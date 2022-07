Mariana Echeverría denunció robo en su casa de CDMX; desmintió que sea propiedad del “Piojo” Herrera

(Foto: Instagram/@marianaecheve)

Tras varios reportes en donde se aseguró que la casa donde actualmente vive Óscar Francisco -actual portero del club América- fue asaltada, su pareja Mariana Echeverría se posicionó al respecto y aclaró que, contrario a los rumores, el inmueble que rentan no es propiedad de Miguel Piojo Herrera.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la conductora de Me Caigo de Risa confirmó que efectivamente tanto ella como su pareja fueron víctimas de robo.

“En días pasados encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos, situación por la que me vi obligada a regresar a la Ciudad de México e iniciar todos los trámites ante el ministerio público y las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la famosa puntualizó que no entraría en muchos detalles para no entorpecer las indagatorias de las dependencias institucionales, pero aclaró que -contrario a lo que informó el periodista Carlos Jiménez- la casa en donde residen no es del ex técnico americanista.

“Ante este hecho y a fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades están realizando, tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas. Tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes. Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido”, sentenció.

Y es que el periodista de nota roja informó durante la tarde del miércoles pasado que aparentemente los delincuentes sustrajeron una suma importante de dinero tras robar una caja fuerte; se llevaron cerca de 400 mil pesos luego de que forzaron y abrieron la caja que pertenecería a Óscar Francisco; se desconoce si fueron las únicas pertenencias que tomaron.

“ASALTAN CASA de @MiguelHerreraDT en CDMX Ladrones entraron a casa de El Piojo en @Alcaldia_Coy El domicilio se lo renta al portero del @ClubAmerica, @OscarFcoFabela1 Los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron $400 mil. La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”, redactó el reportero en su cuenta de Twitter @c4jimenez.

En cuanto se dio a conocer el delito, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) iniciaron las primeras investigaciones para dar con los responsables del robo.

Así, tras el comunicado de prensa de Mariana Echeverría, los usuarios en redes sociales no tardaron en externarle su apoyo a la famosa.

Asaltaron la casa de Miguel Herrera donde vive Óscar Jiménez (Foto: Twitter/ @c4jimenez)

“Ánimo te quiero”. “Ojalá se resuelva pronto”. “Abrazo en el corazón”. “Lo siento, amiga, que se resuelva pronto”. “Gracias a dios no estaban ahí y se encuentran bien”. “No puede ser, qué coraje, que se resuelva pronto y den con los responsables”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Cabe recordar que Mariana y el portero del América se conocieron a través de Instagram. El futbolista la buscó y comenzaron una amistad por mensaje, lo que después escaló hasta el matrimonio. La pareja llegó al altar en noviembre de 2019 y sólo pocos meses después dieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, Lucca, quien nació en octubre de 2020.

