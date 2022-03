Lucerito Mijares sorprendió con cabello rubio y lacio

Lucerito Mijares es hija de Lucero y Mijares (Foto: Instagram/@luceromijaresvideos)

Lucerito Mijares publicó recientemente una serie de fotografías en las que mostró sus cambios de look dentro del teatro, en su cuenta de Instagram se pudo leer que la joven de 17 años aprovechó para agradecer a las personas que la apoyan en este arte.

“Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz. Que nunca muera el teatro. Los amo... PD Me faltaron muchas fotos, pero no caben Bye’”, escribió como pie de foto para su recopilación.

Uno de los cambios que más llamó la atención fue el del cabello rubio y planchado, ya que de forma natural, la adolescente luce rizos muy similares a los de su papá; aunque en realidad, se trataría de una peluca usada para una de las obras.

Así luce la joven con el cabello lacio y rubio (Foto: Instagram/@luceromijaresoficial)

Lucerito en compañía de los actores de teatro (Foto: Instagram/@luceromijaresoficial)

Su publicación reunió más de 10 mil “Me gusta” dentro de esta red social y entre los comentarios se pudieron leer mensajes como “Amamos a Lucerito que apoya el teatro”, “Me encanta como te ves rubia” y “Te adoro princesa en todos tus estilos”.

Uno de los comentarios que se destacó fue el de su mamá, la cantante Lucero; la intérprete de Hasta que amanezca escribió que se sentía muy orgullosa de los intereses de su hija: “Un mundo de arte y magia… qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños”, se pudo leer en el comentario.

En las diversas fotos, Lucerito Mijares se dejó ver con atuendos y peinados diferentes junto al elenco de La jaula de las locas; en dicha puesta en escena actúa su amigo Rogelio Suárez, a quien etiqueta constantemente en sus publicaciones.

Lucerito Mijares hizo amistad con los actores de La jaula de las locas (Foto: Instagram/@luceromijaresoficial)

La publicación de Lucerito coincidió con el Día Mundial del Teatro, el cual se celebra cada 27 de marzo desde 1961, año en que el Instituto Internacional del Teatro proclamó la fecha, la cual tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de dramaturgos, actores, actrices y todas las personas relacionadas a este arte.

Esta no es la primera vez que la cantante sorprende con sus cambios de look, pues en septiembre de 2021 se viralizó su fotografía usando maquillaje; en esa ocasión se le vio usando una sombra rojiza en los párpados, un delineado negro ligero, además de unas pestañas postizas que se aprecian bastante largas y tupidas, ayudándole a resaltar sus ojos, también acompañó su make up con un labial rojo muy ligero.

Lucerito se dejó ver con maquillaje a finales de 2021 (foto: captura de pantalla Instagram/@luceroftbuenfil)

Sus admiradores estaban sorprendidos por el cambio de la hija de Lucero. La imagen fue compartida en los diversos clubes de fans, teniendo miles de reacciones y comentarios que destacaban lo bien que se veía su make up y el gran parecido que tenía con su mamá.

En una transmisión en vivo con el actor Emiliano Gatica, confesó que le gustaría cambiar sus ojos, “lo que daría por tener los ojos claros, siento que me vería muy diferente”, comentó la cantante, recibiendo la negativa de su amigo, pero ella insistió.

La joven ha tenido otras caracterizaciones también (Foto: Instagram/@luceromijaresoficial)

Desde que comenzó su carrera artística, Lucero y Mijares se han encargado de proteger a su hija de cualquier polémica o crítica masiva por parte del público. En una entrevista con el programa Hoy, que la intérprete de 52 años explicó cuáles son las medidas que han tomado y tomaran para proteger a Lucerito mientras se está introduciendo a la industria musical.

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces también por mis cosas, por mis compromisos, no permiten estar todo el tiempo ‘pegadita’. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estoy muy cerca en muchas cosas y obviamente siempre hay alguien que este pegado con ella, si no puedo ser yo, pues es su papá y si no, alguien muy cercano o alguien de mucha confianza”, recalcó la intérprete de Sobreviviré.

