Lucero y Yalitza Aparicio conquistaron las redes sociales con “dueto” de una canción de Mijares

Las artistas suelen compartir contenido en sus redes sociales. (Foto Instagram: @luceromexico- Foto: Gettyimages)

Yalitza Aparicio y Lucero conmocionaron a sus seguidores de redes sociales con una inesperada “colaboración” musical que rápidamente se viralizó, destando así un sinfín de reacciones no solo porque es la primera vez que trabajan juntas, también por la opinión que La Novia de México ha externado, en múltiples ocasiones, sobre el famoso tema de Manuel Mijares.

Todo comenzó hace unos días, cuando la protagonista de Roma (2028) recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un nuevo video. En esa ocasión, la maestra de profesión se sumó a una de las principales tendencias de redes sociales, realizó un lipsync de un reciente dueto de Lucero y Manuel Mijare con el tema Si me tenías.

“Domingo de pijama”, escribió Yalitza en su publicación y las reacciones no se hicieron esperar: “Hermosa, amiga. Muy buena canción”. “Hermosa como siempre”. “Que hermosa mujer. Cásate conmigo”. “Eres la mejor. Tú contenido me fascina”, escribieron en la sección de comentarios.

El video de Yalitza Aparicio no tardó en viralizarse y pronto llegó a la protagonista de melodramas como Soy tu dueña, Mañana es para siempre y Alborada, quien lo retomó y realizó una inesperada colaboración donde hizo lipsync de su propia voz. En cuanto la querida cantante publicó su TikTok, usuarios de la plataforma volvieron al video original de la oaxaqueña para avisarle del gesto que tuvo la Novia de América.

Como era de esperarse, el “dueto” tuvo mayor impacto dentro de la plataforma, donde los internautas aplaudieron la actitud de Lucero para bromear sobre su propia interpretación junto a su ex esoso y reconocieron el carisma que caracteriza a Yalitza Aparicio.

No obstante, los comentarios dieron un giro inesperado debido a que algunos usuarios recordaron la polémica opinión que la intérprete de No me hablen de él ha externado sobre Si me tenías, tema que Manuel Mijares lanzó tan solo dos años después de su divorcio.

(Foto Cuartoscuro -Foto Instagram: @luceromexico)

“Lucero yo creo que la canción cada día es menos malísima, no?”. “Dios, te amo, pero sigue siendo team malísima o cómo me cambio”. “Dios escuch´po mis oraciones para que subieras un TikTok”. “Lucero, sonríeme toda la vida, por favor”. “No te cambies. Tú canta No pudiste amar así”. “Ya nos gusta la rola de Manuelito. Opino que tienes que responderle con otra de ardidos”, escribieron.

Y es que fue hace unas semanas cuando Lucero y Manuel Mijares protagonizaron un incómodo momento sobre el majestuoso escenario del Auditorio Nacional, cuando de un momento para otro la intérprete interrumpió a su ex esposo para pedirle que no cantara dicho tema ya que lo considera de “ardidos”.

“Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis...”, cantó Mijares. Fue justo en este momento cuando Lucero -quien estaba tras bambalinas porque cambiaría de vestuario- apareció sobre el escenario y caminó hasta donde se encontraba el padre de sus dos hijos.

Tan solo bastó que sus miradas se encontraran para que cambiara su canción por Para amarnos más, tema que se posicionó en las listas de popularidad en 1989. “Para amarnos más no juramos juntos que aunque la vida pase”, cantó.

Sin embargo, Lucero no quedó contenta con el cambio y comentó: “¿Qué no habíamos quedado que esa no?”. Manuel Mijares respondió: “Por eso, yo creí que estabas cambiándote”. La protagonista de Alborada continuó: “Me estaba cambiando pero ya acabé de cambiarme. O sea, malísima esta canción... ¿no es malísima?... es de ardidos, un poquito es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”.

SEGUIR LEYENDO: