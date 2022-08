Arturo López Gavito reveló cómo impulsó la carrera de Molotov: “Salimos a vender los discos a la calle”

Lopez Gavito impulsó la carrera de Molotov (Foto: IG algavito/moloyovbanda)

Arturo López Gavito es uno de los jueces de La Academia: 20 años más duros y controversiales, pero su trayectoria a lo largo de los años ha ido desde colaborar con importantes disqueras hasta internacionales empresas de entretenimiento. Fue así que, en esta ocasión, el Juez de Hierro contó cómo impulsó la carrera de la famosa banda Molotov.

De acuerdo con las declaraciones que Gavito dio durante el podcast de Nayo Escobar, en la época de los 90 se le presentó una oportunidad laboral que no pudo rechazar y, para su sorpresa, se encontró con algunos talentos que años más tardes se convertirían en firmes representantes de la música mexicana.

“A mí me toca ser emprendedor al momento de abrir Universal Music en México en el año de 1996. (…) Lo veo en retrospectiva y digo: ‘Me lo ofrecieron y lo tomé’, lo hice bien, firmé a Moenia, a Molotov, sacamos adelante todo un departamento de música tropical. ¡Una aventura preciosa!”, comenzó a decir el crítico de La Academia.

En este sentido, el productor musical contó que en ese entonces realizó un álbum con la que en ese entonces era una banda emergente.

“Hicimos el disco de ¿Dónde jugarán las niñas? con Gustavo Santaolalla, sacamos una campaña de marketing y Molotov es hoy en día uno de los grupos más exitosos. Eso lo hice de la mano con ellos, también arriesgándome”, dijo.

Pero, debido al estilo irreverente de los rockeros, algunos de los adentrados en la industria musical se mostraban escépticos de que el producto pudiera funcionar. No obstante, el próximo participante de MasterChef Celebrity no se dio por vencido y buscó la forma de mover la música del grupo.

“Recuerdo muy bien que en aquella ocasión Isaac Massry, el encargado de Mixup en ese momento, me habla y me dice: ‘Arturo, no vamos a vender el disco de Molotov porque está en contra de los valores de la sociedad’. Le digo: ‘Me parece muy bien, pero usted se está perdiendo de las ventas’. Pasaron dos semanas y no había de otra: Molotov estuvo en primer lugar de ventas durante meses en Mixup”, relató Gavito.

Molotov lleva muchos años en la industria (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Nosotros aprovechamos el caos y la doble moral mexicana para poder hacer una campaña de marketing donde, si las tiendas no querían venderlos, nosotros salimos a vender los discos a la calle; los músicos, la fuerza de ventas, en el Ángel con cajas vendiendo los discos de Molotov.

Finalmente, Arturo López Gavito apuntó, respecto a la banda que recientemente se vio inmiscuida en una pelea con Christian Chávez que “un grupo tan importante necesitaba un engranaje que pudiera cuidarlos para poder crecer”.

Y es que, cabe recordar que a principios de julio, Molotov aseguró que su canción Put* era un estandarte para la comunidad LGBT+. A lo que el ex RBD no se quedó callado y señaló que -aunque le gustaba la música de la banda- consideraba que esa melodía en específico contribuyó de manera negativa a las disidencias.

“Hay que respetar, o sea yo súper fan de Molotov y me sé muchas de sus canciones, pero sí es una canción que a lo mejor no fue escrita para eso pero que muchos que odian a la comunidad la usaron para hacer bullying, entonces hay que tener un poco de sensibilidad, solamente eso. Es eso, hay que dialogarlo”, expresó para Infobae México.

