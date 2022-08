Mariana Echeverría se sinceró tras robo a su casa: “Un desgastante proceso”

La famosa se mostró cansada del proceso legal (Foto: Instagram/@marianaecheve)

A finales de julio trascendió que la casa de Mariana Echeverría y Óscar Francisco, actual portero del club América, fue asaltada. Ante esto, la conductora de Me Caigo de Risa rompió el silencio y confirmó los hechos, no obstante, desmintió que la residencia fuera propiedad de Miguel Piojo Herrera.

Después de los preocupantes hechos que vivió la familia, durante una reciente entrevista para el programa Hoy, Mariana habló sobre cómo se encuentra a unos días del peligroso momento y relató cómo van las indagatorias por parte de las autoridades.

“Qué desgastante proceso, Ministerio Público, peritos, Fiscalía... investiga facturas de lo que te robaron, es bien desgastante, todavía aparte de que te roban. Estoy muy cansada y un poco harta, pero lo tengo que seguir haciendo y voy a levantar la voz hasta donde pueda”, señaló.

En cuanto a los presuntos responsables del asalto, Echeverría mencionó que no tenía mucha información al respecto, pero explicó que presuntamente existieron algunas irregularidades en el edificio en que vive.

“No puedo señalar a alguien, pero todo apunta a que la seguridad no cumplió los protocolos que deberían seguir, acceso a coches que no deberían estar ahí... No hubo un rondín sin vigilancia”, dijo.

Respecto a los primeros datos extraoficiales que se habían dado, en donde supuestamente el asalto habría sido de 400 mil pesos en efectivo, Mariana desmintió la información, pero aseguró que las cosas sustraídas sí alcanzaban esa cifra aproximadamente.

“La suma de todas las cosas materiales subía un poco más a esos 400 mil, en la caja fuerte había anillos, relojes importantes para nosotros”, puntualizó.

Pero, lo que realmente le afectó a la famosa fue la vulnerabilidad de su hogar y expresó que desde el ultrajo ha tenido algunos problemas emocionales y físicos derivados de ello.

“Te roban tu tranquilidad, tu paz, tu todo. Llevo sin dormir una semana, esa tranquilidad que tú tenías de llegar a tu casa, a tu zona de paz ya no existe. Cambié cerraduras, puse alarmas, que es lo que recomiendo que hagan antes de que les pase”, aseguró.

Cabe recordar que fue el periodista Carlos Jiménez, quien informó en primera instancia sobre el robo de la casa de la artista y el futbolista.

Mariana compartió un comunicado en sus redes sociales (IG @marianaecheve)

“ASALTAN CASA de @MiguelHerreraDT en CDMX Ladrones entraron a casa de El Piojo en @Alcaldia_Coy El domicilio se lo renta al portero del @ClubAmerica, @OscarFcoFabela1 Los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron $400 mil. La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”, redactó el reportero en su cuenta de Twitter @c4jimenez.

Posteriormente, Mariana Echeverría lanzó un comunicado desde su cuenta de Instagram para aclarar la situación:

“En días pasados encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos (...) A fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades están realizando, tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas. Tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes. Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido”, escribió.

