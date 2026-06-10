Colombia

Pacientes exigieron a los candidatos presidenciales compromisos reales para el sistema de salud: “Los colombianos no deberían sentir miedo a enfermar”

La organización Pacientes Colombia pidió a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella comprometerse a crear una instancia permanente de participación ciudadana para que los usuarios tengan voz en las decisiones sobre el sistema de salud

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Pacientes Colombia cuestionó si las campañas presidenciales han consultado de manera efectiva las necesidades de los pacientes y cómo planean incluirlos en la construcción de soluciones para el sector - crédito Visuales IA
Pacientes Colombia cuestionó si las campañas presidenciales han consultado de manera efectiva las necesidades de los pacientes y cómo planean incluirlos en la construcción de soluciones para el sector - crédito Visuales IA

A pocos días de las elecciones presidenciales, Pacientes Colombia hizo un llamado público a las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para que incorporen dentro de sus compromisos de gobierno mecanismos formales de participación ciudadana en el sistema de salud.

La organización aseguró que las decisiones relacionadas con políticas públicas, atención médica y asignación de recursos deben contar con la presencia activa de quienes utilizan el sistema y dependen de él para sus tratamientos.

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El movimiento, que reúne a 204 organizaciones de pacientes de diferentes regiones del país, planteó que la discusión sobre salud no puede limitarse a los momentos electorales ni depender de los cambios de administración. Por ello, pidió a ambos aspirantes a la Presidencia comprometerse públicamente a crear y formalizar una instancia permanente de participación ciudadana en salud con representación técnica de pacientes y usuarios una vez asuman el Gobierno.

Participación en las decisiones del sistema

La organización afirmó que la voz de los usuarios debe tener presencia en los espacios donde se toman decisiones sobre políticas públicas, atención médica, asignación de recursos y respuesta a las crisis del sector - crédito Colegio Médico Colombiano
La organización afirmó que la voz de los usuarios debe tener presencia en los espacios donde se toman decisiones sobre políticas públicas, atención médica, asignación de recursos y respuesta a las crisis del sector - crédito Colegio Médico Colombiano

De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización, la propuesta busca que los pacientes tengan presencia en espacios donde se toman decisiones sobre el funcionamiento del sistema de salud, incluyendo los Puestos de Mando Unificado (PMU) y otros escenarios de coordinación sectorial.

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Según Pacientes Colombia, la participación de los usuarios debe extenderse a la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la salud. La organización sostuvo que las experiencias de quienes enfrentan enfermedades y utilizan los servicios médicos pueden aportar elementos relevantes para la construcción de soluciones y la evaluación de las medidas adoptadas por las autoridades.

La voz de los pacientes no puede limitarse a los debates de coyuntura electoral ni a espacios simbólicos, sino que debe hacer parte de las decisiones cotidianas sobre el sistema, incluyendo los Puestos de Mando Unificado (PMU) y los espacios de coordinación sectorial donde se definen políticas públicas, rutas de atención, asignación de recursos y respuesta a las crisis”, señaló el movimiento.

La organización también indicó que la salud debe ser entendida como una responsabilidad permanente del Estado y no como una política sujeta a las prioridades de cada administración. En ese sentido, manifestó su preocupación por los cambios que, según afirma, se plantean con frecuencia en cada periodo de gobierno.

“No podemos cambiar de sistema cada cuatro años”

El movimiento sostuvo que la salud debe ser tratada como una política de Estado y no como una política de gobierno - crédito Fabian Strauch/dpa
El movimiento sostuvo que la salud debe ser tratada como una política de Estado y no como una política de gobierno - crédito Fabian Strauch/dpa

Uno de los principales mensajes del pronunciamiento estuvo relacionado con la necesidad de garantizar estabilidad institucional y continuidad en la atención de los pacientes, especialmente de aquellos que dependen de tratamientos permanentes.

Pacientes Colombia recordó que en el país existen alrededor de 16 millones de personas que conviven con enfermedades crónicas o de alto costo, cuya calidad de vida depende del funcionamiento continuo del sistema de salud. En Colombia necesitamos una política de Estado en salud, no una política de gobierno. La salud no depende de Cepeda ni de Abelardo; es responsabilidad del Estado colombiano garantizar un sistema estable, predecible y centrado en los pacientes, más allá de las disputas partidistas. Como movimiento, insistimos en que no podemos cambiar de sistema de salud cada cuatro años, dejando a los pacientes en la incertidumbre frente a sus tratamientos, medicamentos y citas”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

La organización también cuestionó si las campañas presidenciales han consultado de manera suficiente las necesidades de los pacientes y cómo planean incorporarlos en la construcción de soluciones para los problemas que enfrenta el sector. En ese contexto, manifestó que los ciudadanos deberían tener la certeza de recibir atención oportuna, digna y de calidad, sin que el acceso a servicios, medicamentos o procedimientos dependa de las discusiones políticas que se desarrollen en cada periodo electoral.

Compromisos verificables y reconocimiento del derecho a la salud

Aumento del 7.5% en infecciones respiratorias agudas agrava crisis hospitalaria en Bogotá durante el primer semestre del año - crédito Secretaría de Salud
La organización insistió en que el próximo gobierno debe reconocer explícitamente la salud como un derecho humano y adoptar medidas que garanticen el acceso oportuno, digno y de calidad a los servicios médicos - crédito Secretaría de Salud

Dentro de sus peticiones, Pacientes Colombia solicitó que las propuestas de las campañas se traduzcan en compromisos concretos, acompañados de metas verificables y espacios garantizados de diálogo con las organizaciones de pacientes en los territorios. La organización señaló que el próximo gobierno debe reconocer de manera explícita la salud como un derecho humano, en concordancia con las normas y estándares internacionales, y adoptar medidas orientadas a garantizar su cumplimiento efectivo.

Asimismo, pidió que se refuercen las garantías para líderes sociales, comunitarios y voceros de organizaciones de pacientes que desarrollan actividades de defensa de los derechos relacionados con la atención en salud. “Los colombianos no deberían sentir miedo a enfermar o a morir, sino tener la confianza de ser atendidos con oportunidad, dignidad y calidad”, sostuvo la organización en su pronunciamiento.

Finalmente, Pacientes Colombia insistió en que la continuidad del sistema, la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y la participación efectiva de los pacientes deben convertirse en elementos permanentes de la política sanitaria nacional, independientemente del resultado electoral y de los cambios de gobierno que se produzcan en los próximos años.

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