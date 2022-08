Producción de ‘La Academia’ respondió a personas que votan a través de bots: “Esos no van a sumar”

Usuarios de redes viralizaron a personas que se apoyaban en otras aplicaciones para automatizar votos (Fotos: laacademiatv/TikTok)

La Academia: 20 años está en su recta final y los fans del programa pueden hacer uso de la aplicación de TV Azteca para votar ilimitadamente por su semifinalista favorito. No obstante, en fechas recientes comenzaron a aparecer varios videos en redes sociales donde se podía apreciar como algunos de los seguidores del programa se estaban ayudando de algunas herramientas tecnológicas para automatizar las votaciones y así dar más número a sus favoritos.

Fue a partir de un video en TikTok donde esto se hizo más evidente, pues se puede observar a un usuario que colocó cuatro teléfonos juntos y con la ayuda de un bot lograba que en cada uno se registraran votos para Nelson. Asimismo, en el audio del clip se puede escuchar: “Quiero las máquinas funcionando las 24 horas, como si esta fuera una red”.

Tras viralizarse el clip, usuarios de Twitter lo compartieron y se mostraron consternados por la forma de operar de algunos fans del famoso concurso de canto: “¿Qué opinan de esta manera de realizar los votos? #LaAcademia”. “Que mal, de que vale hacer ganar a X alumno si en la “realidad” No tiene ese apoyo. Podrán quedar en un buen lugar o hasta ganar La Academia pero de que valdrá si saliendo no van a comprar sus Discos, no irán a sus conciertos o no los harán tendencia en las diferentes plataformas”, fueron algunos de los comentarios.

Ante esto, la cuenta oficial de La Academia en Twitter respondió a la preocupación de los cibernautas y ahondó en que no permitirían ese tipo de acciones, ya que su intención es que el registro de votos fuera lo más transparente posible.

“El sistema de votos de La Academia cuenta con un módulo de seguridad dejándose de contabilizar aquellos votos que se detecta son generados por bots y no por una actividad natural de un humano”, se lee en el breve comentario que lanzó el programa.

Asimismo, se exhortó al público a no apoyarse en este tipo de aplicaciones, ya que podría ser contraproducente para los participantes del show.

“Si realmente quieren apoyar a un alumno, no usen bots, esos votos no le van a sumar”, concluyó @LaAcademiaTV.

La Academia lanzó un comunicado (Foto: Captura de pantalla/Twitter laacademiatv)

Una vez más, las reacciones por parte de los usuarios de esta red social no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron incrédulos ante lo dicho por la producción de TV Azteca.

“Ojalá su sistema no falle… porque Quiero saber cómo distinguen votos de bots y votos de personas reales como yo que en un 1minuto y 50segundos dan aproximadamente entre 260 y 300 votos a Nelson”. “¿Apoco tienen presupuesto para eso?”. “Ellos fingiendo que no pusieron la modalidad de votos ilimitados para precisamente presumir de sus disque millones de votos”, fueron algunas de las menciones.

Las canciones de los académicos para este sábado

Los alumnos deberán aprenderse cuatro canciones para su participación en la semifinal. Para comenzar, el sábado se llevará a cabo la misma dinámica que se realizó la semana pasada, es decir, todos formarán duetos y se eliminarán entre ellos hasta que sólo quede uno.

Este sábado iniciarán las semifinales (Foto: Ig @laacademiatv)

Así, el dueto conformado por Mar y Andrés cantará Llorar de Jesse & Joy y Mario Domm, quien pase a la siguiente fase interpretará Laura no está de Nek y si alguno llega hasta la final de la dinámica cantará Azul de Cristian Castro.

Cesia y Nelson cantarán Fuiste tú de Ricardo Arjona. En la siguiente fase deben cantar Aquí estoy yo de Luis Fonsi y si alguno llega a la final interpretará Lo que no fue no será de José José.

Rubí y Eduardo integran el tercer dueto, quienes arrancarán con Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez. Quien pase a la siguiente ronda cantará Esta tarde vi llover de Armando Manzanero y si alguno llega a la tercera etapa deberá entonar El amor de su vida de Julión Álvarez.

