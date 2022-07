Lucerito Mijares recibió un inusual halago de su papá: “Es la única mujer que me domina y yo obedezco”

Lucerito Mijares y su papá son muy unidos (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Lucerito Mijares, hija -como su nombre lo dice- de Lucero y Mijares, se ha ganado el cariño del público mexicano no sólo por su talento vocal sino por el carisma que tiene. Fue por ello que, esta vez, su padre se desvivió en halagos hacia la joven.

Fue durante una entrevista con el periodista Alberto Peláez para su canal de YouTube, donde el intérprete de éxitos como Para amarnos más, Bella o El privilegio de Amar habló sobre la admiración que siente por su hija.

“No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre”, relató y ahondó en que, incluso, Lucerito Mijares suele darle en ocasiones algunas recomendaciones vocales: “Me dice aquí te estás desafinando una cuarta y yo le digo: ‘lo hice bien’, y me dice: ‘no’”.

La joven es muy carismática (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Ante la sorpresa del entrevistador, Mijares destacó que sus declaraciones eran ciertas y declaró que sólo a su hija le hacía caso en ese tipo de cosas.

“Claro, ella es la única mujer que me domina y yo obedezco como debe ser”, apuntó el famoso cantante.

Respecto al futuro que le espera a Lucerito, su padre ahondó en que por el momento, tanto él como su ex esposa Lucero, la están apoyando para que termine sus estudios y ya posteriormente se dedique a lo que desee.

“Todos dicen: ¿ya están lanzando a Lucerito?’ y nosotros: ‘no, no, no, no estamos lanzando nada. Ella tiene que terminar su prepa y seguir con sus clases de canto’’, dijo.

Cabe recordar que hace unas semanas, Lucerito Mijares conmocionó a las redes sociales después de que comenzara a circular un video donde se le ve en una presentación musical que tuvo con sus padres.

Ahí, la joven se robó el show de la ex pareja más querida de México con sus interpretaciones e inigualables pasos de baile, donde sobresalió la divertida imitación que hizo de los movimientos que suele hacer su padre durante una de sus canciones más famosas, Bella.

La Novia de América y su ex esposo se reencontraron sobre el escenario capitalino como parte de Hasta que se nos hizo, su esperado tour del reencuentro que inició tras el exitoso concierto que ofrecieron vía streaming durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19.

Desde que se confirmó el proyecto se levantó gran expectativa debido a que, después de que confirmaron su inesperada separación sentimental, habían procurado llevar sus carreras por caminos diferentes, esto además de la posibilidad de su hija hiciera una participación especial.

Lucerito Mijares imitó a su papá (Captura TikTok: @paolucerina29 - Captura YouTube: Zona Preferente)

En medio de las especulaciones, Lucerito Mijares sorprendió al aparecer junto a sus padres durante los conciertos que dieron el 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional. Entre aplausos y ovaciones, la joven cantante acompañó a sus padres en piezas como Para amarnos más, uno de los duetos más famosos de sus papás.

En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar a la joven cantante moviendo las manos y el torso a ritmo del puente musical; también destacaron sus muecas.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la caja de comentarios del TikTok se llenó de buenos comentarios hacia la entrañable joven.

