuentan con un lugar seguro para alojar a Uberti, que denunció amenazas de muerte para él y su familia.

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Claudio Uberti

Claudio Uberti se desempeñó como titular del OCCOVI entre 2003 y 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los condenados en el escándalo de la valija de Antonini Wilson por el intento de contrabando de casi 800 mil dólares que estaban supuestamente destinados a la campaña de Cristina Fernández.

Antonini Wilson

El hecho se registró en agosto de 2007 en Aeroparque, cuando descendieron de un vuelo privado proveniente de Venezuela y la oficial de la PSA, María Luján Telpuk, exigió abrir la valija después de ver su contenido a través del escáner.

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El otro caso por el que Uberti también está dando cuentas a la justicia es en la causa “Cuadernos”, en la que confesó haber retirado bolsos con millones de dólares provenientes de peajes y empresas viales para entregarlos directamente a Néstor y Cristina Kirchner.

Cuando le tocó declarar en indagatoria en el juicio oral en marzo pasado, sólo habló para decir que vive “en un estado de terror permanente” desde que quedó preso, con temor a “que se abra la puerta del hospital del penal de Ezeiza” y lo manden “con la población carcelaria común” donde lo consideran “un buchón”.

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Su abogado Guillermo Armani señaló que Uberti “sigue siendo arrepentido y sigue siendo colaborador” y que oportunamente dirá lo que tenga que decir.