Lucero interrumpió su concierto con Mijares para ‘reclamarle’ por una canción: “Es de ardidos”

La "Novia de América" y el famoso intérprete mexicano tuvieron una boda de ensueño en 1997. (Foto Cuartoscuro -Foto Instagram: @luceromexico)

Después de su exitosa presentación vía streaming y en medio de las especulaciones que giran en torno a sus nuevas relaciones sentimentales, Lucero y Manuel Mijares regresaron a los escenarios con Hasta que se nos hizo, su espectacular gira que el pasado 17 de junio llegó al Auditorio Nacional y, como era de esperarse, el reencuentro artístico estuvo lleno de sorpresas: desde sus icónicos duetos hasta la presentación estelar de Lucerito Mijares y un inesperado “reclamo” por una canción.

Durante más de dos horas, la querida ex pareja deleitó al público con temas como Ya no, Si me enamoro, Buena Fortuna, Cuatro veces amor, Electricidad, Sobreviviré y Veleta, por mencionar algunos. También sorprendieron al demostrar que, a pesar de llevar más de 10 años separados, su química sobre el escenario sigue intacta.

Entre aplausos, risas y bromas, sobresalió un comentario sarcástico que la Novia de América lanzó contra su ex esposo luego de que decidió interpretar Si me tenías, pues todo parece indicar que el tema no estaba contemplado dentro del repertorio que ambos eligieron para cantar esa noche. Parte del público capturó el inesperado momento y lo compartieron en redes sociales, donde finalmente se viralizó.

Todo ocurrió durante la presentación individual de Manuel Mijares. El intérprete de Soldado del amor tomó asiento en el centro del escenario para interpretar la canción que lanzó en 2013, aproximadamente dos años después de su divorcio con Lucero. En cuanto pronunció las primeras palabras de la canción, el público hizo temblar al Auditorio Nacional con su ovación.

El cantante continuó: “Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis...”. Fue justo en este momento cuando Lucero -quien estaba tras bambalina porque cambiaría de vestuario- apareció sobre el escenario y caminó hasta donde se encontraba su ex esposo.

Tan solo bastó que Manuel Mijares viera a la protagonista de melodramas para que, en un giro radical de su presentación, cambiara dicha canción por Para amarnos más, tema que se posicionó en las listas de popularidad en 1989. “Para amarnos más no juramos juntos que aunque la vida pase”, cantó.

Sin embargo, Lucero interrumpió: “¿Qué no habíamos quedado que esa no?”. Manuel Mijares respondió: “Por eso, yo creí que estabas cambiándote”. La protagonista de Alborada continuó: “Me estaba cambiando pero ya acabé de cambiarme. O sea, malísima esta canción... ¿no es malísima?... es de ardidos, un poquito es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”.

El comentario de Lucero provocó que el público pidiera la canción y así unieron su talento para interpretarla juntos. Los videos del inesperado momento se viralizaron en redes sociales, donde los internautas aplaudieron la complicidad que existe entre la ex pareja y la química que mantienen a pesar de estar separados.

“No puedo ver y escuchar a Lucero y a Mijares cantando Sí Me Tenías sin tomármelo personal”. “Si me tenías, por qué cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos... entre lo mejor de Hasta que se nos hizo”. “@LuceroMexico diciendo que la canción Si Me Tenías es malísima”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Por otro lado, la gran sorpresa de la noche fue nada más ni nada menos que Lucerito Mijares, quien subió al prestigioso escenario del Auditorio Nacional para cantar junto a sus padres tal y como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Cabe recordar que la intérprete de 17 años acompañó a sus progenitores en su concierto por streaming y juntos grabaron Noche de paz.

