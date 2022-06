Lucero sorprendió a fans tras confesar que es nivel 2 mil 444 en Candy Crush: “Que me invite a su torneo”

Lucero reveló en qué nivel va de candy crush (Foto: IG @luceromexico/ Captura de pantalla/Google Play)

Después de que Lucero se hiciera viral tras interrumpir un concierto de Mijares y decirle que la canción que iba a interpretar era “de ardidos”, la carismática Novia de América continúa en el ojo público, pues, en esta ocasión, enardeció las redes sociales tras confesar que es un nivel muy alto en un juego llamado Candy Crush.

Todo sucedió en la cuenta de TikTok de Quién (@quiencom), donde en una dinámica, Lucerito Mijares se mostró dispuesta a cederle su teléfono por diez minutos a su mamá, para que ella pudiera ver lo que quisiera. Fue así que, durante la plática, la actriz abrió la aplicación de Candy Crush en el celular de su hija.

“Tienes super poquitas apps, ah no, ya vi que tienes más, Candy Crush es un básico, yo voy en el 2 mil y no sé qué”, comenzó a decir Lucero y le extendió su celular Lucerito, para que ella corroborara la información.

Asimismo, la dupla exhortó a los fans a escribirles en qué nivel iban y los invitaron a un torneo de este famoso juego.

“Vamos a ver en cuál va Lucero”, dijo la hija de Mijares y añadió tras revisar el teléfono de su mamá: “2 mil 444, sí es adicta”.

Lucero juega Candy Crush (Foto: Google Play)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se sorprendieron por el curioso dato.

“Cómo que Lucero va en el nivel 2 mil 444 de Candy Crush”. “Yo voy en el 1954, creía que llevaba muchos niveles, quedé”. “Yo voy en el 4616 díganle a @lucero.mexico y a su hija, que me invite a su torneo @CandyCrush”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

Y es que, para aquellos que no estén familiarizados, Candy Crush es un juego que inició en 2012 y aunque originalmente estaba disponible sólo para Facebook, posteriormente tuvo la opción de descargarse como una aplicación aparte en los teléfonos.

@quiencom Responder a @quiencom PARTE 2 Le dimos acceso total a Lucero al celular de su hija y esto fue lo que pasó 🤣 #lucero #luceromijares ♬ sonido original - Quién

Lucero descubre que en las redes de Lucerito Mijares salen eructos

Durante la misma dinámica con Quién, Lucero no sólo accedió a Candy Crush, sino que abrió diversas aplicaciones del dispositivo móvil de Lucerito, entre ellas: Spotify.

Así, entre frases como: “¿Esta canción cuál es?”, “Ah, Pablo Alborán muy bien” y algunos bailes curiosos, las famosas se mostraron muy cómodas ante las cámaras.

Pero, otro de los momentos más divertidos, fue cuando Lucero accedió a la aplicación de TikTok y de pronto le apareció un video que la exaltó.

“Ay, es que abrí TikTok y me salió un chico eructando (...) salen eructos en el TikTok de Lucerito, ¿tú haces eructos?”, le preguntó Lucero a su hija, a lo que la joven respondió con un tajante: “No”, entre risas.

Asimismo, madre e hija comenzaron a ver los videos que la joven ha subido a dicha red social y Lucero observó uno en donde salía ella.

“Seguro me grabó sin que me diera cuenta”, inició a decir la actriz en tono de broma, pero luego añadió: “No, la verdad tú muy bien (Lucerito Mijares) porque nunca me grabas sin mi consentimiento”.

La hija de Mijares utilizó el momento para hacer un chiste y dijo ante sus cámaras que su mamá si la captaba sin preguntarle, pero Lucero no se quedó callada al respecto y arremetió:

“Mentirosa, (...) nunca te grabo sin tu consentimiento, ni te tomo fotos sin tu consentimiento”, ahondó la artista.

