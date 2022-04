Cómo reaccionó Lucerito Mijares ante la posible reconciliación amorosa de sus padres

Lucero y Manuel Mijares terminaron su matrimonio hace más de 10 años, pero han mantenido una estrecha relación junto a sus dos hijos. (Foto: captura de pantalla/YouTube)

A pesar de que Lucero y Manuel Mijares llevan más de 10 años separados, su reciente reencuentro sobre los escenarios ha desatados nuevamente rumores sobre una posible reconcilación. Ante las especulaciones, la Novia de América y su hija, Lucerito Mijares, reaccionaron con su característico sentido del humor.

Durante un encuentro con los medios recuperado por Despierta América, la protagonista de Soy tu dueña, Alborada y Mañana es para siempre fue cuestionada sobre la relación que mantiene con el padre de sus hijos debido a que en los últimos días comenzó a circular en redes que podrían retomar su tórrido romance de casi 25 años después de que firmaron el divorcio en 2011.

“¿Cuál romance?”, preguntó Lucero con gran sorpresa. Lucerito Mijares no pudo esconder su reacción al respecto, y antes de que su madre respondiera, exclamó: “¡Na... nombre!, ¡hijoles! es que...”. En cuanto la joven cantante dejó al descubierto su opinión, la actriz volteó a verla y agregó: “Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido” y su hija comentó: “Yo creo que ya”.

Su boda conmocionó al país entero por su historia de amor. (Foto: Las Estrellas)

A pesar de la incomodidad que puede causar escuchar especulaciones de esa índole con frecuencia, madre e hija respondieron sin dejar de lado sus deslumbrantes sonrisas. Sobre su constante cercanía profesional con Manuel Mijares, la intérprete de Cuéntame explicó que desde hace tiempo tenían pensado trabajar juntos, pero no habían concretado nada hasta ahora.

“Durante la pandemia fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo para hacer justamente un streaming porque era la manera más fácil de poder estar cerca del público, entonces ahí invitamos a esta niña que está a mi lado para que cantara un par de canciones, por suerte nos dijo que sí”, comentó.

Lucero también fue cuestionada sobre su decisión de no casarse con su actual pareja Michel Kuri, con quien lleva varios años de noviazgo. La cantante de 52 años explicó que no quiere unir su vida en matrimonio porque considera que ya vivió esa experiencia con el intérprete de Soldado del amor y no lo cree necesario.

Lucero y Michel Kuri han salido por ocho años. @michel_kuri_s / Instagram

“No porque ya me casé una vez y ya estámos así felices, los noovios eternos”, comentó. Lucerito Mijares estaba al tanto de las respuestas de su madre y, mientras contestaba, también expresó un contundente “No” desatando la risa de los presentes.

Lucero Hogaza León y José Manuel Mijares Morán conmovieron al país con su historia de amor. En un principio, los artistas mexicanos fueron criticados debido a la diferencia de edad que existía en su relación, la Novia de América rondaba por los 28 años mientras que el cantante tenía aproximadamente 39 años cuando se casaron en 1997.

Su boda de encuento fue seguida por cientos de mexicanos a través de la televisión. Tras años de relación y con dos hijos: José Manuel y Lucerito, tomaron la decisión de terminar su matrimonio dejando memorables colaboraciones musicales como El privilegio de amar, Siempre amigos, Cuatro veces amor, entre otros.

Aunque actualmente ya no forman una pareja, Lucero y Mijares tuvieron dos hijos durante el tiempo que duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

A pesar de estar divorciados, los cantantes concluyeron esa fase de su vida en bueno términos, así lo han dejado ver a través de los años. De hecho, son vecinos y conviven con frecuencia. Cuando el público pensaba que ya no los volverían a ver juntos sobre el escenario, durante 2021 los cantantes sorprendieron con unas presentaciones donde también participó Lucerito.

Respecto a la carrera artística de su hija menor, ambos padres han expresado que la apoyarán en su decisión si es que en algún momento decide lanzarse como cantante o actriz. Al respecto, se sabe que la joven ha tomado clases de cante, pero sin lugar a dudas, heredó el talento de sus padres.

SEGUIR LEYENDO: